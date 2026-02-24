Tras una histórica tormenta de nieve con bomba ciclónica, se avecina más nieve para el noreste de EE.UU.

El noreste se está recuperando de las nevadas extremas y los fuertes vientos que azotaron la región durante la noche…

El noreste se está recuperando de las nevadas extremas y los fuertes vientos que azotaron la región durante la noche del domingo y durante todo el día del lunes, provocando condiciones de ventisca mientras más de 0,6 metros de nieve cubrían varios estados.

La tormenta alcanzó la categoría de bomba ciclónica en la madrugada del lunes, al fortalecerse con extrema rapidez, intensificando los vientos hasta convertirse en ráfagas huracanadas e intensificando las bandas de nieve. Las autoridades locales se hicieron eco de las declaraciones de estado de emergencia y emitieron prohibiciones de viaje, mientras que las decenas de millones de personas bajo alerta de ventisca se refugiaron.

La histórica tormenta produjo una gran cantidad de impactos: las escuelas de toda la región cerraron, tanto la Cámara de Representantes como el Senado de Estados Unidos pospusieron la primera serie de votaciones de esta semana, se ajustaron las principales rutas de trenes , se suspendió el transporte público e incluso el popular servicio de entrega de alimentos DoorDash suspendió sus operaciones en la ciudad más grande del país.

La tormenta se atenuó al anochecer, dejando tras de sí un amplio camino cubierto de nieve, pero se prevén más tormentas. Esto es lo que necesitas saber:

Récords en toda la región: la bomba ciclónica causó impactos históricos en ciudades del noreste, convirtiéndose en la mayor tormenta de nieve registrada en Providence, Rhode Island . Con poco más de 68 cm de nieve en Newark, Nueva Jersey, alrededor de la 1 p. m., la tormenta se clasificó oficialmente como la segunda más intensa de la ciudad , según registros que datan de 1931. La tormenta también marcó el invierno más nevado de la Gran Manzana desde la temporada 2020-2021. En Filadelfia , las nevadas totales marcaron la mayor cantidad para una sola tormenta desde enero de 2016.

Posibilidad de más nieve: se presentará otra posibilidad de nieve en el noreste poco después de esta brutal tormenta. Afortunadamente, parece que se desatará rápidamente, sin un potencial de nevadas masivas. La nueva tormenta traerá algo de nieve a los Grandes Lagos el martes y llegará al noreste durante la noche y el miércoles. La mayoría de los lugares de la región tendrán menos de cinco centímetros de nieve, aunque en zonas más altas de Pensilvania, Nueva York y Nueva Inglaterra podrían caer más.

se presentará otra posibilidad de nieve en el noreste poco después de esta brutal tormenta. Afortunadamente, parece que se desatará rápidamente, sin un potencial de nevadas masivas. La nueva tormenta traerá algo de nieve a los Grandes Lagos el martes y llegará al noreste durante la noche y el miércoles. La mayoría de los lugares de la región tendrán menos de cinco centímetros de nieve, aunque en zonas más altas de Pensilvania, Nueva York y Nueva Inglaterra podrían caer más. Cancelaciones de vuelos vertiginosas: la monstruosa bomba ciclónica también causó estragos en los viajes aéreos, con más de 10.000 vuelos estadounidenses cancelados entre el domingo y el martes. Esto incluye más de 2.000 cancelaciones para el martes, la mayoría concentradas en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, con altos niveles de interrupción también distribuidos en los aeropuertos del área de la ciudad de Nueva York, según FlightAware .

Persisten los cortes de electricidad generalizados: los cortes de electricidad se dispararon hasta el lunes, causados ​​por vientos extremos y fuertes nevadas, con cerca de 400.000 clientes sin electricidad a las 6:30 a. m., hora del este. Cinco horas después, esa cifra llegó a 650.000 . Los cortes en las regiones del noreste y del Atlántico medio parecieron estabilizarse a la 1 p. m. del lunes . Sin embargo, algunas tareas de restablecimiento del suministro eléctrico se retrasaron debido al mismo clima que los causó. A primera hora del martes, unos 375.000 clientes seguían afectados.

