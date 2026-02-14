Tres británicos entraron a un bar en EE.UU. No sabían que abrían la puerta a un amor impensado

Cuando Jessica conoció a Luke en una boda, dos palabras resonaron en su mente: “Es esto”. Sintió una facilidad instantánea…

Sintió una facilidad instantánea con él. Una familiaridad. Química.

En cuanto a Luke, dice que “apenas recuerda” su vida antes de conocer a Jessica. Fue tan abrumador, tan emocionante, tan inevitable, que hoy en día no logra conectar con la versión veinteañera de él que no la conocía.

“Siempre se escucha ‘cuando sabes, sabes’”, le cuenta Jessica hoy a CNN Travel. “Nunca había tenido una experiencia real con eso hasta que nos conocimos”.

De algo Luke está seguro: ese fue “el lugar y el momento adecuados”. Y no se refiere solo al encuentro casual de la boda. Jessica y Luke se conocieron en la boda de su amiga Becca. Pero las semillas de su historia de amor se plantaron años antes, en un bar de Birmingham, Alabama.

Esta es la historia de cómo un encuentro casual dio lugar a otros dos encuentros casuales más que terminaron en tres historias de amor transatlánticas y tres bodas.

“El viejo efecto mariposa”, dice Luke.

Así que, retrocedamos al origen de todo: Birmingham, Alabama, en el verano de 2014.

Alabama era un destino vacacional improbable para un grupo de británicos de veintipocos años. Efectivamente, Luke y sus dos amigos, Chris y Charlie, acabaron allí prácticamente por casualidad.

Lo único que sabían era que “no querían hacer el típico viaje por carretera por la costa Oeste”, como lo expresa Chris hoy.

“Queríamos experimentar algo diferente. Así que decidimos ir al sureste… Buena comida, buena música y luego buen fútbol americano”, le cuenta a CNN Travel. “Soy aficionado al fútbol americano y a los New Orleans Saints. Así que ese era el objetivo: ¡Vamos a Nueva Orleans!”.

Los tres amigos volaron a Atlanta, Georgia, y alquilaron un clásico coche americano: un potente Dodge Charger. Su plan era ir a Nueva Orleans y volver en dos semanas.

Pero estos tres chicos del norte de Inglaterra no estaban acostumbrados a las enormes distancias de Estados Unidos. No habían calculado el tiempo de conducción: unas siete horas desde Atlanta.

“Así que paramos en Birmingham”, le cuenta Charlie a CNN Travel. “Y pensamos: ‘No sabemos adónde vamos. No vamos a ir directo a Nueva Orleans ahora mismo. Vamos a tomar una cerveza, a mirar un mapa y a ver qué hacemos’”.

El trío entró al primer bar que vieron.

“Estaba muerto”, dice Charlie. “O sea, era mediodía. Así que pedimos una cerveza”.

Los camareros se dieron cuenta de que no eran locales.

“Claro, todos oyeron el acento inglés, así que empezaron a hacernos preguntas”, recuerda Charlie. Y nos preguntaron: “¿Están solteros?”. Respondimos: “Sí”. Dijeron: “Oh, deberían quedarse. Hay una fiesta de la facultad de derecho esta noche en este bar”.

Luke, Chris y Charlie se miraron. Parecía una coincidencia: todos eran abogados recién graduados. Chris y Charlie eran mejores amigos de la infancia y se mantuvieron unidos en la edad adulta, mientras que Chris conoció a Luke en el trabajo. Se habían convertido en un trío de amigos y disfrutaban de salidas nocturnas juntos en su ciudad natal, Leeds. Ninguno tenía novia, pero no habían viajado a Estados Unidos con la esperanza de conquistar mujeres con su acento inglés.

“Cuando planeamos hacer un viaje por carretera, era solo para irnos de vacaciones, no para conocer a nadie, solo para pasar el rato entre nosotros”, dice Chris.

