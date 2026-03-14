Trabajadores de la TSA lidian con la pérdida de su sueldo: “No quiero depender de otra persona”

Un padre y agente de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) dijo que…

Un padre y agente de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) dijo que “se derrumbó” cuando uno de sus hijos le preguntó si necesitaba dinero tras el cierre del Gobierno del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), que se prolonga hace cuatro semanas.

“Siempre he sido motivado”, dijo Johnny Jones, secretario-tesorero del Consejo 100 de la TSA de la American Federation of Government Employees, en una entrevista con CNN. “Quería cuidar de mí mismo. No quiero depender de otra persona para nada, porque hay personas que dependen de mí”.

Jones es uno de unos 61.000 empleados de la TSA que deben seguir trabajando durante el cierre del Gobierno. La financiación del DHS expiró a mediados de febrero en medio de un enfrentamiento entre republicanos y demócratas por la aplicación de las leyes federales de inmigración. Este fin de semana, estos trabajadores dejarán de recibir su primer salario completo, justo cuando comienza a intensificarse la temporada de viajes por las vacaciones de primavera.

Los empleados de la TSA ya atravesaron el cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos a finales del año pasado, cuando no recibieron pago por las horas trabajadas hasta semanas después de que terminara. Luego, en febrero, dejaron de recibir nuevamente sus salarios cuando se agotaron los fondos para su departamento.

Los empleados federales tienen garantizado recibir pagos retroactivos cuando termine el cierre, según una ley de 2019, pero llegar hasta ese momento puede ser difícil.

“Mucha gente no tiene esa estabilidad. Nunca se recupera”, dijo Jones. “No tienen herramientas que los ayuden a superar la tormenta, me temo. Estoy viendo desesperación en los ojos de mis compañeros de trabajo”.

Los trabajadores de la TSA ganan un salario promedio de US$ 35.000, según Airlines for America.

La dirección de la agencia también es consciente de las dificultades que enfrentan los empleados y de cómo estas pueden afectar su trabajo. Muchos trabajadores viven de sueldo en sueldo, dijo Ha Nguyen McNeill, una alta funcionaria que ejerce las funciones de administradora de la TSA, en un testimonio escrito para una audiencia de una subcomisión de la Cámara de Representantes antes de que se agotaran los fondos.

“Durante un cierre del Gobierno, la capacidad de pagar el alquiler, las facturas, los alimentos, el cuidado infantil y la gasolina solo para ir a trabajar se vuelve muy difícil, lo que provoca un aumento de las ausencias no programadas a medida que avanza el cierre”, dijo. “Un mayor número de ausencias puede traducirse en tiempos de espera más largos en los controles de seguridad, lo que provoca vuelos perdidos o retrasados y tiene un efecto negativo en cadena sobre la economía estadounidense”.

Keith Jeffries es exdirector federal de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y actual vicepresidente de K2 Security Screening Group. Dijo que se acerca la temporada de vacaciones de primavera, la temporada más alta para los aeropuertos de Estados Unidos.

“Tienes a empleados federales, empleados de la TSA, obligados a tomar una decisión: ‘¿Voy a trabajar o me quedo en casa con mis hijos, porque no tengo dinero para que alguien los cuide?’”, dijo.

En algunos aspectos, este cierre del Gobierno es incluso peor que el impasse récord del otoño pasado, dijo un veterano oficial de la TSA que trabaja en un aeropuerto de Texas.

La agencia ahora exige certificados médicos detallados por cada día que un empleado se reporta enfermo. El año pasado solo se requerían después de tres días de ausencia, dijo el agente, quien pidió permanecer en el anonimato para proteger su empleo. Y algunos médicos dudan en proporcionar toda la información solicitada, especialmente sobre cómo la enfermedad afecta la capacidad del trabajador para realizar su trabajo.

“Si no podemos pagar una visita al médico, recibimos los golpes y esperamos que no nos despidan”, dijo el agente.

Aun así, las ausencias están aumentando mientras los trabajadores de la TSA intentan mantenerse al día con sus facturas después de recibir solo un salario parcial a finales de febrero, el último que recibirán hasta que termine el cierre, dijo el agente. Algunos encuentran difícil ir a trabajar cuando no pueden pagar gasolina o cuidado infantil, por no mencionar alimentos y alquiler.

Y cada vez más están recurriendo a la línea de apoyo entre compañeros de la agencia con preocupaciones sobre el aumento de sus gastos y su frustración por no recibir pago.

Un agente tuvo que ausentarse del trabajo recientemente porque no podía pagar gasolina después de recibir solo un tercio de su salario habitual a finales del mes pasado. Tuvo que pedir dinero prestado para llenar el tanque, que espera le alcance para el resto de la semana.

Además, tuvo que recurrir a su fondo de jubilación para cubrir parte del alquiler de marzo, después de llegar a un acuerdo con su arrendador para pagar los US$ 1.000 restantes más adelante. Esto ocurre mientras aún lucha por pagar préstamos que pidió durante el cierre de 43 días del otoño pasado.

“Me endeudé para servir al pueblo estadounidense”, dijo. “Es una locura”.

