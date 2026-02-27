Un denunciante chino revela cómo su Gobierno espía a los ciudadanos en su país y en EE.UU.

Mientras el vapor sube del horno, Ma Ruilin prepara a mano fideos frescos para el almuerzo en el restaurante chino…

Mientras el vapor sube del horno, Ma Ruilin prepara a mano fideos frescos para el almuerzo en el restaurante chino que maneja en Nueva York.

La mayoría de los antiguos dirigentes dentro del Partido Comunista chino no entenderían por qué dejó su cómoda vida como funcionario para trabajar en una cocina al otro lado del mundo, afirma.

Pero tras una creciente desilusión con las políticas de Beijing, este hombre de 50 años decidió arriesgarlo todo, incluida su propia familia, y huir a Estados Unidos. Ahora, se presenta como un denunciante poco frecuente del sistema chino, y expone secretos celosamente guardados sobre cómo China espía a sus ciudadanos dentro del país y en el extranjero, específicamente en EE.UU.

“El sistema siempre ha sido malvado”, dijo. “Si no te vas, sigues haciendo el mal allí”.

En más de tres horas de entrevista con CNN, Ma reveló su papel en el diseño e implementación de programas contra las minorías religiosas de China y detalló la expansión del alcance y la escala del Departamento de Trabajo del Frente Unido (DFTU) de China, una rama oscura del Partido Comunista donde trabajó.

Creado durante la era del líder revolucionario Mao Zedong, el Frente Unido se ha transformado desde entonces, bajo el liderazgo actual de Xi Jinping, en una vasta maquinaria de propaganda e influencia diseñada para presionar a los ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros, para que apoyen las políticas del Partido Comunista Chino (PCCh).

CNN ha confirmado la identidad de Ma como un exfuncionario chino de rango medio tras revisar documentos, fotografías y registros telefónicos; sin embargo, CNN no puede verificar sus afirmaciones de forma independiente.

La decisión de Ma de denunciar el sistema del que escapó proporciona evidencia importante de una fuente interna durante una ofensiva más amplia por parte de las fuerzas del orden estadounidenses contra la “represión transnacional”, las tácticas de intimidación que el Gobierno de Beijing está acusado de implementar contra su propia diáspora.

“Esta es una campaña del gobierno chino para silenciar la disidencia en territorio estadounidense”, declaró a CNN Roman Rozhavsky, subdirector de la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI. “Ha sido muy agresiva y generalizada”.

Rozhavsky afirmó que cientos de agentes chinos trabajan dentro de Estados Unidos —una grave violación de la soberanía estadounidense— y muchos más trabajan de forma remota desde China.

Cientos de agentes del FBI están centrados en el asunto —y se han presentado múltiples acusaciones contra personas vinculadas a Beijing acusadas de espionaje en Estados Unidos—, pero China los ha superado en recursos en muchas áreas, afirmó.

CNN ha enviado una solicitud detallada sobre las acusaciones de Ma y Rozhavsky a la Embajada de China en Washington. En el pasado, Beijing ha negado rotundamente cualquier acusación de espionaje o actividades ilegales en territorio extranjero.

“Estados Unidos, por un lado, difunde repetidamente información falsa sobre supuestos espías chinos, y por otro, declara abiertamente su intención de lanzar actividades de espionaje a gran escala contra China”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, en enero de 2024.

Desde su pequeño pueblo natal en el condado de Lintan, enclavado entre las montañas nevadas al borde de la meseta tibetana, Ma Ruilin creció soñando con escapar de los largos y brutales inviernos.

Se mudó a Lanzhou, capital de la provincia de Gansu, en el noroeste de China, para realizar sus estudios universitarios. Posteriormente, durante 24 años, ascendió en el sistema del partido, llegando a ser subsecretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Gansu, del Departamento de Trabajo del Frente Unido.

Desde su creación, el “frente único” ha sido tanto una filosofía política como una rama del Partido Comunista, que Mao y Xi han descrito como una de las “armas mágicas” de China para fortalecer al PCCh. Ese Departamento está estrechamente vinculado con el aparato de seguridad pública y estatal, creando “un solo tablero de ajedrez, todos juntos, un todo”, afirmó Ma.