Sin embargo, la idea de socializar con un grupo de abogados estadounidenses de su edad les pareció divertida. Así que, espontáneamente, reservaron un hotel y volvieron al mismo bar esa noche.

“Así que nos colamos en la fiesta de la facultad de derecho”, dice Luke.

También en el bar de Birmingham esa noche: una estudiante de derecho llamada Alice.

Alice no quería estar allí esa noche. No le gustaba la fiesta y, después de una hora más o menos, decidió irse a casa, usando a su perro como excusa.

“Estaba por irme y al cerrar la cuenta recibí un mensaje de una amiga… Dice: ‘Sal fuera. Estamos rodeadas de hombres británicos guapos’”.

Alice miró el mensaje, escéptica pero intrigada.

Siguió las instrucciones de su amiga y se encontró con tres ingleses: Chris, Luke y Charlie, cada uno con una cerveza en la mano. Todos eran encantadores, todos amables, todos un poco achispados.

Chris le llamó la atención a Alice de inmediato. Irse ya no le atraía tanto. Pero realmente tenía que ir a ver cómo estaba el perro.

“Así que mi amiga se quedó mi tarjeta de débito como garantía”, le cuenta Alice hoy a CNN Travel. “Me dijo: ‘Tienes que volver. Prométeme que volverás’. Yo le dije: ‘Bueno, supongo que los hombres británicos guapos son suficientes como para volver’”, relata.

Alice cumplió su palabra. Regresó una hora más tarde, más o menos. En cuanto volvió a ver a Chris, se alegró de no haber dado por terminada la noche.

Alice seguía gravitando hacia Chris. Y él también se sentía atraído por ella.

“Era una atracción magnética que no puedo explicar del todo”, dice Chris hoy.

Tenía la sensación de: “Me voy a casar con esa chica”. Incluso se lo dijo en voz alta a algunos amigos de Alice, que estaban entre deslumbrados y desconcertados.

“No estaba exagerando”, dice Chris. “Conectamos de verdad”.

“Aunque los dos estábamos, como, borrachos, de 23 años…”, dice Alice, riendo.

Quizás por ese contexto, por la total “falta de estrategia” —como dice Chris—, la noche de bares por Birmingham terminó sin que Alice y Chris intercambiaran sus números de teléfono.

Al día siguiente, Chris, Luke y Charlie volvieron a su coche de alquiler, salieron de Birmingham y emprendieron un viaje de cuatro horas por la costa del Golfo hasta la playa.

Durante todo el trayecto, sentado en el asiento del copiloto, Chris no dejaba de pensar en Alice, imaginaba un futuro con ella, y luego lo descartaba. Vivían en orillas opuestas del Atlántico. Nunca iba a pasar nada.

Entonces, a mitad del trayecto, Luke intervino desde la parte trasera del coche.

“No te lo imaginas”, dijo. “Alice quiere tu número”.

“¿Qué?”, ​​preguntó Chris, dándose la vuelta.

Luke alcanzó su BlackBerry hacia el asiento delantero. Resultó que Luke le había dado su tarjeta de visita a un amigo de Alice.

“No tengo ni idea de por qué… Creo que quizá para demostrar que era abogado”, dice Chris hoy. “Entonces, ella tenía su correo del trabajo y le envió un correo… ‘Oye, a Alice le gustó mucho uno de tus amigos. ¿Puedes conseguirle su número?’”.

Luke no recuerda por qué le estaba dando sus tarjetas de visita. Pero sí recuerda que Alice y Chris conectaron.

“Sin duda, conectaron de inmediato”, dice.

Luke se alegró de que su estado de ebriedad los hubiera ayudado accidentalmente a reconectar. Y una semana después, Alice y Chris volvieron a conectar en persona, en un partido de fútbol americano en Mississippi. Chris la había invitado, y ella había decidido ir, con algunas reservas.

“No me gusta el fútbol americano”, dice Alice. “La verdad es que no tengo nada que ver en Mississippi”.

