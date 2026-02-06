Trump comparte un video racista que representa a los Obama como simios y luego lo borra en medio de una ola de indignación

El presidente Donald Trump compartió un video racista en su plataforma de redes sociales el jueves por la noche que…

El presidente Donald Trump compartió un video racista en su plataforma de redes sociales el jueves por la noche que representaba al expresidente Barack Obama y a la ex primera dama Michelle Obama como simios en una selva. Horas después, en medio de la indignación bipartidista, incluso de aliados cercanos, lo eliminó.

El video fue publicado la noche del jueves y permaneció en línea durante casi 12 horas, antes de que la Casa Blanca lo retirara en medio de la indignación bipartidista, incluso de aliados cercanos de Trump.

Poco antes del mediodía, la Casa Blanca culpó a un miembro del personal por el video publicado en la cuenta de Truth Social de Trump y dijo que la publicación había sido eliminada. La declaración se produjo después de una fuerte reacción negativa, incluso del senador republicano Tim Scott, el único republicano negro en el Senado, quien calificó la publicación de racista y dijo que Trump debía eliminarla.

“Rezo para que sea falso porque es lo más racista que he visto de esta Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo”, escribió en X el republicano de Carolina del Sur, quien también preside el comité de campaña republicano del Senado.

Trump y Scott hablaron sobre el video este viernes por la mañana antes de que fuera eliminado de la cuenta del presidente, según una persona familiarizada con la conversación.

Más temprano, la Casa Blanca defendió la publicación y minimizó la reacción al video, a la que calificó como “indignación falsa”. Pero poco antes del mediodía, un funcionario le dijo a CNN: “Un miembro del personal de la Casa Blanca publicó el video por error. Ya ha sido eliminado”. Para entonces, el video había estado publicado durante casi 12 horas. Un funcionario del Senado republicano dijo que legisladores del partido hablaron con Trump para hablar sobre la publicación.

La controversia llevó a que la Casa Blanca activara un importante plan de control de daños, de acuerdo con fuentes, con funcionarios, asesores y aliados contactando a legisladores y medios de comunicación para intentar negar cualquier participación de Trump en el episodio. Un asesor de la Casa Blanca afirmó que “el presidente no estaba al tanto de ese video y se sintió muy decepcionado por el miembro del personal que lo publicó”. Otro aliado intentó culpar a un asistente en particular.

Fuentes familiarizadas con el uso de redes sociales por parte de Trump dijeron que el presidente suele publicar personalmente en Truth Social, especialmente a altas horas de la noche y temprano en la mañana, y que a menudo vuelve a publicar mensajes de otros. Durante el día, según las fuentes, suele firmar una publicación con las iniciales “DJT” para indicar que la hizo personalmente. Pero las fuentes dijeron que algunos asistentes cercanos —como Natalie Harp, quien a veces escribe publicaciones que él le dicta, y Dan Scavino, quien manejó las cuentas de redes sociales de Trump durante su primer mandato— también tienen acceso.

El predicador de Carolina del Sur, Mark Burns, un aliado de Trump que se ha desempeñado como consejero espiritual informal, dijo que habló con el presidente este viernes sobre el video y le instó a despedir a quien lo publicó.

“El presidente me dejó claro que esa publicación fue hecha por un miembro del personal y no por él”, escribió Burns en X. “Mi recomendación al presidente fue directa y firme. Ese miembro del personal debe ser despedido de inmediato y el presidente debe condenar públicamente esta acción”.

Los Obama aparecen brevemente y de repente casi al final del video corto, que promueve afirmaciones falsas sobre un supuesto fraude electoral en las elecciones de 2020, con sus rostros superpuestos a los cuerpos de simios. Mientras aparecen las imágenes, durante aproximadamente un segundo, suena de fondo el comienzo de la canción “The Lion Sleeps Tonight”.

CNN se ha puesto en contacto con la familia Obama para solicitar comentarios.

La publicación, que recuerda el estereotipo racista de comparar a las personas negras con monos, provocó una rápida reacción negativa, incluso de varios legisladores republicanos que han tenido relaciones cercanas con la Casa Blanca.

El representante Mike Lawler de Nueva York, considerado uno de los republicanos más vulnerables en el Congreso, también condenó la publicación de Truth Social y pidió a Trump que se disculpara.

“La publicación del presidente es incorrecta e increíblemente ofensiva, ya sea intencional o un error, y debe eliminarse de inmediato con una disculpa”, escribió Lawler en X.

Otro republicano de Nueva York que se enfrenta a una difícil batalla por la reelección, el representante Nick LaLota, también instó a Trump a eliminar la publicación.

