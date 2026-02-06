Todo lo que necesitas saber para entender las canciones y las letras de Bad Bunny

Bad Bunny canta en español. Casi siempre. Pero no es simplemente una decisión: es una postura. En una industria que…

Bad Bunny canta en español. Casi siempre. Pero no es simplemente una decisión: es una postura. En una industria que históricamente ha empujado a los artistas latinos a traducirse, suavizarse o neutralizarse para ser globales, Benito Antonio Martínez Ocasio eligió lo contrario. Su música no explica Puerto Rico, simplemente es en sí misma boricua. Y en esa elección hay política, incluso cuando la canción parece hablar solo de amor, fiesta o desamor.

Esa postura se volvió aún más visible cuando el cantante decidió no dar conciertos en Estados Unidos continental durante su gira de 2025-2026, preocupado por que la presencia de ICE pusiera en riesgo a sus fans, pero sí aceptó encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl, que se realizará este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Que Bad Bunny cante en el Super Bowl implica llevar al escenario más visto de la televisión estadounidense canciones en español cargadas de referencias a una cultura, la de Puerto Rico, pero también a una experiencia compartida entre la comunidad latina. Para entender por qué su participación genera tanto entusiasmo como rechazo, primero hay que entender desde dónde canta Bad Bunny y qué dicen sus canciones.

Analistas consultados por CNN coinciden en que la elección de presentarse en el evento deportivo fue calculada: es una manera de reivindicar a los 65 millones de latinos en el país, en un momento crítico para la comunidad inmigrante.

La decisión fue celebrada por sus seguidores, pero también suscitó críticas de sectores conservadores, especialmente del movimiento MAGA, que cuestionaron su idioma y su postura frente a las medidas migratorias tomadas por el Gobierno de Donald Trump contra las comunidades latinas.

El cantante puertorriqueño respondió desafiante: “Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender español”, dijo durante su monólogo en Saturday Night Live, invitándolos a aprender el idioma antes de su presentación.

¿Cómo entender las letras de Bad Bunny? Aquí una guía para comprender no solo lo que dice, sino desde donde lo dice y a quién le habla.

La política en las canciones de Bad Bunny no aparece únicamente cuando menciona directamente al gobierno, la gentrificación o la historia de la isla. Aparece antes: en cantar desde Puerto Rico y para Puerto Rico, usando su lenguaje y sus ritmos caribeños, sin adaptarlos para el consumo externo.

Eso se ve en las expresiones locales que salpican sus letras: palabras como “Boquete” (título de una canción parte de su exitoso —y más político— álbum “DeBÍ TiRaR MáS FOToS”), que en Puerto Rico se utiliza para referirse a un bache en la calle y el cantante lo usa como metáfora para referirse a un amor pasado. “PIToRRO DE COCO”, una bebida destilada de la isla hecha a base de coco, o “corillo”, una expresión que los boricuas usan para describir a un grupo de amigos cercanos.

En “CAFé CON RON”, una colaboración con la agrupación puertorriqueña Los Pleneros de la Cresta, se escuchan expresiones típicas como “loquera” (la locura de una fiesta) o “beber un galón” (consumir mucho alcohol). La canción combina los sonidos tradicionales del Caribe inspirados en la plena, un género que surgió hace unos 100 años cuando Puerto Rico pasó de ser colonia española a territorio estadounidense y que fusiona las tradiciones musicales africanas, taínas y europeas.

Puerto Rico, sin embargo, no es solo un telón de fondo en las canciones de Bad Bunny. Es un territorio atravesado por la precariedad económica, la corrupción política, la migración, la desigualdad social y una relación ambigua —y desigual— con Estados Unidos. Todo eso se filtra en sus letras.

En “LA MuDANZA”, Bad Bunny canta: “Esto es Puerto Rico, aquí mataron gente por sacar la bandera”, una referencia que recuerda a la Ley Mordaza de 1948 que criminalizaba poseer o mostrar la bandera nacional, incluso dentro del propio hogar, convirtiéndola en un motivo de persecución cuando Puerto Rico ya era un territorio estadounidense.

En el video de “NUEVAYoL”, que se lanzó el mismo día de la conmemoración de la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio de 2025, Bad Bunny muestra la bandera azul celeste —asociada a movimientos independentistas puertorriqueños— colocada sobre la Estatua de la Libertad.