Pero quería ver a Chris. Y cuando lo volvió a ver, supo que había tomado la decisión correcta.

“Quedamos y yo lo besé primero”, dice.

Más tarde, antes de volar de vuelta al Reino Unido, Chris regresó a Birmingham para pasar los últimos tres días del viaje con Alice. Fue una experiencia increíble. Pero el futuro era incierto. Él volvía a su vida y trabajo en Reino Unido, ella terminaba sus estudios en Estados Unidos. Y apenas se conocían. Comprometerse con algo concreto parecía una locura.

“Obviamente, fue un poco desgarrador”, dice Chris. “Lo pasamos muy bien y conectamos de verdad, pero fue como: ‘Se acabó. ¿Qué vamos a hacer aquí?’”.

Pero él mantenía la esperanza. En el aeropuerto, Chris recibió una galleta de la suerte con su comida china. El mensaje decía: “Estás a punto de embarcarte en un viaje maravilloso”. Lo sintió como una señal, así que le envió una foto a Alice.

Tras eso, en lados opuestos del Atlántico, Alice y Chris seguían en contacto a través de largos mensajes de WhatsApp.

“Nos escribíamos estos ensayos”, dice Alice. “Me enamoré de la forma en que Chris podía escribirme un mensaje de WhatsApp y hacerme sentir tan especial con su forma de escribir. Eran como cartas de amor”.

Sus allegados decían que solo era un romance de vacaciones. Su madre sugirió que la había conquistado simplemente “porque tiene acento”.

Alice sabía que se trataba de algo más profundo.

“Nunca pensé que fuera solo una aventura divertida”, dice. “Sabía que no lo era”.

Durante los meses siguientes, Alice y Chris intercambiaron largos mensajes y se visitaron un par de veces; cada visita consolidó la certeza de su conexión.

“Nos entendimos muy bien y sentimos que compartíamos valores”, dice Chris. “Pero nunca hablamos realmente de cómo sería el futuro”.

Cuando Chris estuvo una temporada en Hong Kong por trabajo, Alice lo visitó. La noche anterior, se quedó a dormir en casa de su amiga Becca.

Alice le confesó a Becca esa noche: “No sé qué pasará con Chris. Algo tiene que cambiar. Esto tiene que terminar en algún momento”.

Becca le preguntó si creía que se casarían.

“Y yo le dije: ‘No. Es una locura. Es una locura’. Estaba contando los días que tenía en las manos, cuántos días pasamos juntos… Pero entonces, en Hong Kong, Chris le propuso matrimonio”.

Resultó que Chris había guardado la galleta de la suerte de aquel primer viaje a Estados Unidos. Cuando le propuso matrimonio a Alice, le entregó el mensaje.

“Nos casamos casi exactamente un año después de conocernos”, dice Alice. Nos conocimos en agosto de 2014. Nos casamos el 3 de septiembre de 2015.

La boda de Alice y Chris se celebró en Nueva Orleans.

“Bastante simbólico”, dice Chris sobre el lugar. “Porque ese fue el motivo del viaje, ir a Nueva Orleans… Y casi exactamente un año después me caso con una chica que conocí en un bar, yendo a Nueva Orleans”.

Chris, por supuesto, invitó a sus mejores amigos con los que había viajado a Estados Unidos: Charlie y Luke.

Mientras tanto, Alice invitó a todos sus amigos más cercanos a estar a su lado. Incluyendo a Becca, la amiga que se preguntaba en voz alta si Alice y Chris se casarían.

“Becca y yo fuimos muy amigas durante toda la universidad. Éramos compañeras de piso”, explica Alice.

En un par de ocasiones durante su año de noviazgo, Alice y Chris se preguntaron si Becca se llevaría bien con Charlie. Decidieron intentar que se encontraran.

Primero, organizaron un encuentro en persona cuando Chris y Charlie regresaron a Estados Unidos para un breve viaje durante las vacaciones de primavera de Alice, en marzo de 2015.

