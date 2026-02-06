Tequila, un trago fuerte para Morena: el mensaje de Sheinbaum para su partido y para Trump tras la detención del alcalde

La detención de Diego Rivera Navarro, alcalde del municipio de Tequila, en el estado de Jalisco, en el occidente de…

La detención de Diego Rivera Navarro, alcalde del municipio de Tequila, en el estado de Jalisco, en el occidente de México, es el primer golpe que el Gobierno de Claudia Sheinbaum da a la llamada narcopolítica mexicana, pero al mismo tiempo un golpe al partido oficialista Morena.

El alcalde en funciones de Tequila fue detenido junto a tres de sus colaboradores, en la madrugada de este jueves, en un operativo de fuerzas estatales y federales. Rivera fue trasladado de inmediato al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, y sus colaboradores a otros centros de reclusión en el sur del país.

Según la ficha de su detención, “el edil es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de estar relacionado con una célula delictiva del CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generación).” Por supuesto hasta ahora, según la justicia y el debido proceso, el alcalde es inocente y se deberá comprobar su responsabilidad. CNN contactó a la defensa de Rivera Navarro para indagar cómo se declara el alcalde ante las acusaciones, pero aún espera respuesta.

Rivera era una joven promesa de Morena en el estado de Jalisco, que logró ganar el municipio que da nombre a la bebida nacional mexicana, el Tequila. Jalisco es precisamente de los pocos en estados que Morena no ha podido gobernar (hoy lo hace en 24 de 32 estados), así que conseguir un municipio importante como Tequila fue un logro.

Muy rápidamente las cosas comenzaron a descomponerse. Pocos meses después de asumir el cargo surgieron denuncias sobre la actuación del alcalde y tres de sus colaborades, que también fueron detenidos el jueves 5 de febrero, todos ellos, según la orden de detención, vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación.

Las denuncias provienen de importantes empresarios del sector tequilero, quienes declararon que se les exigía una cuota millonaria para poder seguir operando. Cuota que, según los denunciantes, era para el máximo dirigente del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oceguera Cervantes, alias “El Mencho”.

En principio, Diego Rivera argumentó que se trataba de señalamientos fabricadas por empresarios que no habían pagado impuestos municipales, en el contexto de una lucha política con el gobernador del Estado, Pablo Lemus, que pertenece al opositor partido Movimiento Ciudadano. Pero al parecer todo esto provocó que la Fiscalía General de la República comenzara a investigar las denuncias, apoyada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal y las autoridades estatales. El cerco se fue cerrando.

Pero eso no fue todo. En marzo del año pasado, a tan solo unos meses de haber asumido funciones, el polémico alcalde encabezó los festejos del palenque del municipio, con un concierto en la que se contrató a una muy conocida banda de música regional mexicana llamada Los Alegres del Barranco.

Durante la presentación, que fue pública, la organización musical interpretó algunos “narcocorridos”, en lo que suele exaltarse la figura y vida de líderes del narcotráfico, algo que en el estado de Jalisco está sancionado bajo la figura de apología del delito. Durante la interpretación, la banda musical proyectó videos e imágenes del “El Mencho”. Era una especie de homenaje al líder y fundador del violento CJNG.

Por estos hechos las autoridades locales iniciaron un proceso contra el grupo musical, que derivó en una sanción económica y un llamado de atención. En aquella ocasión el alcalde Diego Rivera fue citado a declarar y aunque se deslindó de la actuación del grupo y no fue sancionado, se puso en el centro del debate que incluso llegó a la presidenta Sheinbaum.

Este viernes durante su conferencia matutina desde Michoacán, la mandataria mexicana envió un mensaje: “Es muy importante que sepan, porque además este alcalde es de Morena: ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse. Eso debe quedar muy claro en el país.”

El mensaje va para su partido y su gobierno, pero también es una señal a la administración de Donald Trump, de que tiene voluntad para enfrentar la narcopolítica al interior de su movimiento. Trump ha insistido en que el narcotráfico gobierna buena parte del territorio mexicano, a pesar de que el país cuenta con una excelente mandataria. Incluso en la orden ejecutiva de hace un año, la casa blanca señala explícitamente una “relación intolerable” entre organizaciones del narcotráfico y el gobierno de México. Con aquella orden ejecutiva se implementaron aranceles a los productos de México, Canadá y China, algo que se conoció como el “arancel fentanilo”.

Esta conferencia del viernes de la mandataria mexicana se realizó en Michoacán, y ahí el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, habló de otros importantes golpes a organizaciones delictivas que extorsionan a productores de limón y aguacate, particularmente en este otro estado del país, y también bajo el dominio del CJNG.

Si bien la detención Diego Rivera se produjo en el estado vecino de Jalisco, es una muestra de que las que este cártel ha expandido sus negocios ilegales a otras actividades lucrativas y que muchas tienen que ver con industrias importante, sobre todo las que generan miles de millones de dólares, como la producción de limón, aguacate y ahora tequila.

Tequila es un pequeño municipio de Jalisco, de no más de 45 mil habitantes, pero muy activo industrialmente por la producción del destilado emblemático de México. La mayor parte de la población vive de la industria tequilera.

Según el Consejo Regulador del Tequila, en 2025 México exportó unos 407.98 millones de litros de tequila, que representaron unos 4.000 millones de dólares.

Estados Unidos fue por mucho el principal mercado para el tequila mexicano con más del 82 por ciento.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.