El partido ha ampliado la estrategia en los últimos años, con llamados a “medidas más contundentes para implementar” el trabajo del Frente Unido y “mejorar la capacidad” de la operación, según informa la agencia estatal de noticias china, Xinhua. Ma afirmó que la dotación de personal “prácticamente se duplicó” desde 2019.

“El Departamento de Trabajo del Frente Unido se ha expandido continuamente”, afirmó Ma. “Cuando estos departamentos del Partido se expanden, la sociedad se contrae y se contrae”.

“Definitivamente existe trabajo (del Frente Unido) en Estados Unidos; esto es indudable”, afirmó Ma, añadiendo que en una ocasión vio un documento interno que demostraba que algunos informantes del Frente Unido fueron arrestados en Estados Unidos.

Los expertos afirman que, en los últimos años, las tácticas del Frente Unido han evolucionado hasta volverse cada vez más agresivas.

“El Frente Unido se ha convertido en un arma”, declaró Laura Harth, directora de la organización de derechos humanos Safeguard Defenders, y añadió que las tácticas de represión son la otra cara de la moneda para influir en las campañas.

Se ha acusado a personas vinculadas al Frente Unido de acosar e intimidar a activistas y críticos, principalmente de grupos que China define como los “Cinco Venenos”: defensores de la independencia o de una mayor libertad para Taiwán, Hong Kong, el Tíbet y Xinjiang, y seguidores del movimiento espiritual prohibido Falun Gong.

“Cada departamento provincial del Frente Unido tiene su red de informantes, que tiene como blanco a Taiwán, Hong Kong y Macao”, afirmó Ma.

Lin Hai, ciudadano chino residente en Nueva York y conductor de Uber, contó que fue golpeado y herido por manifestantes pro China mientras asistía a una manifestación en 2019 para apoyar la visita de Tsai Ing-wen, la entonces presidenta de Taiwán.

“Me quedé impactado”, dijo Lin Hai. “Porque nunca imaginé que me amenazarían ni me golpearían en suelo estadounidense”.

Los manifestantes anti PCCh también tuvieron enfrentamientos violentos con grupos pro Beijing cerca de la cumbre de la APEC de 2023 en San Francisco, a la que asistió Xi.

El Frente Unido tiene influencia en algunas organizaciones estudiantiles, así como en grupos comunitarios en Estados Unidos conocidos como “asociaciones de residentes locales”. China afirma que estos grupos ayudan a la gente con tareas cotidianas, como solicitar licencias de conducir. Sin embargo, Rozhavsky, del FBI, afirma que también se utilizan como campo de reclutamiento para “personas dispuestas a participar en la represión transnacional”.

Ma afirmó que a veces se recluta a personas con dinero o beneficios, y añadió que “hay demasiadas maneras de ganarse a alguien y corromperlo”. Más de 2.000 organizaciones vinculadas al sistema del Frente Unido han sido identificadas en cuatro países democráticos (EE.UU., Gran Bretaña, Canadá y Alemania), según un informe reciente de la Fundación Jamestown, un centro de estudios con sede en la ciudad de Washington. Casi la mitad de estos grupos tienen su sede en EE.UU.

El Frente Unido aparece mencionado en múltiples acusaciones formales del Departamento de Justicia de EE.UU. en casos de represión transnacional, incluyendo un caso de 2023 contra dos estadounidenses de origen chino acusados de dirigir una comisaría secreta en el barrio chino de Manhattan.

Uno de los hombres, que se declaró inocente, fue contactado por un funcionario del Frente Unido para establecer la comisaría, según la acusación. Su coacusado se declaró culpable de conspiración para actuar como agente del gobierno chino.

El puesto de avanzada de Manhattan era una de las al menos 102 comisarías de policía chinas que operaban en todo el mundo, gestionadas por servicios regionales de seguridad pública chinos con vínculos directos con el Frente Unido, según un informe de 2022 de Safeguard Defenders.

“No existen las llamadas comisarías secretas”, declaró Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, en diciembre de 2024. “China siempre ha acatado estrictamente el derecho internacional y respetado la soberanía judicial de todos los países”.