Becca y Charlie se conocieron esa noche. Ambos se encontraron atractivos.

“Aunque no interactuamos mucho”, dice Becca.

“Supongo que nos olvidamos el uno del otro”, dice Charlie.

Sin inmutarse, en los días previos a su boda, Alice y Chris les dieron a Becca y Charlie sus respectivos números de teléfono. Empezaron a enviarse mensajes de texto y luego a hacer FaceTime. Su relación se fue estrechando y ambos empezaron a contar los días para la boda.

Charlie recuerda haber pensado: “Me gusta mucho esta chica”.

Y más tarde, cuando vio a Becca en la boda, se sintió aún más seguro. Becca sintió lo mismo. Durante los diversos eventos de la boda, se volvieron inseparables.

Becca dice que el fin de semana de la boda fue el escenario perfecto para su floreciente conexión. Especial, pero también de bajo riesgo.

“Estás en un ambiente cómodo con todos tus amigos”, recuerda Becca. “Pero la boda no se trataba de nosotros, se trataba de ellos”.

Al final del fin de semana, Charlie había seguido los pasos de Chris y se había enamorado de una chica estadounidense. Becca también se estaba enamorando de él, pero mientras Charlie era muy sincero, ella tenía una mentalidad más práctica. Estaba aprensiva y cautelosa, a pesar de lo que sentía por él.

“Pensé: ‘No sé cómo va a funcionar esto. Vives en Inglaterra’”, recuerda.

Para Charlie, la excusa de “vives en otro país” no funcionaba. Se conocieron por su amigo británico, que se había casado con su amiga estadounidense. Alice y Chris ahora vivían juntos en el Reino Unido y parecían muy felices. Era la prueba de que era posible.

Y así, Charlie y Becca siguieron en contacto.

Ese otoño, Alice, Chris, Becca y Charlie se fueron de viaje juntos: primero a Praga y luego a Edimburgo. Y durante las vacaciones, Charlie visitó a Becca en su casa familiar en Florida. Con el tiempo, Becca y Charlie se acercaron más, en lugar de distanciarse.

Para Becca, esta visita familiar fue especialmente reveladora.

“Tengo tres hermanos y todos se llevaban muy bien con Charlie, y creo que para mí eso fue importante”, dice Becca.

“Pasé la prueba”, interviene Charlie.

“Encajó”, dice Becca.

Y así, contra todo pronóstico, en menos de un año, Becca y Charlie siguieron los pasos de Alice y Chris y se comprometieron.

“En cierto modo, dieron el ejemplo”, dice Charlie. “Chris es alguien con quien hemos sido mejores amigos desde que teníamos tres años, en la escuela. Lo ves conocer al amor de su vida… Me dio el ejemplo de ser ir por lo que siento. Cuando conocí a Becca, supe que era la indicada”.

Aunque Becca suele rehuir las grandes declaraciones románticas, también estaba segura de que Charlie era la persona indicada.

“Antes de Charlie, tuve un novio con el que salí durante seis años, y él me había pedido que nos mudáramos a Nueva York. Le dije que no. Me pareció lo más difícil del mundo”, recuerda. “Pero claro, Charlie y yo estábamos juntos, y él me dijo: ‘Múdate a Inglaterra’. Acepté sin problema. Pensé: ‘Bueno, con la persona indicada, es fácil tomar decisiones’”.

Charlie y Becca se casaron en el verano de 2017 en Long Island, Nueva York. Alice y Chris estaban allí, por supuesto.

Luke, el tercer amigo del viaje por carretera, también estaba presente, listo para celebrar la boda de otro amigo cercano.

En la lista de invitados también estaba Jessica, la amiga íntima de Alice y Becca.

Jessica no había podido asistir a la boda de Alice, así que estaba emocionada de finalmente tener la oportunidad de celebrar las historias de amor transatlánticas de sus amigas.

Simplemente no esperaba que la boda marcara el comienzo de la suya.

