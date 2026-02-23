Trump dice que la Corte Suprema llegará a una “conclusión equivocada” sobre la ciudadanía por nacimiento

El presidente Donald Trump escribió el lunes en redes sociales que cree que la Corte Suprema llegará a una “conclusión…

El presidente Donald Trump escribió el lunes en redes sociales que cree que la Corte Suprema llegará a una “conclusión equivocada” sobre la ciudadanía por nacimiento.

“Lo siguiente será que fallen a favor de China y otros países, que están haciendo fortunas con la ciudadanía por nacimiento, al afirmar que la 14ª Enmienda NO se redactó para cuidar de los ‘bebés de esclavos’, como lo demuestra el momento exacto de su elaboración, presentación y ratificación, que coincidió perfectamente con el FIN DE LA GUERRA CIVIL”, escribió el presidente en Truth Social.

“¿Qué mejor que eso? Pero esta Corte Suprema encontrará la manera de llegar a una conclusión equivocada, una que, una vez más, hará felices y ricas a China y a otras naciones”, añadió.

El presidente ha buscado eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, una práctica de casi 160 años garantizada por la 14ª Enmienda de la Constitución que otorga la ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense.

La Corte Suprema ha acordado decidir si el intento del presidente de eliminar la ciudadanía por nacimiento mediante un decreto es constitucional.

La publicación del presidente también se produce pocos días después de que la Corte Suprema dictaminara que los amplios aranceles de emergencia del presidente son ilegales. Trump ha seguido utilizando Truth Social para criticar a la corte y a los jueces Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, ambos designados por Trump, quienes se unieron al presidente del tribunal, John Roberts, y a los tres jueces liberales a favor de la eliminación de los aranceles.