Freedom House, una organización sin fines de lucro con sede en la ciudad de Washington, ha documentado 1.219 incidentes de represión transnacional a nivel mundial entre 2014 y 2024. Esto representa “la punta del iceberg”, según Yana Gorokhovskaia, directora de investigación de Freedom House, ya que solo registran incidentes físicos, no en línea.

Casi una cuarta parte de los incidentes registrados fueron presuntamente cometidos por China, “el mayor perpetrador del mundo” con “la campaña más sofisticada y completa a nivel mundial”, afirmó Gorokhovskaia.

El conjunto de tácticas de China incluye “presión física y digital sobre las familias, control de pasaportes”, además de “detenciones, entregas extraordinarias, amenazas creíbles y agresiones físicas”, añadió.

El FBI admite que la diáspora china es vulnerable en Estados Unidos.

“Si eres popular, te expresas abiertamente y tienes muchos seguidores, serás visto como una amenaza”, afirmó Rozhavsky.

Las tácticas incluyen amenazar a las familias y enviar a funcionarios chinos a… Estados Unidos para acosar a personas y contratar investigadores privados para vigilar a la gente o incluso cometer actos de violencia, afirmó.

“Están creando un clima orwelliano de miedo donde todos temen hablar, incluso estando en territorio estadounidense, y es su derecho hacerlo”, añadió. “Esto está siendo dirigido desde las más altas esferas del gobierno chino”.

Las supuestas tácticas de vigilancia e intimidación de Beijing a sus emigrantes en Estados Unidos se han perfeccionado tras años de práctica en China, según el denunciante Ma.

Como musulmán hui, una minoría mayoritariamente de habla china, se le encomendó la tarea de vigilar a grupos religiosos durante gran parte de su carrera, incluyendo a cristianos y a sus compatriotas musulmanes.

Afirmó que su departamento participó en el cierre de mezquitas, la remoción de cúpulas, la expulsión de imanes, la contratación de informantes y la instalación de cámaras de vigilancia en mezquitas de Gansu, y que la información recopilada condujo al envío de personas inocentes a campos de prisioneros o a la cárcel.

Ma afirmó que comenzó a prestar más atención alrededor de 2014, cuando China inició una brutal represión contra la etnia uigur y otras minorías musulmanas en la región occidental de Xinjiang, una política que el gobierno estadounidense ha calificado de genocidio. Estados Unidos y la ONU estiman que hasta dos millones de personas fueron detenidas en una gigantesca red de campos de reclusión, que China describió como “centros de formación profesional” voluntarios.

CNN ha informado extensamente sobre la región china de Xinjiang en los últimos años, recopilando testimonios de quienes denuncian torturas y violaciones dentro del sistema de campos, esterilizaciones forzadas y padres separados por la fuerza de sus hijos.

“Conozco todos los detalles: todo lo que ocurrió en los campos de Xinjiang, los detalles más pequeños: lo cruel que fue, cómo hacían las cosas, cómo ‘manejaban’ a la gente”, dijo Ma.

En 2016, Ma asumió la dirección de la oficina del Hajj, parte de la Oficina local de Asuntos Religiosos, que posteriormente se integró al Departamento de Trabajo del Frente Unido, según explicó.

Escoltó personalmente a musulmanes chinos en sus peregrinaciones del Hajj a La Meca, en Arabia Saudita, y desarrolló una pulsera con tecnología de radiofrecuencia para rastrear a los viajeros. Comentó que pensó que el dispositivo los mantendría a salvo, pero luego se dio cuenta de que se usaría para vigilancia.

Ma también creó una base de datos de lugares religiosos y personal en Gansu, cuyo objetivo, según él, era mejorar la eficiencia administrativa. Cuando esta política se extendió posteriormente a todo el país, se arrepintió de haber iniciado el proyecto, porque se convertiría en una carga para los grupos religiosos.

“Me di cuenta de que había hecho algo terriblemente malo”, dijo.

Ma dijo que lo enviaron a Xinjiang para aprender cómo las autoridades trataban a la población musulmana allí, junto con dirigentes de otras provincias. El mensaje era: “Miren cómo lo gestiona Xinjiang; ustedes lo están gestionando con demasiada ligereza”, dijo.

Quedó impactado por la transformación de Urumqi, la capital de Xinjiang, que parecía una ciudad más de China, en comparación con el lugar culturalmente único que visitó por primera vez en 1996. CNN ha documentado previamente la eliminación de mezquitas, cementerios y otros lugares religiosos dentro de Xinjiang.

