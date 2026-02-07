Un desafiante Thomas Massie se enfrenta a la maquinaria MAGA en las intensas primarias de Kentucky

Kentucky puede ser el último lugar de Estados Unidos donde es posible enfrentarse al presidente Donald Trump como un republicano…

Kentucky puede ser el último lugar de Estados Unidos donde es posible enfrentarse al presidente Donald Trump como un republicano de línea dura y conservar un escaño en el Congreso bajo la bandera del Partido Republicano. Al menos por ahora.

Un par de rebeldes con acento de Kentucky, el representante Thomas Massie y el senador Rand Paul, se han unido para defender a Massie en la mayor batalla política de su carrera, mientras Trump intensifica sus intentos de expulsar del Congreso al republicano, que el año que viene llevará siete mandatos.

Massie se enfrenta a todo el poder de la maquinaria política de Trump en una áspera primaria republicana en el noreste de Kentucky, donde el mundo MAGA ha invertido millones de dólares para respaldar al candidato preferido del presidente, el excomando de de la Marina de guerra de Estados Unidos Ed Gallrein. Massie y sus aliados sostienen que no se trata de una contienda cualquiera, sino de un intento por silenciar a los críticos que aún le quedan al presidente en el Congreso.

“Creo que una de las razones por las que me están atacando y están poniendo tanto dinero en esta contienda es para mantener a los demás alineados, y hasta ahora les está funcionando”, dijo Massie a CNN en una entrevista reciente. “Hay tanta presión política del presidente y de la gente que lo rodea que no pueden resistirla”.

Los ataques del presidente solo se han intensificado desde que los márgenes de la Cámara se han reducido a un solo voto, lo que le da a Massie un poder desmesurado en la conflictiva cámara. En la última semana, Trump arremetió personalmente contra Massie con comentarios groseros sobre su matrimonio reciente e incluso lo insultó durante el Desayuno Nacional de Oración, al llamarlo “idiota”. (La respuesta de Paul fue: “No suena muy caritativo”).

Hasta ahora, Paul parece ser el único republicano en el Congreso que trabaja activamente para ayudar a Massie a mantenerse en el cargo, lo que algunos consideran el último vestigio del Tea Party previo a Trump, caracterizado por la austeridad fiscal y un gobierno menos intervencionista. El senador de Kentucky dijo a CNN que planea hacer campaña con Massie durante varios días esta primavera, antes de la primaria de mayo, tras otros actos conjuntos el otoño pasado. Massie dijo a CNN que la única otra ayuda que le han ofrecido en campaña es la de la exrepresentante Marjorie Taylor Greene, quien dejó el Congreso el mes pasado tras las repetidas diatribas de Trump en su contra.

Incluso el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo a CNN que no está comprometido a respaldar a Massie, un movimiento sorprendente para un líder en funciones del partido.

“Generalmente, aquí dirijo el programa de protección a los legisladores en funciones. Pero tiene que haber cooperación. Necesito hablar con Thomas para ver si quiere estar en el equipo”, dijo Johnson a CNN cuando se le preguntó si apoyaría a Massie en la primaria. “Estén atentos”.

En el Partido Republicano actual, apoyar a Massie se ha convertido en una especie de prueba política. Eso incluye la intensa primaria republicana al Senado en Kentucky, donde uno de los contendientes, el representante Andy Barr, respaldó formalmente al rival de Massie en un intento por ganarse el apoyo de Trump en su propia carrera. (Uno de los oponentes de Barr, Nate Morris, hizo lo mismo poco después).

Y la semana pasada, Trump respaldó a un candidato en contra de un republicano de línea dura afín al MAGA en una elección especial en Georgia que había apoyado a Massie.

Pero Massie no se ha dejado intimidar. Tanto él como Paul se niegan a emprender el tipo de gira de disculpas ante el mundo MAGA que muchos de sus colegas han hecho para salvar sus carreras políticas. Paul dijo a CNN que cree que algunos de los ataques de Trump, incluidos los dirigidos a la esposa de Massie, excolaboradora de Paul, podrían resultar contraproducentes en la primaria. (Massie quedó viudo a mediados de 2024 y recientemente volvió a casarse).

“Creo que mucha gente en casa ve los ataques contra la esposa de Thomas Massie como algo inapropiado”, dijo Paul a CNN. “La gente se está uniendo en torno a él porque hablar de su boda apresurada y de que ‘ella es mucho más joven que él’… creo que va a provocar la reacción contraria a la que el presidente espera”.

Paul cree que Massie puede resistir el desafío, al señalar su popularidad en el distrito, pero añadió: “No es fácil que el presidente de tu propio partido haga algo así”.

