Un grupo de amigas cercanas se embarcó en una excursión de esquí de travesía. Solo dos lograron salir con vida

Las ocho amigas encontraban la alegría en las montañas; les encantaba esquiar juntas por la nieve en polvo virgen de la silenciosa y prístina Sierra Nevada de California. El terreno accidentado e implacable era el escenario de su estrecha amistad.

El viaje se había planeado con mucha antelación. Consistía en una expedición de tres días que comenzaba en Frog Lake Backcountry Huts, un oasis de difícil acceso pero acogedor a 2.300 metros de altitud en la zona del Bosque Nacional Tahoe, accesible solo en esquí, snowboard o raquetas de nieve.

El grupo —madres, esposas y esquiadoras apasionadas y expertas— llegó de diferentes partes de Estados Unidos para una excursión guiada por profesionales durante el fin de semana del Día del Presidente. Con cuatro guías y otras tres personas acompañándolas, se deslizaron con sus esquíes cerca del lago helado y los acantilados nevados, a la sombra de una cresta salpicada de abetos rojos y pinos Jeffrey.

Mientras tanto, la mayor tormenta invernal del nuevo año se cernía sobre las pintorescas montañas, en medio de las alarmantes advertencias de los meteorólogos en redes sociales.

Era el último día de una peligrosa odisea por la naturaleza. Y, como se predijo, llegó la ventisca, que cubrió todo de nieve en polvo inestable. Ya estaban emprendiendo el regreso cuando la nieve fresca, ligera y blanda descendió repentinamente de las laderas como una de las fuerzas más feroces de la naturaleza.

“¡Avalancha!”, gritó una de ellas.

En cuestión de segundos, una masa de hielo, nieve y escombros del tamaño de un campo de fútbol se desplomó ladera abajo a su alrededor, tan denso que casi enterró una casa, según informaron las autoridades, citando los relatos de los supervivientes.

“Las alcanzó con bastante rapidez”, declaró posteriormente a la prensa el capitán Rusty Greene, de la Oficina del Sheriff del condado de Nevada.

La primera llamada de auxilio fue un mensaje de texto silencioso de una baliza de emergencia, que movilizó a un pequeño ejército de rescatistas enviados desde distintas direcciones.

“Emergencia médica por avalancha en la zona de Castle Peak”, informó una voz en el canal de despacho del Departamento de Bomberos a las 10:45 a.m., hora local, del martes.

“De nueve a diez personas sepultadas, otras tres intentando desenterrarlas”, dijo alguien en el audio mientras se escuchaba a los servicios de emergencia coordinando las labores de búsqueda y rescate, señalando que no había apoyo aéreo disponible debido a la tormenta.

Comenzaba una lucha por la supervivencia que se prolongó durante horas. Algunos miembros del grupo cavaban desesperadamente en la nieve buscando a amigas y compañeras mientras la nieve en polvo comenzaba a convertirse en una costra helada, similar al hormigón.

Seis de las amigas y tres guías murieron en la avalancha cerca del lago Tahoe, en California, la más mortífera en Estados Unidos en 45 años. Seis esquiadores sobrevivieron y fueron rescatados.

Tres guías de la empresa Blackbird Mountain Guides —Andrew Alissandratos, Nicole Choo y Michael Henry— se encuentran entre las personas que perdieron la vida, informó este sábado la Oficina del Sheriff del condado de Nevada.

Henry dedicaba sus temporadas a guiar y enseñar splitboarding, de acuerdo con su perfil profesional, combinando una actitud relajada con un profundo respeto por la educación sobre avalanchas forjada en las exigentes condiciones del campo.

Para Alissandratos, la sierra era su hogar y el lugar donde se sentía más él mismo, según su perfil, y guiaba con pasión por las rutas empinadas y transmitía las lecciones aprendidas con esfuerzo sobre escalada y esquí.

Las hermanas Liz Clabaugh y Caroline Sekar se encuentran entre los fallecidos. Las demás fueron identificadas por sus familias como Carrie Atkin, Danielle Keatley, Kate Morse y Kate Vitt. La esposa de un miembro del equipo de Búsqueda y Rescate de Tahoe Nordic, que acudió al desastre, también se encuentra entre las víctimas.

Las familias de las seis mujeres fallecidas declararon en un comunicado que aún tienen “muchas preguntas sin respuesta”. La oficina del sheriff indicó que está investigando si una negligencia contribuyó al incidente.

