Tiroteo en una pista de hockey en Rhode Island deja dos personas muertas, dice la policía. El sospechoso también murió

Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas tras un tiroteo en una pista de hockey en Rhode Island que podría estar relacionado con una disputa familiar, según informó la policía.

El hombre armado parece haber estado apuntando a miembros de su propia familia, dijeron a CNN dos funcionarios con conocimiento del asunto.

El hombre armado murió de una herida de bala autoinfligida después de disparar, dijo la jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, en una conferencia de prensa celebrada este lunes. Una de las personas que murió era una niña pequeña, informó WJAR.

Las tres personas heridas se encuentran en estado crítico en el hospital, dijo Goncalves. Todas tienen heridas de bala, agregó.

Agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos están respondiendo para asistir a las autoridades locales, dijo un portavoz de la agencia a CNN.

La Policía Estatal de Rhode Island también está trabajando con agencias locales, según el gobernador Dan McKee. La Policía de Providence también tiene agentes asistiendo, según se indicó en una publicación en la red social X.

La policía está trabajando para armar una cronología de lo que sucedió antes de que llegaran a la instalación a las 2:30 p.m. de este lunes, dijo Goncalves. La policía aún no está segura de la relación entre el atacante y las víctimas, dijo.

Dos equipos cooperativos estaban jugando partidos de hockey en la pista, según WJAR. North Providence, una de las escuelas involucradas con un equipo cooperativo, dijo a CNN que “la información preliminar indica que el incidente puede haber involucrado a padre(s) de estudiante(s) de NP”.

Mientras tanto, Coventry, la otra escuela, dijo que todos sus estudiantes han sido localizados.

“Un agente del Departamento de Policía de Coventry está en el lugar y permanece con nuestros estudiantes. El personal también está con el equipo, y continuamos monitoreando la situación mientras se coordinan los planes de reunificación”, dijo el superintendente, Don Cowart, en una carta a los padres obtenida por CNN.

Saint Raphael Academy, que también tenía estudiantes en el equipo, dijo: “hubo un incidente horrible con un atacante activo. Nos han dicho que ninguno de los miembros de nuestra familia SRA resultó herido”, según WJAR.

Todos los estudiantes de North Providence están a salvo, dijo el superintendente de la escuela en un comunicado a WJAR.

“Estoy rezando por Pawtucket y por todos los involucrados”, dijo McKee en X.

La más reciente oleada de violencia armada se produce apenas dos meses después de un tiroteo en la Universidad de Brown, a unos pocos kilómetros al sur, que dejó a Rhode Island conmocionada y puso de relieve la vulnerabilidad de los espacios comunitarios de confianza.

El estadio está a unos ocho kilómetros al norte del edificio de ingeniería Barus and Holley de la Universidad de Brown en Providence, donde un hombre de 48 años abrió fuego en diciembre, matando a dos estudiantes e hiriendo a otras nueve personas.

Este fue el tiroteo masivo número 41 en todo Estados Unidos en los primeros 47 días del año, según el Archivo de Violencia con Armas de Fuego.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

