Trump presume de una “reunión muy importante” con el presidente de Honduras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a su homólogo hondureño, Nasry “Tito” Asfura, diciendo que ambos mantuvieron una “reunión muy importante” en Florida el sábado.

“Hoy tuve una reunión muy importante con mi amigo y presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. Fue un gran honor para mí apoyar la campaña de Tito. Una vez que le di mi fuerte respaldo, ¡ganó su elección! Tito y yo compartimos muchos de los mismos valores de ‘Estados Unidos Primero’”, publicó Trump en Truth Social.

Asfura, un conservador, superó por poco al centrista de derecha Salvador Nasralla a finales del año pasado en una contienda marcada por denuncias de intervención extranjera e irregularidades en la votación. Trump respaldó a Asfura días antes de las elecciones, advirtiendo de que si no ganaba, “Estados Unidos no seguirá tirando dinero bueno tras malo, porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país, sin importar de cuál se trate”.

El presidente estadounidense destacó el sábado la “estrecha asociación” entre ambos países en temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico e inmigración. Dijo que los dos líderes “discutieron muchos otros temas”, incluido el comercio.

“Él ama al pueblo de Honduras y está enfocado en su salud, bienestar, educación y prosperidad económica”, dijo Trump.

