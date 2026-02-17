Stephen Colbert dice que CBS canceló su entrevista con James Talarico tras amenazas de la FCC de Trump

Stephen Colbert grabó el lunes una entrevista en “Late Show” con James Talarico, candidato en las primarias demócratas al Senado…

Stephen Colbert grabó el lunes una entrevista en “Late Show” con James Talarico, candidato en las primarias demócratas al Senado en Texas. Pero abogados de CBS intervinieron antes de que la entrevista pudiera emitirse en televisión.

“Se nos dijo en términos inequívocos por los abogados de nuestra cadena, que nos llamaron directamente, que no podíamos tenerlo en la transmisión”, dijo Colbert a su audiencia la noche del lunes.

La sorpresiva decisión parece ser resultado de la creciente presión del Gobierno de Trump contra las cadenas de televisión abierta.

La FCC, que regula las estaciones locales operadas por cadenas como CBS, emitió recientemente nuevas directrices sobre una antigua regulación conocida como la regla de “tiempo igual”.

La norma exige que las estaciones otorguen el mismo tiempo al aire a todos los candidatos legalmente calificados para cargos públicos: si uno aparece, sus rivales también deben recibir tiempo.

Existen amplias exenciones para la cobertura noticiosa y, durante las últimas dos décadas, también se ha considerado que esa exención aplica a programas nocturnos y de entrevistas diurnas.

Pero el presidente de la FCC, Brendan Carr, está rechazando esa interpretación. El mes pasado dijo que las estaciones ya no deberían asumir que programas como el de Colbert están exentos de la regla.

“Si eres noticias falsas, no vas a calificar para la exención de noticias de buena fe”, dijo Carr en una conferencia de prensa en enero.

Como indica el uso de la frase “noticias falsas” por parte de Carr, es un firme aliado del presidente Donald Trump. Ha sido duramente crítico de programas de entrevistas como “The View”, de ABC, que presentan comentarios políticos liberales.

Pero las facultades de aplicación de la FCC son limitadas. La única comisionada demócrata del organismo, Anna Gomez, dijo que las afirmaciones de Carr eran engañosas: “La FCC no ha adoptado ninguna nueva regulación, interpretación ni política a nivel de la Comisión que altere la exención noticiosa de larga data o el marco de tiempo igual”.

Una fuente de la FCC reiteró ese punto al señalar: “Una vez más, aquí la amenaza es el punto”.

“El objetivo es obligar a los programas y a las cadenas a replantear sus decisiones a la luz de esta ‘nueva’ directriz”, dijo la fuente a CNN bajo condición de anonimato.

Después de que Talarico apareciera en “The View” a comienzos de este mes, Reuters informó que la FCC estaba abriendo una investigación sobre una posible violación de la regla de “tiempo igual”.

Sin embargo, Gomez predijo que no se tomaría ninguna medida significativa y calificó el caso como otro ejemplo de “intimidación gubernamental” contra los medios.

Los comentarios de Colbert la noche del lunes indican que él ve que está ocurriendo lo mismo.

“Llamemos a esto por su nombre”, dijo. “El Gobierno de Trump quiere silenciar a cualquiera que diga algo negativo sobre Trump en televisión. Porque lo único que hace Trump es ver televisión”.

También tuvo palabras directas para Carr: “Señor, usted es el presidente de la FCC, así que FCC usted”.

El programa de Colbert publicó la entrevista con Talarico en YouTube como una “exclusiva solo en línea”, ya que las normas de la FCC no aplican al contenido en streaming.

En la entrevista, Talarico criticó la conducta de la FCC, aunque sin mencionarla por su nombre.

Talarico dijo que los republicanos “hicieron campaña contra la cultura de la cancelación, y ahora están tratando de controlar lo que vemos, lo que decimos, lo que leemos. Y este es el tipo más peligroso de cultura de la cancelación, el que viene desde arriba”.

“Fueron contra ‘The View’ porque yo fui al programa”, continuó Talarico. “Fueron contra Jimmy Kimmel por contar un chiste que no les gustó. Fueron contra usted por decir la verdad sobre el soborno de Paramount a Donald Trump”.

El año pasado, los anteriores propietarios de Paramount pagaron US$ 16 millones para resolver una demanda extraordinaria presentada por Trump por un reportaje de “60 Minutes” que no le gustó. Los fondos fueron asignados a la futura biblioteca presidencial de Trump, replicando un acuerdo de conciliación que Disney, propietaria de ABC, alcanzó antes con Trump.

Críticos del acuerdo lo describieron como un soborno, ya que Paramount buscaba en ese momento la aprobación del Gobierno de Trump para una megafusión de medios.

La FCC permitió que la fusión avanzara apenas unas semanas después de que Paramount alcanzara el acuerdo, aunque Carr insistió en que ambos asuntos no estaban relacionados.

Ni CBS ni Carr han respondido a las solicitudes de comentarios de CNN sobre las afirmaciones que Colbert hizo al aire la noche del lunes.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.