Esta bandera es también mencionada en “LA MuDANZA”, en una estrofa donde rinde homenaje al intelectual y político puertorriqueño Eugenio María de Hostos, quien fue un importante promotor de la independencia de la isla. “Si mañana muero, yo espero que nunca olviden mi rostro y pongan un tema mío el día que traigan a Hostos. En la caja, la bandera azul clarito”, canta Martínez Ocasio, en referencia a la última voluntad de Hostos: que sus restos regresaran a Puerto Rico desde República Dominicana, donde fue enterrado, solo cuando la isla fuera independiente.

En el coro de “LO QUE LE PASÓ A HAWAii”, Bad Bunny canta: “Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren al barrio mío y que tus hijos se vayan. No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái”.

Esta canción es considerada una protesta contra el desplazamiento de las comunidades y la privatización de los recursos naturales, algo que las generaciones jóvenes de la isla sienten que también ocurre en Puerto Rico.

“La letra de esa canción que critica la gentrificación de la isla en la isla, la corrupción federal de los Estados Unidos, la corrupción local en el gobierno puertorriqueño… muchas personas en América Latina pueden leer esa letra y pensar ‘Oh, esta canción refleja mi realidad viviendo en México o viviendo en Cuba’”, señala Albert Laguna, profesor de Estudios Americanos en Yale.

Aunque “Debí tirar más fotos” —que hizo historia hace unos días al convertirse en el primer disco completamente en español en ganar el Grammy a mejor álbum del año— es considerado el más político y reivindicativo de Puerto Rico en la carrera de Bad Bunny, sus denuncias y referencias a la isla ya aparecían en sus letras desde mucho antes.

“Fueron cinco mil que dejaron morir y eso nunca se nos va a olvidar”, canta Benito en “Una Velita”, un sencillo lanzado en 2024, siete años después de que el huracán María devastara Puerto Rico, dejando estragos que aún persisten en la isla, como los constantes apagones a los cuales también hace referencia la canción. “Obviamente, la luz se va a ir, sabrá Dios y nunca va a volver”, dice el puertorriqueño.

Con estas líneas Bad Bunny critica la respuesta lenta y deficiente del gobierno local y del primer mandato de Donald Trump ante el desastre de 2017, que dejó cerca de 3.000 muertos y devastó la infraestructura de la isla.

“La palma en la que quieren ahorcar el país un día de estos la vamo’ a tumbar”, añade Martínez Ocasio en la misma canción. La palma es el símbolo de uno de los dos principales partidos políticos en Puerto Rico, el Partido Nuevo Progresista, en poder desde el 2016.

En 2022, con “El Apagón”, Bad Bunny dio un paso más allá al lanzar un audiovisual de más de 20 minutos que funciona casi como un documental musical. Allí comenzó a plasmar de manera directa sus críticas a la gentrificación, la privatización de la isla y el desplazamiento de sus residentes, además de los constantes apagones que afectan a la isla.

En “NUEVAYoL”, que desde el título rinde homenaje al acento puertorriqueño, Bad Bunny cuestiona algunas de las políticas migratorias más duras de Trump, mientras celebra la identidad latina y la resistencia de la diáspora que vive en Nueva York.

“Juntos somos más fuertes”, dice un mensaje al final del video de la canción, en el que unos jóvenes escuchan en una radio un discurso que imita a un posible Trump arrepentido por sus políticas de deportaciones. “Cometí un error, quiero pedir disculpas a los inmigrantes en América, quiero decir en Estados Unidos. Sé que América es todo el continente”, dice la voz transmitida por la radio.

Esa voz refleja parte de la experiencia de quienes se vieron obligados a dejar su hogar, pero mantienen viva su identidad y los recuerdos de la vida en la isla.

Bad Bunny profundiza en esta nostalgia en “Debí Tirar Más Fotos”, celebrando los atardeceres y la vida cotidiana en San Juan que muchos extrañan.“Otro sunset bonito que veo en San Juan. Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van”, canta el artista.

Pero, ¿por qué se van? Esta línea de “LO QUE LE PASÓ A HAWAii” lo resume: “No quería irse pa’ Orlando, pero el corrupto lo echó”. Es la corrupción, la falta de oportunidades, la gentrificación, el desplazamiento de las comunidades lo que ha obligado a miles de jóvenes puertorriqueños a dejar atrás su hogar en la isla.

Pero quedarse y enorgullecerse de las raíces también se vuelve un acto de resistencia para Bad Bunny. “De aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo. Dile que esta es mi casa, donde nació mi abuelo” y añade: “Yo soy de P fuckin’ R (¡ah!)”, canta en “La Mudanza”.

