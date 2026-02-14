Steve Bannon cortejó a Epstein en sus intentos por “derribar” al papa Francisco

Steve Bannon, exasesor de la Casa Blanca del presidente Donald Trump, discutió estrategias de oposición con el delincuente sexual convicto…

Steve Bannon, exasesor de la Casa Blanca del presidente Donald Trump, discutió estrategias de oposición con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein contra el papa Francisco, y Bannon afirmó que esperaba “derribar” al pontífice, según archivos recientemente publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Los mensajes enviados entre ambos en 2019, publicados en la masiva filtración de documentos el mes pasado, revelan que Bannon cortejó al difunto financiero en sus intentos de socavar a Francisco después de dejar la primera administración de Trump.

Bannon había sido muy crítico con Francisco, a quien consideraba un oponente a su visión “soberanista”, una rama del populismo nacionalista que se extendió por Europa en 2018 y 2019.

Los documentos publicados por el Departamento de Justicia parecen mostrar que Epstein había estado ayudando a Bannon a construir su movimiento.

“Derrocaré al Papa Francisco”, le escribió Bannon a Epstein en junio de 2019. “Los Clinton, Xi, Francisco, la UE… ¡Vamos, hermano!”.

El papa Francisco fue un obstáculo importante para el populismo nacionalista de Bannon.

En 2018, el exasesor de Trump describió a Francisco a The Spectator como “indignante de desprecio”, acusándolo de aliarse con las “élites globalistas” y, según “SourceMaterial”, instó a Matteo Salvini, actual viceprimer ministro de Italia, a “atacar” al pontífice.

Por su parte, Salvini ha utilizado la iconografía y el lenguaje cristianos en su agenda antinmigrante.

Roma y el Vaticano han sido importantes para Bannon. Fundó una oficina en Roma cuando dirigía Breitbart News y ha participado en el intento de establecer una “escuela de gladiadores” de formación política para defender los valores judeocristianos cerca de la Ciudad Eterna.

Francisco, por su parte, fue un contrapeso a la visión de mundo de Trump, criticando duramente el nacionalismo y haciendo de la defensa de los migrantes un sello distintivo de su pontificado.

Los archivos del Departamento de Justicia publicados recientemente revelan que Bannon envió mensajes a Epstein en varias ocasiones en sus intentos por socavar al difunto papa.

En sus mensajes con Epstein, Bannon menciona “En el clóset del Vaticano”, un libro de 2019 del periodista francés Frédéric Martel que destapó el secretismo y la hipocresía en las altas esferas de la Iglesia.

Martel desató una polémica con su libro al afirmar que el 80 % del clero que trabaja en el Vaticano es gay, a la vez que explora cómo mantienen en secreto su sexualidad.

La cuestión de la homosexualidad en la Iglesia ha sido un foco de atención para algunos conservadores, quienes la ven como evidencia de una crisis sistémica más profunda en la Iglesia, y algunos la vinculan con los escándalos más amplios de abuso sexual.

La mayoría de los expertos e investigadores consideran que cualquier combinación de orientación sexual con abuso es científicamente inexacta.

Bannon mostró interés en llevar el libro de Martel al cine tras reunirse con el autor en París, en un hotel de cinco estrellas.

En los mensajes, Bannon parece sugerir que Epstein podría ser el productor ejecutivo de la película. “Ahora eres productor ejecutivo de ‘ITCOTV’ (En el armario del Vaticano)”, escribió Bannon.

No está claro cuán seria fue la propuesta de Bannon a Epstein, y, en el intercambio, Epstein no menciona la oferta y pregunta si Bannon filmó a Noam Chomsky, el filósofo e intelectual público.

Martel afirmó que, cuando se reunió con Bannon en el Hotel Le Bristol, le manifestó que no podía aceptar ningún contrato cinematográfico, ya que sus editores controlaban los derechos para cine y ya habían firmado un acuerdo con otra corporación.

El autor declaró a CNN que cree que Bannon quería instrumentalizar el libro en sus intentos contra el papa Francisco.