Y minutos antes de su eliminación, dos aliados cercanos de la Casa Blanca en el Senado, Pete Ricketts de Nebraska y Roger Wicker de Mississippi, hicieron públicas sus propias peticiones para que Trump se disculpara, en una señal de que las críticas dentro del partido comenzaban a intensificarse.

“Esto es totalmente inaceptable”, escribió Wicker, quien preside la Comisión de Servicios Armados del Senado, en X. “El presidente debería eliminarlo y disculparse”.

Ni Trump ni la Casa Blanca se han disculpado.

Y a pesar de la indignación de algunos legisladores del Partido Republicano, los dos principales líderes republicanos del Senado, John Thune y John Barrasso, no han comentado sobre la controversia. Asesores de los senadores dijeron que notificarían a CNN si deciden responder.

No obstante, la eliminación de la publicación marcó un cambio abrupto con respecto a la reacción de solo unas horas antes, cuando la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había desestimado la indignación inicial.

“Este es un video meme de internet que representa al presidente Trump como el rey de la selva y a los demócratas como personajes de ‘El rey león’”, dijo Leavitt. “Por favor, dejen de lado la indignación fingida e informen sobre algo que realmente le importe al público estadounidense”.

El clip de los Obama, que se insertó al final de un video más largo que promovía conspiraciones electorales infundadas, parecía provenir de un video compartido en octubre pasado por un usuario de X con el título “Presidente Trump: rey de la selva”.

Ese video original representaba a varios demócratas prominentes como diversos animales, además de mostrar a los Obama como simios. El usuario de X que publicó ese video parece ser el mismo que publicó inicialmente un video que Trump había compartido en octubre, en el que se veía al presidente con una corona, pilotando un avión de combate y arrojando lo que parece ser basura sobre manifestantes en una protesta contra la monarquía.

El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, el único líder negro de partido en el Congreso, criticó duramente a Trump en un video de Instagram. “Que se j**a Donald Trump y su comportamiento vil, racista y maligno. Este tipo es un canalla desquiciado”, dijo el demócrata de Nueva York.

La exvicepresidenta Kamala Harris criticó la explicación de la Casa Blanca y escribió en X: “Nadie cree este encubrimiento de la Casa Blanca, especialmente después de que inicialmente defendieran la publicación. Todos tenemos claro quién es Donald Trump y qué cree”.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, condenó el video en una publicación en X: “Comportamiento repugnante del presidente. Todos los republicanos deben denunciarlo. Ahora”.

El video racista fue una de las numerosas publicaciones compartidas por la cuenta de Trump desde la noche del jueves hasta las primeras horas de este viernes, muchas de las cuales amplificaban videos o publicaciones hechas por otros que elogiaban a Trump y su agenda y atacaban a los demócratas.

En los minutos antes de compartir el video con los Obama, Trump también compartió dos veces un video de ocho minutos que afirmaba que el Partido Republicano fue fundado originalmente “por una razón principal, pero moral, y esa razón era detener la expansión de la esclavitud”.

Otra publicación de ese momento contenía un fragmento de un video de TikTok en el que un hombre acusaba a los demócratas de ser “antinegros”.

Varias otras publicaciones que Trump compartió la noche del jueves promovían afirmaciones falsas de interferencia en las elecciones de 2020, incluida una que aparentemente acusaba a la secretaria de Estado de Michigan de manipular la urna electoral.

El incidente es el ejemplo más reciente de las críticas que Trump ha recibido por compartir contenido racista en sus redes sociales.

El año pasado, el presidente publicó un video aparentemente generado por inteligencia artificial que mostraba a Barack Obama siendo arrestado en la Oficina Oval. Más tarde ese mismo año, Trump y miembros de su Gobierno también compartieron imágenes y videos manipulados digitalmente del líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un bigote falso y un sombrero, imágenes que Jeffries describió públicamente como racistas.

Trump también tiene un largo historial de publicar y compartir teorías conspirativas y otras afirmaciones falsas. Sin embargo, es muy inusual que el presidente elimine una publicación en redes sociales, y aún más raro que pida disculpas o asuma la responsabilidad por publicaciones que insultan a grandes grupos de personas.

Durante su campaña presidencial en octubre de 2015, Trump retuiteó una publicación que cuestionaba la capacidad mental de los habitantes de Iowa.

Esa publicación fue eliminada unas horas después, y Trump culpó a un “joven becario” en un comunicado: “El joven becario que accidentalmente retuiteó la publicación pide disculpas”. Posteriormente, perdió las primarias de Iowa.

Pero Trump también ha compartido algunas ideas sobre su filosofía en las redes sociales, declarando a CNN en agosto de ese mismo año: “Saben, retuiteo por una razón”.

Este titular y la noticia fueron actualizados con información adicional.

