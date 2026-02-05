Un correo electrónico parece confirmar que la foto del expríncipe Andrés y Virginia Giuffre es real

Un correo electrónico recién publicado parece confirmar la autenticidad de una fotografía del británico Andrew Mountbatten-Windsor con su brazo alrededor…

Un correo electrónico recién publicado parece confirmar la autenticidad de una fotografía del británico Andrew Mountbatten-Windsor con su brazo alrededor de la cintura de Virginia Giuffre, una de las víctimas más conocidas de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein.

El expríncipe negó durante mucho tiempo las acusaciones sobre que agredió sexualmente a Giuffre cuando era adolescente, y anteriormente había cuestionado si la ahora infame foto había sido manipulada.

Pero en el conjunto de nuevos documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos la semana pasada hay un correo electrónico de 2015 a Epstein, supuestamente de su ex novia y cómplice de mucho tiempo, Ghislaine Maxwell, que sugiere que la imagen de Andrew y Giuffre es real.

El mensaje llevaba como título “borrador de declaración” y fue enviado por un tal “G Maxwell” al fallecido delincuente sexual convicto en enero de 2015.

Fue en Londres cuando (censurado) conoció a varios amigos míos, incluido el expríncipe Andrés. Se tomó una foto porque imagino que quería enseñársela a sus amigos y familiares, dice el correo electrónico.

Los detalles en la declaración y correos electrónicos posteriores de Epstein el mismo día indican que el nombre censurado era Giuffre.

Maxwell, quien está cumpliendo una condena de 20 años por tráfico sexual infantil y otros delitos, también aparece en la fotografía.

El mensaje añade que “G Maxwell” no vio “nada indebido que ocurriera en mi casa”.

En otro correo electrónico a Epstein, “G Maxwell” dijo: “Tengo que distanciarme de usted también en mi declaración. Y necesitan que diga que no sabía que Andrew me había dado un masaje en mi casa”.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Maxwell y ha intentado ponerse en contacto con los representantes de Mountbatten-Windsor para solicitar comentarios.

El escándalo de Epstein ha perseguido a Mountbatten-Windsor durante años, y culminó con el retiro de sus títulos reales y la orden de abandonar la Logia Real en el inmueble de la Corona en Windsor por parte de su hermano, el rey Carlos III, el año pasado.

La familia de Giuffre dijo a la emisora ​​pública británica BBC que la publicación del correo electrónico fue un “momento reivindicativo”.

“Esto demuestra que no sólo no mintió en todo este tiempo… sino que estaba diciendo la verdad”, dijo el hermano de Giuffre, Sky Roberts.

“Es un momento en el que estamos muy orgullosos de nuestra hermana. Creo que es un momento de reivindicación, pero también queremos aprovecharlo para recordarle a la gente que debe creer en las sobrevivientes”, añadió Roberts.

Giuffre, quien se suicidó en 2025, afirmó repetidamente que la obligaron a mantener relaciones sexuales con el entonces príncipe cuando era menor de edad en tres ocasiones: en Londres, Nueva York y en Little St. James, conocida popularmente como la Isla de Epstein. Afirmó que Mountbatten-Windsor sabía que era menor de edad en Estados Unidos cuando se conocieron.

Mountbatten-Windsor ha negado todas las acusaciones de Giuffre y afirma no recordar haberla conocido. En 2022, llegó a un acuerdo con Giuffre, resolviendo una demanda por abuso sexual. Si bien no admitió haber actuado mal, Andrew sí reconoció el sufrimiento de Giuffre como víctima de trata de personas.

“No recuerdo haber conocido jamás a esta señora, absolutamente nada”, declaró Mountbatten-Windsor a la BBC en una impactante entrevista televisiva en 2019.

Dijo en la misma entrevista que no tenía “ningún recuerdo de que la fotografía hubiera sido tomada alguna vez” y agregó que, si bien era él el que aparecía en la foto, “no podemos estar seguros” de si es su mano la que está sobre ella.

Cuando se le presionó para que aclarara si creía que la foto era falsa, Mountbatten-Windsor dijo: “Nadie puede probar si esa fotografía fue manipulada o no”, y agregó: “pero no recuerdo que esa fotografía haya sido tomada alguna vez”.

Maxwell también había afirmado previamente que la imagen no era real. En declaraciones a la emisora ​​británica TalkTV desde una cárcel de Florida en 2023, Maxwell dijo que no cree que sea real ni por un segundo; de hecho, estoy segura de que no lo es. Nunca ha existido una imagen original.

En sus memorias póstumas “Nobody’s Girl”, Giuffre detalló el día en que se tomó la foto cuando conoció a Mountbatten-Windsor en la casa de Maxwell en Londres el 10 de marzo de 2001, cuando tenía 17 años. Dijo que la obligaron a tener relaciones sexuales con Andrew unas horas después.

Giuffre dijo que la foto fue tomada con su cámara desechable Kodak FunSaver y que la reveló unos días después en West Palm Beach el 13 de marzo de 2001. Giuffre dijo que le mostró la foto a la reportera de The Mail on Sunday, Sharon Churcher, y al fotógrafo Michael Thomas durante una entrevista en Australia en 2011, cuando Thomas tomó fotografías de la impresión original.

Un día después de que la fotografía fuera publicada en la prensa británica, Mountbatten-Windsor envió un correo electrónico a Epstein diciendo: “Parece que estamos juntos en esto y tendremos que superarlo… De lo contrario, ¡manténganse en contacto y pronto volveremos a jugar!”, muestran los documentos del Departamento de Justicia.

El intercambio contradice las afirmaciones que Mountbatten-Windsor hizo a la BBC de que rompió todos los vínculos con Epstein en 2010.

Por otra parte, un correo electrónico enviado por Epstein el 1 de julio de 2011 a un destinatario cuya identidad fue censurada en los documentos publicados decía: “Sí, ella estaba en mi avión, y sí, se tomó una foto con Andrew, como muchos de mis empleados”. El correo electrónico no menciona a qué persona se refiere, pero los detalles indican nuevamente que se trataba de Giuffre.

El último lote de documentos, que incluye fotografías que parecen mostrar a Mountbatten-Windsor a cuatro patas, inclinado sobre una mujer o niña tendida en el suelo, ha aumentado la presión política sobre el miembro de la realeza caído en desgracia. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha pedido a Mountbatten-Windsor que testifique ante el Congreso de Estados Unidos sobre sus vínculos con Epstein.

Con información de Todd Symons, Max Foster y Lauren Said-Moorhouse, de CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.