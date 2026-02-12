Tensión en el Senado: funcionarios del DHS bajo fuego tras el fin del operativo en Minneapolis

Mientras el “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan, confirmaba este jueves el cese de las operaciones…

Mientras el “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan, confirmaba este jueves el cese de las operaciones de refuerzo migratorio en el estado, la presión se trasladó a las autoridades locales. En una jornada marcada por la tensión, funcionarios estatales respondieron duras preguntas ante el Senado sobre las causas y decisiones que desencadenaron esta represión.

Esos funcionarios, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, y el comisionado de correccionales del estado, Paul Schnell, a su vez criticaron al Gobierno de Trump por la forma en que se ha comportado en su estado.

El testimonio se tornó en discusiones a gritos entre Ellison y dos senadores republicanos que lo acusaron de contribuir a la violencia en Minnesota y sugirieron que debería ir a la cárcel por su papel en el escándalo de fraude de gran escala.

Más tarde, altos funcionarios de inmigración del Gobierno de Trump enfrentaron otra ronda de preguntas sobre las muertes del mes pasado de Alex Pretti y Renee Good y las tácticas de los agentes de inmigración que trabajan en sus agencias.

Aquí algunos puntos destacados de un día intenso en Washington y Minneapolis mientras se acerca la fecha límite de financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional.

Homan, quien fue designado por el Gobierno para estar a cargo de las operaciones en Minneapolis después de que Pretti muriera el mes pasado, dijo durante una conferencia de prensa el jueves que el aumento en Minneapolis que comenzó a principios de diciembre pronto finalizaría.

“He propuesto, y el presidente Trump ha estado de acuerdo, que esta operación de aumento concluya”, dijo Homan.

En su punto máximo, alrededor de 3.000 agentes federales fueron desplegados como parte de la Operación Metro Surge en lo que fue la mayor operación de cumplimiento de inmigración en la historia del país. El aumento generó semanas de protestas, enfrentamientos tensos entre manifestantes y agentes, los las muertes de Pretti y Good por parte de agentes, e intentos por parte del Gobierno de retratar a ambos como terroristas que querían causar daño a las fuerzas del orden.

Homan dijo el jueves que permanecería una cantidad limitada de agentes.

El anuncio fue bien recibido por funcionarios demócratas, incluyendo al gobernador Tim Walz, el alcalde de Minneapolis Jacob Frey y legisladores tanto en el Congreso como en la legislatura estatal.

Walz dijo que el incremento causó graves daños económicos al estado y señaló que buscaría un reembolso.

“El gobierno federal necesita pagar por lo que rompieron aquí”, dijo Walz el jueves por la mañana. “No puedes romper las cosas y luego simplemente irte sin hacer algo al respecto”.

Y mientras Homan hablaba en Minneapolis, altos funcionarios de Minnesota que testificaban en Washington dijeron que el daño ya estaba hecho.

Testificando ante la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, Ellison dijo que el aumento “causó un daño real a nuestro estado”.

El fiscal general demócrata pidió a los miembros de la comisión que ejercieran sus poderes de supervisión para obligar a varias reformas dentro de las fuerzas del orden federales, incluyendo exigir que ICE proporcione documentación completa de los arrestos y detenciones realizados por sus agentes, permitir el acceso de supervisión a sus instalaciones de detención, y requerir que las investigaciones estatales y federales sobre las muertes de Good y Pretti se lleven a cabo de manera conjunta.

Ellison acusó al Gobierno de inventar diferentes pretextos para justificar el despliegue, pero dijo que en realidad no se trataba del escándalo de fraude que la administración citó antes de enviar a las fuerzas del orden a las Ciudades Gemelas. En cambio, se trataba de llevar a cabo el objetivo declarado del presidente Donald Trump de buscar represalias contra el estado y sus líderes demócratas.

“El gobierno no envió … contadores forenses a Minnesota,” dijo. “No enviaron expertos en informática. En cambio, enviaron a 3.000 hombres enmascarados y armados que ahora están pateando puertas, exigiendo papeles, matando a habitantes de Minnesota, no luchando contra el fraude”.

“El despliegue ha perjudicado la lucha contra el fraude,” agregó.

Ellison enfrentó preguntas difíciles de los senadores republicanos Ron Johnson y Josh Hawley. Johnson acusó a Ellison de contribuir a la muerte de Good y Pretti al alentar a los habitantes de Minnesota a protestar contra el incremento de la presencia policial en lugar de decirles que se quedaran en casa.

“Nunca me verás oponiéndome a la Primera Enmienda,” respondió Ellison.

Johnson dijo que no era de extrañar que los agentes de ICE estuvieran “en alerta máxima” considerando la cantidad de personas que se oponían a ellos y a veces los enfrentaban durante las operaciones.

“Una tragedia iba a suceder,” comentó, “y tú la alentaste, y deberías sentirte culpable por ello” dijo el senador. Ellison describió los comentarios de Johnson como una “buena actuación teatral, pero todo eran mentiras”.

Durante un intercambio posterior entre Ellison y Hawley, el senador criticó la forma en que la oficina de Ellison manejó la investigación de fraude y dijo que Ellison debería renunciar.

Ellison respondió que pensaba lo mismo de Hawley. Hawley replicó que Ellison debería estar en la cárcel.

Tras los tiroteos mortales del mes pasado contra Good y Pretti, altos funcionarios de la administración de Trump, incluida la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, se apresuraron a presentar a ambos como terroristas internos que tenían la intención de causar daño a las fuerzas del orden.

Esas evaluaciones resultaron prematuras, especialmente en el caso de Pretti, quien según se mostró en video nunca blandió su arma de fuego como el Gobierno había señalado inicialmente. Tanto Noem como el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller dijeron que usaron esa descripción con base en lo que les habían dicho los agentes de la Patrulla Fronteriza en el terreno.

El director interino de ICE Todd Lyons y el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza Rodney Scott, quienes habían testificado recientemente ante una comisión de la Cámara, fueron preguntados sobre las muertes y la caracterización inicial de ambos ciudadanos estadounidenses por parte del Gobierno.

Durante la audiencia de hoy, el senador Gary Peters le preguntó a Scott, cuya agencia supervisa la Patrulla Fronteriza, si la descripción de Pretti como terrorista provenía de él.

“No, señor,” respondió Scott.

Cuando se le preguntó si alguien de su personal le dijo eso a Noem, Scott respondió: “No que yo sepa”.

Cuando le preguntaron cómo Noem pudo llegar a esa conclusión, Scott dijo: “No puedo especular sobre lo que alguien más diría o por qué, señor”.

Tanto Scott como Lyons se negaron en gran parte a hablar sobre las muertes de Pretti y Good, citando investigaciones en curso sobre sus muertes. Pero ambos sí respondieron preguntas generales sobre los derechos que tienen todos los ciudadanos al interactuar con sus agentes.

Ambos afirmaron que las personas tienen derecho a grabar a los agentes. Cuando se les preguntó si gritarles a sus agentes era una forma de agresión, ambos dijeron que no.

Si bien evitó abordar directamente la investigación sobre la muerte de Pretti, Scott le dijo al senador Rand Paul que el video de la cámara corporal del incidente se haría público.

Y respondiendo a las afirmaciones de que sus oficiales no rinden cuentas, Lyons dijo que ICE en realidad ha abierto 37 investigaciones sobre denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de sus oficiales desde el mes pasado.

Dijo que 19 de esas investigaciones siguen pendientes, mientras que un caso ha sido remitido “para acciones adicionales”.

