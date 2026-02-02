Trump dice que el Congreso está cerca de una “resolución” para poner fin al cierre parcial del Gobierno

El presidente Donald Trump dijo el lunes que los líderes del Congreso están cerca de una “resolución” para la suspensión…

El presidente Donald Trump dijo el lunes que los líderes del Congreso están cerca de una “resolución” para la suspensión parcial del financiamiento federal.

“Creo que están bastante cerca de una resolución”, dijo desde la Oficina Oval, señalando que había hablado recientemente con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y con el líder de la mayoría en el Senado, John Thune.

Trump agregó que también había hablado con el principal demócrata del Senado, Chuck Schumer, en un intento de evitar un cierre prolongado, y concluyó que los demócratas tenían poco deseo de mantener el Gobierno cerrado más tiempo del necesario.

“Es muy malo para nuestro país”, dijo Trump sobre la posibilidad de un cierre prolongado.

El proyecto de ley de financiamiento ya fue aprobado en el Senado, y ahora la presión recae sobre la Cámara de Representantes; aunque es probable que el Gobierno no reabra hasta al menos el martes, cuando se espera que la Cámara lleve a cabo votaciones críticas.

Más temprano el lunes, los republicanos de la Cámara que dirigen comisiones poderosas dijeron que Trump estaba llamando a miembros individuales en un esfuerzo por asegurar que un proyecto de ley para poner fin a un cierre parcial del Gobierno obtenga los votos clave con suficiente apoyo republicano.

El presidente de la Comisión de Asignaciones de la Cámara, Tom Cole, hizo referencia a una publicación en Truth Social del presidente instando a los republicanos de la Cámara a enviar la legislación a su escritorio lo más rápido posible. Trump, dijo, “llamó a republicanos individuales. Así que está trabajando duro. Quiere que este proyecto de ley se apruebe”.

Al ser presionado sobre la posible reacción negativa que los miembros podrían enfrentar si desafían a Trump, Cole respondió: “Mira, te pagan para votar, no para evitar que se realicen votaciones. Así que todo lo que pedimos es que la gente ponga la legislación en el pleno”.

Aunque el líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries, ha advertido que los demócratas no ayudarán a avanzar el proyecto de ley a una votación en el pleno, Arrington predijo que algunos demócratas eventualmente votarán a favor del paquete de gastos, que incluye varios proyectos de ley que ya habían recibido apoyo bipartidista.

“Creo que el presidente ha sido generoso al… extender la mano para una negociación de buena fe. Y decir, si hay algo que podamos hacer que sea razonable y proteja a nuestros agentes de ICE y a nuestros ciudadanos, y nos permita… hacer cumplir las leyes, porque eso es lo que tenemos que hacer”, dijo.

El Gobierno federal de EE.UU. cerró parcialmente la mañana del sábado porque el Congreso no llegó a un acuerdo sobre el financiamiento para varias agencias antes de la fecha límite de medianoche.

Los demócratas del Senado prometieron bloquear el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes a menos que se hicieran varias reformas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) o que el financiamento del Departamento se manejara por separado, cambios que requerirían otra votación en la Cámara de Representantes.

Estas demandas se dan en el contexto de la creciente indignación por el actuar de los agentes federales durante la ofensiva migratoria del Gobierno de Trump, especialmente tras las muertes a tiros de Alex Pretti y Renee Good, ambos ciudadanos estadounidenses, a manos de agentes de inmigración del DHS durante las manifestaciones en Minneapolis.

Los empleados federales soportan la peor parte de los cierres del Gobierno. Algunos son suspendidos temporalmente, mientras que otros son considerados esenciales y tienen que seguir trabajando. Muchos no reciben su salario hasta que termine el estancamiento.

Este cierre no está afectando a tantos empleados como el estancamiento récord del otoño pasado porque varias agencias —incluidos los departamentos de Agricultura, Asuntos de Veteranos, Interior, Energía, Justicia y Comercio— permanecen abiertas. El Congreso ha aprobado una legislación que las financia completamente por el resto del año fiscal.

Est e cierre parcial probablemente está afectando a aproximadamente el 45 % de los cerca de 2,2 millones de empleados federales civiles. Más de 500.000 empleados federales podrían estar trabajando sin sueldo, mientras que otros más de 480.000 podrían estar suspendidos temporalmente, según los planes de cierre de las agencias, dijo Rachel Snyderman, directora de política económica del Bipartisan Policy Center.

Sin embargo, si el estancamiento se resuelve rápidamente, los empleados deberían recibir sus cheques de pago completos en su próximo día de pago programado a mediados de febrero, señaló.

Dicho esto, planificar y ejecutar un cierre representa una carga significativa para las agencias federales, lo que las aleja de sus deberes habituales, continuó Snyderman.