Los amigos de Luke y Jessica llevaban mucho tiempo hablando de la posibilidad de que se casaran. Pero no iban en serio; después de todo, esperar que un rayo cayera por tercera vez entre los grupos de los británicos y las estadounidenses era quizás poco razonable.

Además, parecía más difícil predecir si conectarían. Alice y Becca siempre decían que Jessica era un “buen partido”. Luke era un chico fantástico, pero según Alice, “nadie sabía lo que Luke quería”.

Cuando hablaron de casarse, fue más por diversión que por seriedad, dice Alice. No intercambiaron números de teléfono antes de la ceremonia, como sí había ocurrido con Becca y Charlie.

“No fue una trampa”, insiste Becca.

“Luke conocía a Jess de antes y me dijo que le parecía guapa”, añade Charlie. “Pero fue algo natural”.

Además, el grupo ya era un poco mayor por lo que la búsqueda de pareja parecía un poco más arriesgada.

Aun así, Becca y Charlie decidieron sentar a Luke y Jessica juntos en todos los eventos de la boda.

Y así fue como Jessica conoció a Luke por primera vez y pensó: “Cuando uno sabe, sabe”.

Es curioso, añade, darse cuenta de que hubo tantos momentos en los que podría haber conocido a Luke antes. Tenían sus mundos y amigos en común, pero nunca se habían cruzado. De repente, él estaba a su lado, charlando, conectando a un nivel que siempre le había parecido inalcanzable.

“Hablando un buen rato…”, recuerda. “Sentí como si ya lo conociera desde hacía mucho tiempo; conectamos como nunca antes”.

Naturalmente, Becca se aseguró de que su fotógrafo de bodas capturara el primer beso de Jessica y Luke.

“Todos estaban aplaudiendo”, dice Jessica sobre este momento. “Todos se sintieron muy involucrados, de una manera agradable. Luke era muy buen amigo de Chris y Charlie, y creo que simplemente querían la misma experiencia para él. Así que, sin duda, se sintió un poco de presión esa primera noche, con todos aplaudiendo y mirándonos. Pero fue agradable”.

Las otras dos parejas estaban encantadas con la chispa que surgió entre Jessica y Luke. Y cuando, después del encuentro íntimo, Jessica y Luke se embarcaron en su propio romance a distancia, ambos tenían amigos cercanos en quienes confiar.

“Tenía gente con quien hablar sobre cómo sobrellevar la distancia”, recuerda Jessica. Hablé con Alice sobre esto, y también con Becca. Y me dijeron: “Es difícil con la distancia, pero al mismo tiempo, te da una gran oportunidad para construir una base sólida”. Y así fue, porque hablamos de cosas en esos primeros meses que algunas personas no abordan en 6, 12 o 18 meses de relación. Casi lo aceleras, porque quieres asegurarte de que realmente va a funcionar.

Después de unos meses de volar a través del Atlántico —y del Pacífico, cuando el trabajo de Luke lo llevó a Hong Kong— Jessica y Luke tomaron una gran decisión: decidieron mudarse juntos a Dubái en la primavera de 2018.

Fue un paso importante, pero ambos estaban seguros.

“Ambos queríamos viajar y conocer lugares diferentes”, dice Jessica, aunque admite que la decisión les provocó a sus padres “un pequeño infarto”.

Para algunas personas, la decisión pareció impulsiva. Pero Jessica y Luke estaban seguros de que estaban destinados a estar juntos, y Becca, Charlie, Chris y Alice los alentaban.

Y así, como sus amigos antes que ellos, Jessica y Luke se casaron. Se fugaron a Ámsterdam, solos, en 2018. Planearon una celebración de boda más grande para el verano de 2020, pero la pandemia truncó sus planes.

Para Jessica y Luke, esto fue como una señal. Nunca reprogramaron la gran fiesta.

“No creo que debamos hacer nada más”, dice Jessica.

En cambio, se centraron en construir su vida juntos en su nuevo país.

