Un año después, es oficial: los estadounidenses, no los extranjeros, son quienes están pagando los aranceles de Trump

Un nuevo informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York confirma lo que los economistas han advertido durante mucho tiempo: la carga de los aranceles recae casi por completo en las personas que viven en el país que los impone.

Ese simple hecho —ahora aprendido por la experiencia en el Estados Unidos del siglo XXI— es una lección de economía tan básica y fundamental como la oferta y la demanda. ¡Siempre ha sido así!

Las empresas y consumidores estadounidenses pagaron en 2025 casi el 90% de los impuestos de importación de 2025, según descubrió la sucursal de la Reserva Federal (Fed). Eso no es sorprendente: la Oficina Nacional de Investigación Económica y la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) encontraron prácticamente lo mismo.

Y aunque el informe de la Fed de Nueva York no desglosó la división entre empresas y consumidores, el informe de la CBO, publicado el miércoles, estimó que las empresas continuarían reduciendo ligeramente sus márgenes para compensar los costos adicionales, mientras que trasladarían la mayor parte de los gravámenes —un 70 %— a los consumidores. (¿Y los exportadores extranjeros que, según el presidente Donald Trump, pagarían la factura? Ellos están asumiendo alrededor del 5 %, estima la CBO).

En términos reales, los aranceles equivalieron a un aumento promedio de impuestos de US$ 1.000 por hogar en 2025, de acuerdo con la Fundación Fiscal no partidista.

Ahora bien, por un lado, estos son solo los típicos documentos académicos publicados por un montón de nerds, para un montón de nerds. La sabiduría colectiva de los economistas nunca le ha importado mucho a Trump cuando se trata de “la palabra más hermosa en el diccionario”, como una vez describió a los aranceles.

Pero los informes de la CBO y de la Fed de Nueva York llegaron justo cuando el cansancio por los aranceles está golpeando fuerte en Washington.

En una rara medida contra la agenda económica emblemática de Trump, seis republicanos de la Cámara se unieron a los demócratas el miércoles en una votación que efectivamente derogaría sus aranceles a Canadá. Los aranceles no serán derogados, eso sí, porque incluso si pasara en el Senado, Trump simplemente lo vetaría. Pero el rechazo de los propios miembros del partido de Trump no cayó bien en la Casa Blanca, como era de esperarse. Poco después de la votación, Trump respondió con una amenaza de “consecuencias” para “cualquier republicano” en el Congreso que vote contra los aranceles.

Mientras tanto, se espera en cualquier momento un fallo de la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles de Trump, lo que podría poner toda su agenda patas arriba.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Y por supuesto, todo eso está ocurriendo mientras los estadounidenses de a pie se enfurecen por el costo de vida y cada vez más responsabilizan a Trump y a los republicanos. El mensaje de campaña de Trump de bajar los precios “el primer día” simplemente no se ha cumplido. (Excepto en algunos artículos como los huevos. En eso sí podemos darle el punto, en gran parte porque los agricultores trabajaron muy duro para erradicar la gripe aviar que estaba reduciendo el suministro de huevos y aumentando los precios).

En los papeles, la economía estadounidense marcha bien. Eso se debe en gran parte a que la economía se mide en promedios y agregados.

Tomemos, por ejemplo, el informe de empleo de enero publicado el miércoles. En general, se ve sorprendentemente sólido, con 130.000 empleos añadidos, casi el doble de lo que los economistas esperaban. Pero si se observa más de cerca, casi todas las ganancias surgieron de un solo sector, la atención médica. Si se examina aún más, prácticamente todos los demás sectores mostraron ganancias débiles o pérdidas. De hecho, en todo 2025, la atención médica y la asistencia social representaron el 97 % de todo el crecimiento del empleo.

Ese es un ejemplo claro de lo que la economista Diane Swonk de KPMG ha llamado los “taburetes de una sola pata” que sostienen toda la economía. Otros dos taburetes de una sola pata: la gente rica haciendo compras desenfrenadas y las grandes empresas tecnológicas gastando cientos de miles de millones en infraestructura de IA.

