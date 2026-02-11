Trump afirma que le dijo a Netanyahu que seguiría buscando la vía diplomática con Irán

El presidente de EE.UU. Donald Trump le dijo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una reunión el miércoles,…

El presidente de EE.UU. Donald Trump le dijo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una reunión el miércoles, que continuaría buscando un acuerdo diplomático con Irán, a pesar del escepticismo dentro del Gobierno de Netanyahu hacia los intentos de Trump para lograr acuerdos.

En una publicación en redes sociales, Trump, quien calificó la reunión como “muy buena”, describió haberle entregado un mensaje claro a su homólogo israelí, aunque también sugirió un resultado algo inconcluso de las conversaciones.

“No se llegó a nada definitivo, salvo que insistí en que continúen las negociaciones con Irán para ver si se puede concretar o no un Acuerdo”, escribió en Truth Social. “Si se puede, le hice saber al primer ministro que esa será la preferencia. Si no se puede, solo tendremos que ver cuál será el resultado”.

“La última vez Irán decidió que era mejor no hacer un Acuerdo, y recibieron el Martillo de Medianoche — Eso no les resultó bien”, dijo Trump, refiriéndose a la misión de junio de EE.UU. para bombardear instalaciones nucleares iraníes. “Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables”.

La reunión entre Trump y Netanyahu —la séptima desde que Trump volvió a asumir la presidencia— se realizó de manera inusual y completamente a puerta cerrada.

Duró aproximadamente 3 horas.

Antes de la reunión, Netanyahu se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, en Blair House. El embajador de Israel en Estados Unidos, Michael Leiter, publicó una foto de la reunión y escribió que el grupo discutió “importantes desarrollos geoestratégicos” en la región.

Netanyahu declaró poco antes de partir hacia Washington que Gaza estaría entre una serie de temas a tratar durante su reunión con Trump.

Estados Unidos anunció el inicio de la siguiente fase del plan de alto el fuego en Gaza a mediados de enero, tras la formación de un nuevo comité encargado de administrar el enclave.

La conclusión de la primera fase del acuerdo de alto el fuego de 20 puntos, negociado por Estados Unidos y que entró en vigor a mediados de octubre, se produjo después de que los restos del último rehén israelí fallecido en Gaza fueran devueltos a Israel en enero, y el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto se reabriera parcialmente la semana pasada.

Trump ha presionado para que el alto el fuego avance a su segunda fase, junto con los planes para una junta de gobierno y un comité tecnocrático palestino que gestione Gaza. Sin embargo, Netanyahu ha seguido insistiendo en que Hamas debe desarmarse antes de que pueda comenzar cualquier reconstrucción en el destrozado enclave.

En enero, el enviado especial de EE.UU. Steve Witkoff declaró que la segunda fase del plan se centraría en la “desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción”, aunque ofreció pocos detalles sobre cómo se implementarían las disposiciones más polémicas.

La visita de Netanyahu a Washington también coincide con la adopción por parte de Israel de una serie de medidas radicales para reforzar su control sobre la Ribera Occidental ocupada.

Con información de Mohammed Tawfeeq y Kit Maher de CNN.