“Estamos devastados”, dijeron las familias. “Nuestro enfoque ahora es apoyar a nuestros hijos durante esta increíble tragedia y honrar la vida de estas mujeres extraordinarias”.

Las familias pidieron privacidad mientras lamentan una “pérdida repentina y profunda”. Las amigas, provenientes de Idaho, el área de la bahía de San Francisco y la cercana región de Truckee-Tahoe, eran “esquiadoras apasionadas y expertas que disfrutaban pasar tiempo juntas en las montañas”. Se habían entrenado para la práctica del esquí de travesía, confiaban en sus guías y llevaban y estaban familiarizadas con el equipo de seguridad contra avalanchas, de acuerdo con el comunicado.

“Estamos desconsolados y estamos haciendo todo lo posible para cuidarnos mutuamente y a nuestras familias, tal como sabemos que estas mujeres lo hubieran deseado”, dijeron las familias.

Solo dos miembros del grupo de amigas sobrevivieron, además de un guía y otros dos esquiadores del recorrido.

Las autoridades anunciaron que los cuerpos de las nueve víctimas de la avalancha fueron recuperados este sábado. “Aunque desearíamos haber podido salvar a todos, estamos agradecidos de poder llevarlos a casa”, dijo Shannan Moon, sheriff del condado de Nevada.

Al final, un hombre y cinco mujeres lograron salir, resguardándose durante horas bajo una lona, ​​“haciendo todo lo posible” hasta que los rescatistas con motos de nieve y esquís pudieron llegar hasta ellos, según Greene.

Los rescatistas avanzaron con dificultad a través de la intensa nieve, mientras combatían vientos huracanados bajo una nevada y conscientes de la posibilidad de que otra avalancha cayera desde arriba, dijo Moon.

Los rescatistas avanzaron entre la nieve profunda, enfrentando vientos fuertes y visibilidad nula, conscientes de que otra avalancha podía ocurrir, dijo Moon.

Cuando estaban a 3 kilómetros de los esquiadores, sus vehículos se atascaron y tuvieron que continuar esquiando hasta llegar al sitio de la avalancha cerca de las 5:30 p.m. del martes. Los sobrevivientes usaron balizas y el sistema de emergencia SOS por satélite del iPhone para pedir ayuda.

Un funcionario de emergencias se comunicó con un guía durante más de cuatro horas, en las que transmitió información crucial a los agentes del sheriff, según Don O’Keefe, jefe de policía de la Oficina de Servicios de Emergencia de California.

De acuerdo con los expertos, pocas personas pueden salir de una avalancha. En cuestión de minutos, la respiración crea una máscara de hielo alrededor del rostro. La nieve se endurece como una tumba de hormigón.

Si el rescate ocurre dentro de los primeros 15 minutos, según el Centro de Avalanchas de Utah, el 93 % de las víctimas de avalanchas sobreviven. Después de 45 minutos, solo entre el 20 y el 30 % sobreviven. Pocos lo logran tras dos horas bajo la nieve.

Los sobrevivientes arman sondas con forma de postes de tienda y las clavan en la nieve con la esperanza de alcanzar a los esquiadores sepultados, según los expertos.

Ese martes por la mañana, buscaron frenéticamente entre la nieve endurecida a sus compañeros y amigos esquiadores. Finalmente, lograron rescatar a tres personas que ya no estaban con vida, según el sheriff.

“Encontrar a personas fallecidas, a quienes conocían y probablemente querían, es simplemente horrible”, declaró Sam Brown, sheriff adjunto del condado de Nevada, a CBS News.

“No conozco a nadie en la comunidad de avalanchas ni en la comunidad de esquí de travesía y motonieves que no haya perdido a alguien que conociera o amara”, dijo Sara Boilen, psicóloga clínica y esquiadora de travesía en Montana, especializada en factores humanos en terrenos de avalanchas, a CNN.

“No hacemos esto porque amemos el dolor. Lo hacemos porque amamos las montañas, porque nos encanta pasar tiempo allí con las personas que amamos, y porque amamos quienes somos en las montañas”.

Boilen agrega: “Puedes llamar a eso una locura. Puedes juzgarlo y decir: ‘Pero es tan peligroso’. Y tal vez sea cierto. Sabemos que es cierto, pero aun así vamos a vivir nuestras vidas”.

