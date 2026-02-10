Un ciudadano irlandés detenido por ICE en Texas durante 5 meses teme por su vida

Un ciudadano irlandés que ha estado en detención migratoria en Estados Unidos durante cinco meses afirma que teme por su…

Un ciudadano irlandés que ha estado en detención migratoria en Estados Unidos durante cinco meses afirma que teme por su vida y que está confinado en condiciones deplorables, mientras aumenta la atención internacional sobre el trato a los inmigrantes bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

Seamus Culleton, originario del condado de Kilkenny, Irlanda, ha estado detenido en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas desde principios de septiembre.

Culleton, quien ha vivido en Boston por más de 15 años y dirige una empresa de construcción, dijo a la emisora irlandesa RTE que fue detenido por agentes de ICE mientras regresaba a su casa desde Home Depot.

Culleton señaló que informó a las autoridades de ICE que está casado con una ciudadana estadounidense, que está en proceso de solicitar la residencia permanente, que no tiene antecedentes penales y que tenía un permiso de trabajo válido.

“Hasta donde sabía, estaba en regla”, dijo desde el centro de detención en El Paso, Texas, donde permanece recluido. “Nada de eso importó; me esposaron y me llevaron”, relató.

En una declaración a CNN, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, dijo que Culleton ingresó a Estados Unidos en 2009 bajo el programa de exención de visa, que permitía una estadía de 90 días, pero no salió del país al vencer el plazo.

Culleton relató que está detenido en una habitación grande y superpoblada con más de 70 hombres y que duerme bajo iluminación artificial constante en condiciones frías y húmedas.

Los detenidos reciben poca comida, tienen acceso restringido a atención médica y pocas veces se les permite salir, dijo a RTE.

“He estado encerrado en la misma sala durante cuatro meses y medio. Casi no he salido. No hay aire fresco ni sol. Podría contar con ambas manos las veces que he estado afuera”, afirmó Culleton. “Estoy encerrado aquí todo el día, todos los días”.

Culleton describió las condiciones en el centro, a miles de kilómetros de su hogar en Boston, como “inmundas”, y lo llamó una “pesadilla”. “Sinceramente, tengo miedo por mi vida aquí”, dijo.

McLaughlin señaló que, tras su arresto el 9 de septiembre, Culleton “recibió el debido proceso y un juez de inmigración emitió una orden final de deportación el 10 de septiembre de 2025. Se le ofreció la opción de ser deportado de inmediato a Irlanda, pero eligió permanecer bajo custodia del ICE y tomó medidas para seguir detenido”.

“Una solicitud de residencia pendiente y una autorización de trabajo no otorgan estatus legal en nuestro país”, dijo McLaughlin.

“Estas afirmaciones de que hay condiciones inferiores en los centros de ICE son FALSAS”, agregó el comunicado.

CNN también se ha comunicado con ICE, que depende del DHS, para obtener comentarios.

Culleton dijo que funcionarios del ICE intentaron persuadirlo para que firmara documentos aceptando su deportación, pero él se negó, optando por pelear su caso basado en su solicitud de residencia a través de su esposa, Tiffany Smyth.

Smyth dijo que la sorpresa de la detención repentina de su esposo fue “horrible”, y habló de la dificultad de lidiar con el sistema migratorio, describiéndolo como opaco y en contra de las familias.

Smyth afirmó a RTE que pasó casi una semana sin saber dónde estaba o si estaba a salvo.

“No sabía si lo habían deportado, no sabía si estaba de vuelta en Irlanda. No tenía idea si estaba a salvo… Y no hay nadie que te ayude a obtener esta información”, dijo.

“Hay un rastreador en línea para ubicar a personas bajo custodia del ICE, así que eso fue lo que utilicé, y vi que lo trasladaron a El Paso, Texas”, añadió Smyth, quien aún no ha podido visitarlo.

“Dicen que las visitas son viables, pero cuando intentas organizar una es casi imposible”, aseguró.

El caso de Culleton ha provocado indignación en Irlanda y el Gobierno irlandés lo ha abordado públicamente.

Portavoces tanto del Departamento de Asuntos Exteriores como de la Oficina del Primer Ministro, o Taoiseach, dijeron a CNN que están al tanto del caso, que se está proporcionando asistencia consular y que la Embajada de Irlanda en Washington está “interactuando directamente” con el Departamento de Seguridad Nacional.

El Taoiseach Micheál Martin dijo a los periodistas este martes: “Todos los países tienen políticas migratorias, pero esas instalaciones de ICE son motivo de preocupación”.

Aunque los ciudadanos irlandeses siguen siendo una pequeña minoría dentro de las detenciones de ICE, cifras del Gobierno irlandés muestran un aumento del 330 % el año pasado en el número de sus ciudadanos que solicitan asistencia consular relacionada con la deportación por parte de las autoridades migratorias estadounidenses, llegando a 65.

La Ministra de Asuntos Exteriores de Irlanda, Helen McEntee, dijo a los periodistas este martes que tiene conocimiento de menos de una decena de casos similares de ciudadanos irlandeses detenidos actualmente.

Su caso también pone al descubierto un sistema de inmigración estadounidense que rutinariamente somete a los migrantes a detenciones prolongadas en condiciones severas, uno que, según organizaciones de derechos humanos, atrapa de manera abrumadora a personas negras y de color lejos del ojo público.

Grupos de defensa de inmigrantes han dicho que existen disparidades raciales de larga data en la aplicación de la ley migratoria en Estados Unidos, que resultan en el maltrato de migrantes de América Latina, el Caribe y países africanos.

Actualmente, ICE mantiene bajo custodia a unas 70.000 personas, el número más alto desde la fundación de la agencia y significativamente por encima de los niveles típicos de gobiernos anteriores. La gran mayoría de esas personas detenidas —el 74 %— no tiene condenas penales, de acuerdo con los datos más recientes.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.