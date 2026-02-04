Trump advierte que el líder supremo de Irán debería estar “muy preocupado”

El presidente Donald Trump advirtió en una entrevista este miércoles que el líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei,…

El presidente Donald Trump advirtió en una entrevista este miércoles que el líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, debería estar “muy preocupado”, mientras ambas partes se preparan para sus primeras negociaciones formales desde que Estados Unidos bombardeó el programa nuclear de Teherán el año pasado.

Las tensiones entre ambos países han aumentado drásticamente en las últimas semanas tras la represión letal de las fuerzas de seguridad iraníes contra manifestantes antigubernamentales en todo el país, que llevó a Trump a enviar una “armada” militar estadounidense a la región y amenazar con lanzar ataques.

El ejército iraní ha advertido que cualquier ataque tendrá una respuesta inmediata y decisiva, incluidos ataques contra fuerzas y activos estadounidenses en la región.

“Yo diría que él (el líder supremo, el ayatola Alí Jamenei) debería estar muy preocupado. Sí, debería estarlo”, declaró Trump a NBC News en una entrevista el miércoles.

Trump, quien amenazó por primera vez con atacar a Irán durante la represión a las protestas callejeras el mes pasado, señaló que sus acciones habían apoyado a los manifestantes, a pesar de no llegar a la acción directa.

Las conversaciones de alto riesgo están programadas para este viernes en la capital de Omán, Mascate, y participarán el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, según la agencia de noticias Tasnim, afiliada al estado de Irán.

Pero ambas partes parecen tener agendas diferentes.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que la administración Trump quiere que las negociaciones se centren no sólo en el programa nuclear de Irán, sino también en “el alcance de sus misiles balísticos”, “su patrocinio a organizaciones terroristas en toda la región” y “el trato a su propio pueblo”.

Citando al Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Tasnim informó que las negociaciones se limitarán al programa nuclear de Irán y al levantamiento de las sanciones como la “demanda principal” del país.

Irán y Estados Unidos mantuvieron varias rondas de conversaciones nucleares indirectas en abril y mayo de 2025 antes de que un sorpresivo ataque israelí contra Irán a mediados de junio provocara la cancelación de las conversaciones.

Días después, se produjo el ataque estadounidense contra Irán, que puso fin al proceso.

“Si no hubiéramos eliminado esa base nuclear, no habría paz en Medio Oriente, porque los países árabes nunca habrían podido hacerlo”, declaró Trump en la entrevista con NBC News.

“Tenían muchísimo miedo de Irán. Ya no le temen”, agregó.

Trump también afirmó que le habían informado de que Irán estaba buscando revivir su programa nuclear en sitios alternativos.

Intentaron regresar al lugar. Ni siquiera pudieron acercarse, aseguró.

Mientras las tensiones aumentan, los países vecinos han estado mediando entre las dos partes para evitar una guerra, señalando que cualquier conflicto podría extenderse y desestabilizar el Medio Oriente.

El martes, un portaviones estadounidense derribó un dron iraní que se “acercó agresivamente” al barco en el Mar Arábigo, según el ejército estadounidense.

Horas más tarde, dos cañoneras operadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán se acercaron a un petrolero con bandera estadounidense en el Estrecho de Ormuz y amenazaron con abordar y apoderarse del barco, informó el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos.

Trump amenazó por primera vez con una posible acción militar el mes pasado cuando protestas masivas contra el Gobierno arrasaron Irán y se produjo un apagón de Internet que duró casi tres semanas en todo el país, mientras los iraníes gritaban consignas contra el régimen teocrático gobernante.

La conectividad a Internet se ha restablecido parcialmente, pero los expertos advierten que, incluso después del apagón digital, las perspectivas para el acceso a Internet en Irán siguen siendo sombrías.

Jennifer Hansler, Dalia Abdelwahab y Natasha Bertrand de CNN contribuyeron a este informe.

