Trump admite descontento con el estado de las conversaciones entre Irán y EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes no estar “contento” con el desarrollo de las negociaciones con Irán, pero afirmó que habrá más conversaciones y que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre qué hacer.

“No estoy contento con el hecho de que no estén dispuestos a darnos lo que necesitamos”, declaró Trump a la prensa al salir de la Casa Blanca rumbo a Texas. “No me entusiasma eso, veremos qué pasa, hablamos más tarde. Tendremos conversaciones adicionales hoy”.

Trump añadió: “No hemos tomado una decisión definitiva”, y reiteró que Irán no puede tener un arma nuclear. “No estamos del todo contentos con la forma en que están negociando, y repito, no pueden tener armas nucleares”.

Al ser presionado sobre si los posibles ataques estadounidenses podrían derivar en un conflicto prolongado en Medio Oriente, el presidente afirmó que existe cierto riesgo.

“Supongo que siempre se podría decir que hay un riesgo. Ya saben, cuando hay guerra, hay un riesgo en todo, tanto en lo bueno como en lo malo”, dijo Trump.

Más tarde este viernes, el presidente de Estados Unidos reiteró que no estaba “contento” con el rumbo de las conversaciones de su Gobierno con Irán. Asimismo, volvió a advertir que no aceptaría un acuerdo que permita cualquier enriquecimiento nuclear.

“Deberían hacer un acuerdo, pero no quieren ir lo suficientemente lejos”, dijo. “No quieren decir las palabras clave: ‘No vamos a tener un arma nuclear’”.

Trump también ofreció una evaluación sombría de las negociaciones en curso, al lamentar que los funcionarios iraníes “simplemente no pueden llegar hasta allí”.

“Quieren enriquecer un poco”, afirmó. “No tienes que enriquecer cuando tienes tanto petróleo. Así que no estoy contento con la negociación. Yo digo no al enriquecimiento”.

Al ser cuestionado sobre si un ataque a Irán haría subir los precios del petróleo, el mandatario insistió en que no le preocupaban las posibles consecuencias económicas y aseguró que solo le preocupaban “las vidas de las personas”.

“Me preocupa la salud a largo plazo de este país”, dijo.

