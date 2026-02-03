Trump dice que los estados son agentes del Gobierno federal en las elecciones

El presidente Donald Trump afirmó este martes que “un estado es un agente del Gobierno federal en las elecciones”, en…

El presidente Donald Trump afirmó este martes que “un estado es un agente del Gobierno federal en las elecciones”, en defensa de su llamado a los republicanos para que nacionalicen las elecciones.

“Quiero que las elecciones sean honestas —y si un estado no puede administrar una elección, creo que las personas detrás de mí deberían hacer algo al respecto”, dijo Trump a Kaitlan Collins de CNN durante una ceremonia de firma en el Salón Oval con legisladores republicanos.

“Un estado es un agente del Gobierno federal en las elecciones. No sé por qué el Gobierno federal no las hace de todos modos”, añadió, agregando que es una “vergüenza” lo “horriblemente” que algunos estados administran las elecciones.

A las elecciones las administran los funcionarios estatales y locales, y en ellas el Gobierno federal solo juega un papel limitado. Pero eso no ha impedido que Trump intente cambiar la manera en la que se llevan a cabo los comicios, ya que su Gobierno impulsa una reforma de las reglas antes de las elecciones de mitad de mandato.

El presidente mencionó Atlanta, donde hace menos de una semana el FBI registró una oficina electoral como parte de una investigación del Departamento de Justicia sobre presunto fraude electoral, y otras ciudades con fortines demócratas como lugares donde se ve “corrupción horrible en las elecciones”.

“El Gobierno federal no debería permitir eso”, dijo el martes. “El Gobierno federal debería involucrarse. Estos son agentes del Gobierno federal para contar los votos. Si no pueden contar los votos legal y honestamente, entonces alguien más debería hacerse cargo”.

Al ser interrogado por Collins sobre las disposiciones en la Constitución que establecen que los funcionarios locales administren las elecciones, Trump dijo “ellos pueden administrar la elección, pero tienen que hacerlo honestamente”.

Más temprano ese día, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas que Trump estaba hablando sobre la necesidad de un requisito nacional de identificación de votantes cuando llamó a los republicanos a “nacionalizar el voto” en una entrevista que se emitió el lunes.

“A lo que se refería el presidente es a la Ley SAVE”, dijo Leavitt a los periodistas, en referencia a la legislación que requeriría una prueba de ciudadanía para registrarse para votar. “Proporciona medidas de sentido común para votar en nuestro país, como la identificación de votantes”. Quienes no son ciudadanos tienen prohibido votar en elecciones federales.

En varias ocasiones, Trump se ha comprometido a cambiar la forma en la que el país vota, centrando su atención en los métodos que él afirma, falsamente, que conducen al fraude electoral,. Además, ha puesto en marcha una inusual campaña de redistribución de distritos a mitad de década destinada a ayudar a los republicanos a ganar escaños adicionales en la Cámara de Representantes de EE.UU.