A partir de 2018, Ma dijo que funcionarios de Xinjiang también fueron enviados a Rwanda para estudiar “un verdadero genocidio”, en referencia a las masacres de 1994 que terminaron con la vida de cientos de miles de personas. Explicó que los viajes tenían como objetivo reducir su sentimiento de culpa al ver cuán “benevolente” es el Partido en comparación, pero también para darles nuevas ideas.

“Te enseña a usar métodos aún más brutales para atormentar a la gente”, dijo.

A lo largo de estos años, Ma comenzó a sentir un creciente remordimiento por su complicidad en este sistema, lo que desencadenó una profunda introspección sobre su identidad como musulmán y lo que esto significaba dentro de la sociedad china.

La creciente islamofobia en China agravó su “ansiedad identitaria”, afirmó, ya que se sentía cada vez más como un ciudadano de segunda clase.

“El PCCh tiene un plan sistemático de genocidio contra las minorías, y lo están implementando paso a paso: uigures, mongoles, tibetanos y hui”, afirmó Ma.

“Mientras no seas exactamente igual a la mayoría del PCCh, buscarán que lo seas”.

Beijing ha negado repetidamente las acusaciones de genocidio y violaciones de derechos humanos contra sus minorías religiosas y afirma que estos grupos están protegidos por la legislación china.

“Xinjiang goza de estabilidad social, desarrollo económico, unidad étnica y armonía religiosa, y los derechos e intereses de todos los grupos étnicos en Xinjiang están efectivamente salvaguardados”, declaró un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino en febrero de 2024.

Desde su llegada al poder, Xi ha intensificado sus esfuerzos para integrar a las minorías étnicas y ha desplegado una campaña nacional para “sinizar” la religión, asegurándose de que se alinee con el liderazgo y los valores del Partido Comunista.

“Nunca ha sido tan severo como con Xi: tan sistemático, tan intenso”, declaró Ma.

“Según tengo entendido, en privado nadie lo aprecia”, afirmó, refiriéndose a sus antiguos colegas del PCCh en Gansu. “Pero, hacia afuera, todos tienen que elogiarlo”.

Tras años de lidiar con su identidad, Ma finalmente concluyó que no podía permanecer en China.

“Cuanto más tiempo permanecía en ese sistema, más culpa sentía”, dijo. “Siempre quise escapar de esa vida enjaulada”.

Cuando llegó a Estados Unidos en febrero de 2024 con su esposa y sus dos hijos, el siguiente reto fue adaptarse a un nivel de vida inferior al de la privilegiada existencia que habían dejado atrás.

“Mi esposa era profesora universitaria, y yo estaba dentro del sistema del PCCh y en una trayectoria ascendente”, dijo. “Así que viví una vida sin preocupaciones”.

Su primer trabajo en Nueva York fue repartiendo comida para Uber Eats, y se mudó a una casa compartida en Flushing, un barrio popular entre los inmigrantes chinos.

Ahora maneja dos restaurantes de fideos en Lanzhou, donde sirven el plato estrella de su ciudad natal: caldo de carne halal y rábano con fideos hechos a mano.

Dijo que el trabajo es agotador, pero que está “muy, muy feliz” en Nueva York y no se arrepiente.

Ma está tramitando una solicitud de asilo político en Estados Unidos. Pero su madre y sus hermanas siguen en China, a pesar de sus intentos por obtener visas estadounidenses. Dice que su decisión de hablar les traerá muchos problemas, pero siente que no tiene otra opción.

“Si sigo sin alzar la voz, de verdad, creo que nadie lo hará”, dijo.

“La comunidad musulmana china vive en un mundo muy sombrío, una época desesperanzada”, dijo. “Quiero alzar la voz en estos tiempos y dar esperanza a otros”.

Hacer pública esta información podría traerle un “gran desastre”, dijo, pero también espera que le traiga algo de redención.

“Lo que estoy haciendo ahora es mi penitencia, mi pedido de disculpas”, dijo.

En cuanto a su familia en China, está aceptando el hecho de que tal vez nunca los vuelva a ver.

“Solo puedo rezar para que me perdonen”.

