Trump proclama el 22 de febrero “Día de las Familias Ángel”, en honor a familiares de víctimas de inmigrantes indocumentados

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este lunes una proclamación que marca el 22 de febrero como el “Día de las Familias Ángel” en un evento celebrado en la Casa Blanca el lunes.

“Nos reunimos hoy aquí para una ocasión verdaderamente solemne. En este salón me acompañan estadounidenses desconsolados que han perdido a sus padres, hermanos, hijos, nietos y seres queridos a causa de la inmigración ilegal”, declaró el presidente.

“Familias ángel” es un término utilizado para describir a quienes han perdido a un familiar a causa de la violencia perpetrada por inmigrantes indocumentados.

Varias “familias ángel” hablaron en el evento del lunes en la Casa Blanca, entre ellas la madre de la estudiante de enfermería Laken Riley, quien falleció mientras corría el 22 de febrero de 2024 cerca del campus de la Universidad de Georgia.

“Ella solo quería ser una buena amiga, una buena hermana, una buena hija y una enfermera trabajadora”, declaró el lunes la madre de Laken, Allyson Phillips. “No es la única, así que gracias por honrarlas a todas, no solo a Laken”.

Tras la firma de la proclamación por parte del presidente, se encendió una vela y se leyeron en voz alta los nombres de las víctimas en la Sala Este.

El presidente, durante sus dos mandatos, ha hablado con frecuencia de “familias ángel” para justificar las políticas de línea dura de la Casa Blanca contra la inmigración ilegal. No existen datos que respalden el argumento de que los inmigrantes sean más propensos a cometer delitos o actos terroristas que la población general.