Esa presión financiera, combinada con el aumento de viajeros por las vacaciones de primavera, provocó largas filas en los controles de seguridad en su aeropuerto y en otros del país durante varios días a principios de marzo.

Cuando el gobierno cerró el otoño pasado, Cameron Cochems entró en acción. El agente de la TSA y vicepresidente en Idaho de la sección local 1127 de la AFGE estableció vínculos con funcionarios del gobierno local y organizaciones sin fines de lucro para apoyar a sus colegas, que trabajaban sin cobrar.

Esas relaciones han vuelto a resultar vitales. La semana pasada, un grupo comunitario entregó unos US$ 2.500 en arroz, frijoles, pasta, papel higiénico y otros productos en su casa para que los distribuyera entre sus compañeros. Y el Aeropuerto de Boise colocó cajas de alimentos para que los viajeros donen a los trabajadores de la TSA.

Cochems también ha necesitado ayuda, especialmente porque su esposa fue despedida recientemente de su trabajo como técnica farmacéutica. Como no espera recibir un salario al final de esta semana, retirará a regañadientes US$ 10.000 de su fondo de jubilación para pagar el seguro del automóvil, el préstamo del coche de su esposa, alimentos y otras necesidades básicas.

La experiencia lo ha llevado a cuestionar los beneficios de ser empleado federal, que normalmente implicaban un salario estable, una carrera estable y un buen equilibrio entre trabajo y vida personal, dijo Cochems.

“No tengo nada de eso”, dijo.

Otros aeropuertos también están pidiendo a los viajeros que apoyen a los trabajadores de la TSA. El Aeropuerto Internacional de Denver publicó en X una solicitud para donar tarjetas de regalo de US$ 10 y 20 para supermercados y gasolina. El Aeropuerto Internacional Seattle‑Tacoma y el Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas solicitan donaciones de alimentos no perecederos, productos de higiene y suministros para bebés para despensas que han abierto para su personal. El Aeropuerto Regional de Pocatello, en Idaho, acepta donaciones de alimentos, artículos para el hogar y tarjetas de regalo.

Los cierres del Gobierno también han afectado física y emocionalmente a algunos trabajadores de la TSA y a sus familias.

Un agente en Nashville y su esposa han sufrido problemas de salud desde el impasse del otoño pasado debido al estrés. La pareja ha tenido que pedir dinero prestado a familiares para mantener un techo sobre sus cabezas y las de sus dos hijos pequeños. Tampoco han podido pagar reparaciones necesarias en los viejos autos que conducen.

Aumentando la presión están las advertencias de los supervisores de que tomarse un día libre podría considerarse ausencia sin permiso (AWOL). La pareja sintió esa presión cuando el agente recientemente no pudo ir a trabajar porque su hijo tenía fiebre.

“La pregunta de si podemos o no cuidar a un bebé enfermo es más estrés del que necesitamos y no lo tendríamos si no fuera por el cierre del gobierno”, dijo la esposa a CNN.

Aún no está claro qué llevará a los legisladores a llegar a un acuerdo para poner fin al cierre.

“Páguenles”, exclamó Jeffries cuando se le preguntó qué podría hacer el Congreso para mitigar el impacto del cierre.

Señaló el conflicto con Irán y dijo que los agentes de seguridad deberían estar concentrados en mantener seguros a los pasajeros estadounidenses, no preocupándose por sus salarios.

“Somos un país en guerra”, dijo Jeffries. “Amo a este país tanto como todos estos empleados federales. Ellos lo aman igual. En este gran país existe una comprensión básica: cuando estás programado para ir a trabajar, vas a trabajar; pero cuando vas a trabajar, también existe la expectativa básica de que te paguen”.

El DHS también cerró algunos programas diseñados para agilizar el paso de viajeros por los aeropuertos como parte de las “medidas de emergencia” durante el cierre.

Durante la primera semana sin fondos, el DHS anunció que cerraría TSA PreCheck, que permitía a los viajeros inscritos pasar más rápido por los controles de seguridad, y Global Entry, que facilitaba un acceso más rápido a través de la aduana de EE.UU. El DHS revirtió rápidamente la decisión sobre PreCheck, que permanece abierto.

Global Entry, sin embargo, permaneció cerrado, recibiendo a los pasajeros que llegaban de otros países con largas filas en los controles regulares de aduana. Finalmente, reabrió el miércoles.

“Esas son decisiones políticas”, dijo Jeffries. “No hay ninguna ganancia en seguridad con eso. Ninguna en absoluto”.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca el martes, la secretaria de Prensa Karoline Leavitt dijo a los periodistas que el presidente Donald Trump quiere que los trabajadores de la TSA reciban sus salarios. También culpó a los demócratas por los “juegos partidistas” en el Capitolio de Estados Unidos.

“A cualquier estadounidense que llegue a un aeropuerto y enfrente tiempos de espera increíblemente largos en las filas, llame a su congresista demócrata y dígale que financie el Departamento de Seguridad Nacional”, dijo Leavitt. “Es completamente ridículo que el pueblo estadounidense esté sufriendo como resultado”.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que estaban dispuestos a financiar la TSA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y la Guardia Costera de Estados Unidos mientras continuaban negociando la política migratoria, pero culpó a los republicanos por bloquear ese esfuerzo.

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