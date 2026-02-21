Trump aumenta los aranceles globales del 10 al 15 % “con efecto inmediato”

El presidente Trump anunció este sábado que aumentará del 10 al 15 % los aranceles globales impuestos el viernes. El…

El presidente Trump anunció este sábado que aumentará del 10 al 15 % los aranceles globales impuestos el viernes.

El viernes, la corte dictaminó que Trump se excedió en su autoridad al imponer aranceles a sus socios comerciales utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), reservada para emergencias nacionales.

Trump declaró en una publicación en Truth Social que, con efecto inmediato, elevaría el arancel mundial del 10 % a los países… al nivel totalmente permitido y legalmente comprobado del 15 %. Añadió que la administración determinará y emitirá los nuevos aranceles en los próximos meses.

Tras la decisión de 6 a 3, Trump arremetió contra la Corte Suprema, calificó el fallo de “profundamente decepcionante” y añadió que se avergonzaba de los jueces que fallaron en contra de sus aranceles, entre ellos los nombrados por él mismo.

Trump anunció el viernes que impondría un arancel global del 10 % apelando las facultades presidenciales bajo la Sección 122 de la ley comercial. Dichos aranceles entrarían en vigor a las 00:01 (hora del este) del martes.

La Casa Blanca no respondió hasta el momento a una solicitud de comentarios de CNN sobre si el arancel del 15 % entraría en vigor también el martes.

Los presidentes pueden imponer aranceles de hasta el 15 % utilizando la Sección 122, pero estos son temporales y requieren la aprobación del Congreso después de 150 días.

Trump impuso aranceles generalizados el año pasado, incluyendo los llamados aranceles “recíprocos”, que han aumentado los aranceles hasta en un 50 % a socios comerciales clave, como India y Brasil, y aranceles que llegaron a alcanzar el 145 % a China.

Trump podría seguir imponiendo aranceles utilizando otras leyes comerciales. El Gobierno ya ha utilizado las investigaciones de la Sección 232 para imponer aranceles generalizados al acero, al aluminio, al cobre, a la madera, a los muebles, a los automóviles y a las autopartes.

El Gobierno también podría usar la Sección 301 para investigar a países que potencialmente violen los acuerdos o prácticas comerciales de otras naciones de una manera “injustificable” y que “sobrecargue o restrinja” a las empresas estadounidenses.

Otra táctica sería imponer aranceles de hasta el 50 % si Estados Unidos considera que sus socios comerciales están incurriendo en prácticas comerciales discriminatorias, una medida que podría violar los términos de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio.

Se espera que Trump aborde el comercio global el martes en su discurso sobre el Estado de la Unión.

Elisabeth Buchwald de CNN contribuyó a este informe.

Esta noticia fue actualizada.