Los archivos de Epstein muestran que, el 1 de abril de 2019, Epstein se envió un correo electrónico a sí mismo “en el armario del Vaticano” y posteriormente envió a Bannon un artículo titulado “¿Papa Francisco o Steve Bannon? Los católicos deben elegir”, a lo que Bannon responde: “Elección fácil”.

Austen Ivereigh, biógrafo del difunto papa, afirmó que Bannon creía que podía usar el libro de Martel para avergonzar y perjudicar a Francisco, mientras afirmaba “purificar” la iglesia. “Creo que calculó muy mal la naturaleza del libro y del papa Francisco”, declaró Ivereigh a CNN.

Sin embargo, como ahora se ha descubierto, parece que Bannon estuvo enviando mensajes a Epstein varios años después de su condena en 2008 por delitos sexuales contra menores y justo antes de ser arrestado por tráfico sexual de menores.

El reverendo Antonio Spadaro, un funcionario del Vaticano que colaboró ​​estrechamente con el Papa Francisco, declaró a CNN que los mensajes de Bannon muestran un deseo de fusionar “la autoridad espiritual con el poder político para fines estratégicos”.

El difunto papa, explica Spadaro, se resistió a ese vínculo: “Lo que revelan esos mensajes no es meramente hostilidad hacia un pontífice, sino un intento más profundo de instrumentalizar la fe como arma, precisamente la tentación que buscaba desarmar”.

Entre 2018 y 2019 se produjo una intensa oposición a Francisco, que culminó en agosto de 2018 con un expediente publicado por el arzobispo Carlo Maria Viganò, exembajador papal en Estados Unidos, en el que se le acusaba de no abordar los abusos cometidos por el cardenal Theodore McCarrick. Una investigación del Vaticano posteriormente exoneró a Francisco.

Pero el deseo de Bannon de hacer una película del libro de Martel le hizo perder un aliado en el Vaticano. El cardenal Raymond Burke, un destacado crítico conservador de Francisco, declaró: “No estoy para nada de acuerdo con que el libro se convierta en una película”.

Burke también fue retratado de forma poco favorecedora en el libro de Martel. Su ruptura con Bannon se produjo cuando rompió vínculos con Dignitatis Humanae, un instituto conservador fundado por Benjamin Harnwell, asesor político británico y estrecho colaborador de Bannon con sede en Italia.

Harnwell había estado trabajando con Bannon para establecer una academia de formación de líderes nacionalistas-populistas en un antiguo monasterio de 800 años llamado “Certosa di Trisulti”, en la provincia de Frosinone, a 75 kilómetros al sureste de Roma.

Harnwell mantiene una batalla legal con el Ministerio de Cultura italiano por la conversión del monasterio, cuya audiencia se celebrará el 11 de febrero.

En 2019, el gobierno italiano revocó el contrato de arrendamiento otorgado al instituto de Harnwell para el monasterio, alegando irregularidades, impagos y tergiversaciones por parte de Harnwell. Sin embargo, en 2024, un tribunal romano lo absolvió, y ahora busca recuperar el contrato de arrendamiento.

Los archivos de Epstein también revelan que Bannon le reenvió un correo electrónico en julio de 2018 con un artículo del periódico italiano “La Repubblica” titulado: “Bannon, el europeo: está abriendo un fuerte populista en Bruselas”. Bannon le reenviaba una traducción al inglés del artículo, originalmente enviado por Harnwell.

Harnwell le aseguró a CNN que Epstein “no estaba involucrado en Trisulti”.

En otra parte de los archivos, Epstein bromea con su hermano, Mark, sobre invitar al papa Francisco a su residencia para un “masaje” durante la visita papal a Estados Unidos en 2015.

Tres años después, le envía un mensaje a Bannon para decirle que está tratando de “organizar un viaje para el papa a Medio Oriente”, y agrega “titular: tolerancia”.

Cuando Bannon comparte con Epstein un artículo sobre el Vaticano condenando el “nacionalismo populista”, Epstein cita el poema bíblico de John Milton “Paraíso perdido”, cuando Satanás ha sido expulsado del cielo.

“Es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo”, le expresa Epstein a Bannon.

CNN contactó a un representante de Bannon para solicitarle comentarios. Trump ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad relacionada con Epstein o cualquier acusación de conducta sexual inapropiada.