Trump y sus aliados han amenazado con gastar decenas de millones de dólares en la contienda. Aun así, incluso algunos republicanos de alto rango en Washington dudan de que la maquinaria de Trump pueda derrotar a Massie.

El distrito de Massie, que se extiende desde las afueras de los suburbios de Louisville hacia el norte hasta los suburbios de Cincinnati y hasta los límites de los Apalache incluye amplias zonas agrícolas y votantes con una marcada inclinación libertaria. Trump ganó allí con el 67 % de los votos en 2024 y Massie no tuvo rival en la elección general.

El legislador estatal Steve Doan, aliado del congresista, dijo a CNN que cree que Massie saldrá victorioso.

“Siempre describo esta contienda como mamá y papá peleándose. Amamos a Trump y amamos a Thomas. Es una pelea de Washington, no de Kentucky”, dijo Doan.

“Va a ser muy difícil convencer a la gente de este distrito, que ha votado consistentemente por Trump y por Massie, de que un donante de Lindsey Graham que seguirá votando a favor de ayuda extranjera para Ucrania, rescates financieros y gasto innecesario es una mejor opción en Washington que Thomas Massie”, añadió.

La campaña de Gallrein respondió que Massie es “anti-Trump” y que vota con los demócratas en temas clave, mientras que su candidato cuenta con el respaldo del presidente.

“Ed Gallrein cuenta con el respaldo del presidente Trump, quien ganó el distrito por 35 puntos. Eso por sí solo demuestra que Thomas Massie no está ni cerca de alinearse con KY04”, dijo el portavoz de la campaña, Lance Trover.

Por su parte, Massie ha endurecido aún más su postura frente al presidente en las últimas semanas, al impulsar la investigación sobre Jeffrey Epstein que Trump intentó frenar, y al apoyar iniciativas demócratas para limitar los poderes del presidente en el extranjero.

Ningún otro republicano, salvo quizás Paul, ha votado con tanta frecuencia y de manera tan pública en contra de las prioridades de Trump.

Tanto Massie como Paul han criticado abiertamente a Trump en temas como la financiación del Gobierno, al votar en contra del gigantesco paquete de gasto aprobado por el Congreso el mes pasado. También se han opuesto a sus acciones en Irán y Venezuela, y fueron de los pocos republicanos que votaron contra su amplio paquete de recortes fiscales y endurecimiento migratorio el año pasado. (El único otro republicano que se opuso a ese proyecto fue el centrista Brian Fitzpatrick, quien representa uno de los distritos más demócratas del partido en la Cámara).

El rival de Massie, Gallrein, quien también es agricultor local, ha planteado explícitamente su campaña como un referéndum sobre la lealtad a Trump. En su anuncio más reciente, Gallrein se presenta como “la elección seleccionada a mano por Trump”.

Pero aunque la independencia de Massie es valorada en el 4º Distrito, en Washington los miembros de su propia delegación reconocen que su constante oposición genera dolores de cabeza para los líderes del partido.

“Creo que lo que frustra a los republicanos de Kentucky con Massie es que siempre está publicando cosas negativas sobre otros republicanos, no solo sobre Trump. Todos estamos tratando de trabajar juntos para ayudar al estado y para que el presidente tenga éxito, y recibimos muchos ataques de los seguidores de Massie en Twitter”, dijo el representante James Comer, otro republicano de Kentucky y presidente del influyente Comité de Supervisión de la Cámara.

El representante Brett Guthrie, también republicano del estado, lamentó que no se trate de seguir cada capricho del presidente, sino que rara vez se puede contar con Massie para apoyar alguna de las prioridades de Trump.

“Creo que la gente ha estado en desacuerdo… pero Thomas ha estado en desacuerdo casi siempre”, dijo Guthrie.

La adhesión de Massie a su línea libertaria se ha acentuado aún más desde que Johnson ha visto reducirse su mayoría a niveles históricamente bajos.

La semana pasada, durante una votación para financiar al Gobierno, Johnson no podía permitirse perder a más de un republicano en una votación procedimental, pero el liderazgo actuó como si no pudiera perder a ninguno, porque sabían que ya habían perdido a Massie.

Por su parte, Massie no se disculpa por su férrea adhesión a sus principios ni retrocede ante los ataques de Trump. Tras el desayuno de oración del jueves, Massie escribió en X: “El presidente de Estados Unidos me llamó idiota en el Desayuno Nacional de Oración esta mañana porque sigo luchando por lo que prometió al pueblo estadounidense”.

Consultado sobre si tenía algún otro comentario sobre los ataques del presidente, Massie se limitó a responder: “Me siento bendecido de saber que estoy en las oraciones de Trump”.

