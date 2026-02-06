Temen que la cruzada antifraude de Trump obstaculice la lucha contra la injerencia extranjera en las elecciones

La creciente sospecha de los administradores electorales estatales y locales sobre los motivos del Gobierno de Trump ha generado preocupación…

La creciente sospecha de los administradores electorales estatales y locales sobre los motivos del Gobierno de Trump ha generado preocupación entre algunos funcionarios federales de que la desconfianza incluso en las acciones rutinarias del FBI podría dificultar la cooperación con los estados y dar una oportunidad a los adversarios de EE.UU. para que intenten influir en las elecciones.

Un funcionario del FBI envió esta semana un correo electrónico a los principales funcionarios electorales estatales invitándolos a discutir cómo las agencias federales podrían ayudar a asegurar las elecciones intermedias.

El correo electrónico, revisado por CNN, decía que el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio Postal de Investigación de EE.UU. y otras agencias querían hablar con los funcionarios electorales sobre qué apoyo podían brindar para las elecciones intermedias. Es un mensaje que se ha difundido en numerosas ocasiones en los años desde la campaña de influencia de Rusia en 2016, ya que las autoridades federales han buscado ofrecer recursos de seguridad a los administradores electorales.

Pero este correo electrónico, cuya existencia fue reportada primero por Crooked Media, llegó una semana después de que el FBI ejecutara una orden de registro en la oficina electoral del condado de Fulton, Georgia, y confiscara boletas relacionadas con las elecciones de 2020, un movimiento que alarmó a muchos funcionarios electorales. Y llegó en medio de la decisión de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, de estudiar las máquinas de votación en busca de vulnerabilidades de seguridad, mientras intenta respaldar las falsas afirmaciones del presidente Donald Trump de que le robaron la contienda de 2020.

Trump también ha generado alarma al decir que quiere que los republicanos “tomen el control de la votación, al menos… en 15 lugares” y “nacionalicen” las elecciones, comentarios para los cuales su Gobierno ha dado explicaciones contradictorias.

El registro en el condado de Fulton y los recortes a los esfuerzos federales de seguridad electoral en el segundo Gobierno de Trump han provocado una “erosión de la confianza” entre algunos funcionarios electorales y el Gobierno federal, dijo un funcionario electoral republicano, que habló bajo condición de anonimato. El registro en el condado de Fulton “genera preocupación entre muchos funcionarios electorales”, agregó el republicano.

Esto es un problema para el FBI. Cualquier interrupción en la coordinación de seguridad entre los estados, la agencia y otras agencias federales significa que los servicios de inteligencia extranjeros tendrán ventaja si intentan influir o interrumpir las elecciones, dijo un funcionario estadounidense a CNN.

Durante su primera gestión, Trump construyó una gran estructura federal de seguridad para rastrear y defenderse contra la influencia extranjera en las elecciones. Pero en su segundo Gobierno, Trump la ha reducido severamente, cerrando centros dedicados a contrarrestar la influencia extranjera en el FBI y en la oficina de Gabbard.

De cara a las elecciones intermedias, existe una preocupación generalizada entre funcionarios actuales y anteriores de que la disposición del Gobierno de Estados Unidos para combatir los esfuerzos extranjeros de influir en las elecciones ha disminuido, informó CNN.

Al explicar su presencia en el registro del condado de Fulton, Gabbard ha citado sus responsabilidades enfocadas en el extranjero para justificarla, pero no ha presentado evidencia pública que vincule al condado de Fulton con alguna amenaza extranjera.

“Eso ya pasó”, declaró la funcionaria electoral republicana. “Si hubiera evidencia creíble de influencia extranjera real” en el condado de Fulton, el Gobierno de EE.UU. la habría revelado previamente, añadió.

El correo electrónico del FBI “en teoría, debería ser rutinario. Y debería ser bueno”, dijo otra fuente de la comunidad electoral familiarizada con el acercamiento del FBI. “Pero el Gobierno y los secretarios de gabinete a cargo han creado problemas de confianza entre autoridades federales y estatales”.

Otras fuentes en la comunidad electoral dijeron a CNN que existía el riesgo de que los funcionarios electorales —o comentaristas en los medios— reaccionaran de forma exagerada y se alarmaran por un correo electrónico rutinario del FBI, cuando existen muchas otras preocupaciones legítimas sobre cuestiones como las amenazas del Gobierno de Trump de federalizar las elecciones.

Don Palmer, comisionado de la Comisión Federal de Asistencia Electoral, dijo que la próxima llamada con funcionarios electorales es “una oportunidad para presentar puntos de contacto para el año de elecciones de medio término y compartir información”.

En ciclos electorales anteriores, hubo “un excelente nivel de familiaridad” entre los funcionarios federales locales y estatales mientras colaboraban en cuestiones de seguridad, dijo Stephen Richer, ex principal funcionario electoral republicano del condado de Maricopa, Arizona, quien enfrentó amenazas violentas por decir que la elección de 2020 fue segura.

Pero ahora, dijo Richer, probablemente hay “un número considerable” de funcionarios electorales que ven a los funcionarios federales como posibles “adversarios”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.