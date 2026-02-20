España solicitará a la UE que retire sanciones contra Delcy Rodríguez tras la aprobación de la ley de amnistía

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, anunció este viernes desde Barcelona que España solicitará…

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, anunció este viernes desde Barcelona que España solicitará formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones existentes contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La solicitud es en respuesta a la ley de amnistía para los presos políticos que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves. ““Es una muy buena noticia (…) que da esperanza en esta nueva etapa en la que está inmersa Venezuela”, señaló el canciller español.

“Animamos a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a seguir dando pasos en esa dirección, a que se creen las condiciones para que aquellas personas que en estos momentos están fuera de Venezuela -200mil de ellos viviendo aquí en España-, aquellos que quieran puedan regresar a Venezuela”.

Albares justificó esta decisión argumentando que “las sanciones nunca son un fin, son un medio para alcanzar fines, para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela”. Por este motivo, agregó que “si se están dando pasos hacia ello, la Unión Europea también tiene que darlos”.

Al respecto de la ley de amnistía, Albares dijo desconocer el detalle del texto, pero indicó que espera que sea “lo más amplia posible y que permita que los presos políticos puedan salir a la calle”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.