Mientras Jessica y Luke se consolidaban como pareja, Alice, Chris, Becca y Charlie vivían a tiro de piedra uno del otro en Leeds, la ciudad natal de Chris y Charlie, en el norte de Inglaterra.

“Mi compañera de hermandad, de Florida, y yo, de Alabama, estamos aquí en el centro de Leeds, viviendo muy cerca”, dice Alice. “Fue genial, fue genial”.

Hoy en día, Luke y Jessica siguen en Dubái, donde llevan viviendo ocho años y contando. El tiempo y las circunstancias finalmente llevaron a Alice y Chris de Leeds a Carolina del Norte, donde viven con sus tres hijos. Mientras tanto, Becca y Charlie dieron la bienvenida a sus dos primeros hijos en el Reino Unido, pero se mudaron a Texas durante la pandemia. Ahora ya tienen tres.

“Ojalá todos viviéramos más cerca”, dice Becca. “Lamentablemente, ninguno vive cerca”.

Pero los hijos de Becca y Charlie conocieron a los hijos de Alice y Chris y al instante se hicieron amigos, dice Becca. Dice que a sus hijos también les encantó pasar tiempo con Luke en el Reino Unido en un viaje reciente que coincidió.

“Es como un tío para nuestros hijos”, dice Becca. “Cuando se fue, se pusieron a llorar; fue muy dulce”.

Las tres parejas siguen siendo muy cercanas, a pesar de la distancia.

“Seguimos en contacto bastante a menudo por WhatsApp y cosas así”, dice Luke. “Seguimos siendo muy buenos amigos. Siempre puedes volver a estar juntos y es como si apenas hubieras estado lejos”.

Todos creen que sus historias de amor compartidas e interconectadas y su amistad los unieron para toda la vida. Aunque si alguien les hubiera dicho a Luke, Chris y Charlie, de 23 años, que terminarían casados ​​con mujeres estadounidenses y viviendo a miles de kilómetros de casa, nunca lo habrían creído.

La ironía, dice Luke, es que “ese viaje nos dio una cosa en común, pero también nos separó para el resto de nuestras vidas”.

Es agridulce, admite, pero todos están muy agradecidos de que las vacaciones en Estados Unidos les hayan traído a cada uno un amor tan inesperado, gratificante y duradero.

Hay una foto de las tres parejas juntas en Leeds, tomada alrededor de la Navidad de 2017. Están de pie en fila, besándose bajo las luces brillantes. A todos les encanta esta foto.

“Alice dijo: ‘Esto sería adorable. Se vería adorable con las luces’. Y lo fue”, recuerda Jessica sobre el momento en que se tomó la foto. “Estábamos todos abrigados. Se la envié a mi madre y me dijo: ‘Esto podría ser una comedia romántica’”.

“Parece una película de Hallmark”, coincide Charlie.

Los seis amigos están acostumbrados a las reacciones de “esto podría ser una película”.

“La gente siempre se queda boquiabierta cuando les dices que hay tres parejas”, dice Becca.

“Le contábamos esta historia a la gente y decían: ‘¿Hay más amigos?’”, recuerda Alice entre risas, antes de aclarar que cree que probablemente sea el fin, al menos por ahora.

También hay mucha gratitud en el grupo por la forma en que se forjaron mutuamente la felicidad, y por cómo un encuentro en un bar entre un británico y una estadounidense dio lugar a dos historias de amor más.

“Si Chris no hubiera visto a Alice esa noche, de verdad que nunca habría conocido a Becca. Nunca habría tenido la vida que tengo ahora”, reflexiona Charlie. “Es genial cómo sucedió. Fue un encuentro casual. Esto demuestra que nunca se sabe qué nos espera. Obviamente, todos estamos encantados de que haya sucedido así”.

“Les debemos nuestra hermosa vida y nuestros hermosos hijos, gracias a su encuentro casual”, dice Becca. “Es azar y destino”.

No se han incluido los apellidos en esta historia a petición de algunas de las parejas.