Kurt Gensheimer estaba de viaje de tres noches en Frog Lake Backcountry Huts y se había ido el domingo, pocas horas antes de que llegaran las madres y los demás esquiadores. Nunca se cruzaron.

Había estado allí cuatro veces en los últimos cuatro años y comprendía la atracción de este entorno peligroso, pero hermoso.

“Es un lugar mágico”, declaró Gensheimer a KCRA, afiliada de CNN. “Es uno de los mejores lugares para esquiar fuera de pista en el país y Frog Lake Huts ofrece las mejores instalaciones, posiblemente de toda Norteamérica, para practicar esquí fuera de pista”.

Consideraba las cabañas un lugar seguro para capear una tormenta, pero su grupo decidió irse antes de la ventisca.

“La discusión en las cabañas era: se avecina una gran tormenta… Se avecinan condiciones de ventiscas. Deberían salir el lunes o planear estar allí hasta el jueves o viernes”, dijo Gensheimer.

La compañía de viajes que organizó el desafortunado viaje, Blackbird Mountain Guides, afirmó que los guías estaban altamente capacitados y certificados en educación sobre avalanchas.

También estaban al tanto del peligro de avalanchas.

El domingo por la mañana, el mismo día que el grupo emprendió su viaje, la compañía advirtió en Facebook sobre la proximidad de una gran tormenta de nieve e instó a los esquiadores a estar atentos al Centro de Avalanchas de Sierra y a tener mucho cuidado esta semana.

Esa mañana, el Centro de Avalanchas de la Sierra emitió una alerta de avalancha que se elevó a alerta a las 5:00 a.m. del martes: “Existe un alto peligro de avalancha en las zonas rurales.

De acuerdo con los expertos, el momento más peligroso para las avalanchas es después de una nevada rápida. La avalancha del martes se clasificó como D2.5 en una escala de cinco niveles que mide el potencial destructivo de los escombros en movimiento, según Moon.

Este sábado, Moon y otros funcionarios confirmaron en una conferencia de prensa que nueve víctimas fueron recuperadas por helicópteros de la Patrulla de Carreteras de California y la Guardia Nacional, tras los esfuerzos de mitigación de avalanchas que incluyeron descargas de agua.

Cinco víctimas fueron rescatadas el viernes y cuatro este sábado. El cuerpo de la novena víctima, que estaba desaparecida y se presumía muerta, fue hallado cerca de las demás.

“No voy a decir que nuestra misión de rescate esté completa hasta que todos nuestros rescatistas… estén de regreso en la oficina”, dijo Moon este sábado.

El atractivo del esquí de travesía perdura a pesar de los riesgos.

Nate Greenberg, residente en las montañas de la Sierra Oriental y quien sobrevivió a una avalancha en 2021, desaconsejó tomar decisiones precipitadas. El esquí de travesía, explicó, implica múltiples “microdecisiones”.

Ian McCammon, ingeniero e investigador de avalanchas, también destacó la dificultad de la toma de decisiones en las pendientes.

“En esos accidentes suele haber mucho más de lo que se ve a simple vista”, declaró McCammon a CNN. “Una vez que se empieza a profundizar en los detalles, se empieza a comprender. Es fácil decir que la gente es insensata, o que ha asumido muchos riesgos, pero a veces se encuentran en situaciones en las que no es evidente cómo llegaron a la decisión que tomaron”.

Sara Boilen, psicóloga clínica, afirmó: “Todos estamos desesperados por comprender qué sucedió”.

“Como investigadora, quiero comprender para que podamos comprender mejor las dificultades de la toma de decisiones en la travesía”, declaró a CNN. “Como educadora, quiero comprender para poder ayudar a otros a aprender. Como usuaria de actividades al aire libre, quiero fortalecer mi propia toma de decisiones aprendiendo de los demás. Y como ser humano, quiero respuestas: ¿cómo pudo suceder algo así? Y puede que nunca tengamos todas las respuestas. Eso es lo que pasa con un entorno de aprendizaje complejo”.

Añadió: “Imagina perder a un ser querido y, al mismo tiempo, perder la relación que tienes con el lugar al que vas para sentirte mejor. Entonces, cuando pierdes a alguien en una avalancha y las montañas son el lugar donde te sientes más completo, más vivo, es donde vas para sanar, ¿qué haces?”

