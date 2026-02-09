El padre de Kenneth Walker nunca lo había visto jugar antes del Super Bowl LX. Y entonces su hijo ganó el MVP

Kenneth Walker Jr. nunca había visto a su hijo jugar en la NFL hasta el domingo por la noche. Lo…

Kenneth Walker Jr. nunca había visto a su hijo jugar en la NFL hasta el domingo por la noche. Lo había acompañado en el hospital cuando lo atendieron por coágulos de sangre en los pulmones y había trabajado con él para demostrarles a los médicos que se equivocaban: para demostrarles que volvería a jugar al fútbol americano.

Pero la abrumadora experiencia presencial de un partido de la NFL fue demasiado. Entonces, el agente de su hijo cambió de opinión: Tenía que presentarse al Super Bowl LX.

Basta decir que Kenneth Walker III ha establecido un estándar bastante alto que deberá alcanzar la próxima vez que su padre esté en el estadio.

Walker, un jugador de cuarto año de la Universidad Estatal de Michigan, corrió 135 yardas haciendo amagos, deslizándose, arrastrando los pies y dejando sin aliento a los Patriots de Nueva Inglaterra el domingo por la noche y se colocó entre los mejores del juego al ser elegido el Jugador Más Valioso del Super Bowl LX.

“Mi papá viene a Seattle todo el tiempo y ve los partidos, pero nunca va al juego porque no le gustan las multitudes”, dijo Walker después de su actuación estelar.

“Este es su primer partido de la NFL y ganamos un Super Bowl, así que significa mucho para mí y sé que estás orgulloso de mí de verdad”.

Walker ha tenido algunas actuaciones dominantes en grandes juegos a lo largo de su carrera futbolística (cinco touchdowns en una clásica victoria de los Spartans sobre Michigan en 2021 y 116 yardas sobre los 49ers de San Francisco y tres touchdowns en la ronda divisional de estos playoffs me vienen a la mente), pero nunca ha tenido un juego como este.

Con su defensa dominando en el otro lado del balón y su propia ofensiva fallando, Walker tuvo que ser él mismo para los Seahawks de una manera que no le habían pedido en todo el año, principalmente porque tenía a Zach Charbonnet a su lado.

Charbonnet y Walker conformaron la dupla de corredores que marcó el ritmo de la ofensiva de los Seahawks, complementando su devastador ataque aéreo liderado por Sam Darnold. Sin embargo, en la ronda divisional, Charbonnet se rompió el ligamento cruzado anterior y quedó fuera por el resto de la temporada.

Entonces, el balón, literal y figurativamente, le fue entregado a Walker.

“Nunca quieres ver a tu hermano lesionarse, pero tenía que hacerme cargo de todo y solo quería tener un impacto positivo en mi equipo de cualquier manera posible”, dijo Walker a los periodistas después del partido.

Después de ablandar la defensa de Nueva Inglaterra en el primer cuarto, Walker comenzó a encontrar su ritmo.

En cierto momento, el comentarista de NBC, Cris Collinsworth, se preguntó abiertamente cuántas yardas había ganado Walker tras retroceder. Estaba por todas partes, rompiendo placajes y haciendo que los rivales fallaran cuando tenían un tiro limpio. Los Seahawks no pudieron llevar el balón a la zona de anotación, pero fue Walker quien los puso en posición para anotar los goles de campo que ampliaron su ventaja en los primeros compases del partido.

Para cuando llegó el último cuarto, Walker estaba a punto de estallar. Y realizó una racha que jamás olvidará, aunque no valió.

“La línea ofensiva tenía el hueco completamente abierto, simplemente tenía que superar al safety y a quien estuviera a mi izquierda”, dijo sobre su carrera de 49 yardas hasta la zona de anotación que fue anulada por una falta de retención.

“Marqué, miré hacia atrás y vi una bandera. Sabes, probablemente sea la peor sensación. Pero ganamos el partido, así que no me voy a quejar”.

Hay una palabra que sus compañeros de equipo seguían usando sobre Walker.

“K9 es especial”, dijo Julian Love, jugador de Seattle. “No hay nadie en este estadio que no crea que somos un mejor equipo cuando él juega, así que verlo ganar el MVP es una locura. Se lo ha ganado. Ha habido muchas dudas sobre su nombre”.

“Aparece cada día. Es un tipo tranquilo. Es una amenaza con el balón en las manos, y lo demostró hoy. El MVP es una locura, durante toda su carrera en los playoffs. Obviamente, a Zach (Charbonnet), lo adoramos, y fue vital tenerlos a ambos toda la temporada. Pero la responsabilidad recayó más sobre K9 cuando Zach se lesionó. Y por eso, él apareció por nosotros”.

“Estoy muy feliz por él”, dijo Jaxon Smith-Njigba, el receptor estrella del equipo. “No entienden por lo que ha pasado K9. Es un jugador especial y nuestra línea ofensiva también lo es. Tenemos un grupo especial de jugadores y creo que, cuando miren a este equipo en retrospectiva, se darán cuenta de lo especiales que somos”.

En una liga donde todos predicen constantemente la desaparición de la posición de corredor, Walker es la prueba de que las viejas costumbres siguen funcionando. Dar la vuelta y entregar el balón puede ser la clave para calmar a una ofensiva en el partido más importante de sus vidas. Puede ser la clave para que una defensa se ablande hasta el punto de poder llegar a la zona de anotación, incluso si no cuenta. Puede llevarte a anotar cinco goles: un nuevo récord del Super Bowl.

Y puede hacerte ganar el trofeo Vince Lombardi.

“Cuando el médico me dijo que no podía jugar más, pensé que el fútbol americano se había acabado”, dijo Walker después del partido. “Eso es lo que he hecho toda mi vida, así que fue un momento impactante, pero mi padre me acompañó durante todo el proceso y estuvo en el hospital conmigo, al igual que mi madre”.

“Solo pasar por eso me hizo sentir agradecido por cada día poder salir, prepararme y jugar este juego y seguir vivo, de verdad”.

