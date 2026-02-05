Trump dice que EE.UU. debería negociar un tratado nuclear “nuevo, mejorado y modernizado” con Rusia

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el jueves que Estados Unidos debería negociar un tratado nuclear “nuevo, mejorado y…

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el jueves que Estados Unidos debería negociar un tratado nuclear “nuevo, mejorado y modernizado” con Rusia en lugar de acordar la extensión del tratado New START.

“En lugar de extender ‘NEW START’ (un acuerdo mal negociado por Estados Unidos que, además de todo lo demás, está siendo gravemente violado), deberíamos hacer que nuestros expertos nucleares trabajen en un nuevo tratado, mejorado y modernizado, que pueda durar mucho en el futuro”, escribió el presidente en Truth Social.

El último tratado nuclear restante entre los dos países expira este jueves y ha generado temores sobre una carrera armamentista nuclear, con las dos mayores superpotencias nucleares sin límites en sus arsenales por primera vez en décadas.

El tratado New START entró en vigor en febrero de 2011. Limitó a ambos países a 1.550 ojivas nucleares desplegadas; 700 misiles balísticos intercontinentales desplegados, misiles balísticos lanzados desde submarinos y bombarderos pesados ​​equipados para transportar armas nucleares; y 800 lanzadores, tanto desplegados como no desplegados. También impuso límites a las armas nucleares intercontinentales rusas que podían alcanzar Estados Unidos.

Pero los críticos del tratado, incluido el presidente Donald Trump, señalaron que no cubría a China, que está expandiendo rápidamente su arsenal nuclear y podría tener unas 1.500 ojivas nucleares para 2035 si continúa expandiendo su arsenal al ritmo actual, según un informe del Pentágono de 2022.

El tratado tenía una vigencia inicial de 10 años. En 2021, Estados Unidos y Rusia acordaron prorrogarlo por cinco años más, hasta el 4 de febrero de 2026.

En septiembre pasado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso mantenerlo por un año más. En aquel momento, Trump dijo que la propuesta “me parece una buena idea”.

Sin embargo, en las últimas semanas, Trump ha expresado poca preocupación por la caducidad, declarando al New York Times: “Si caduca, caduca. Haremos un mejor acuerdo”.

