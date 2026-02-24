Sorteo de octavos de la Champions League 2025/2026: equipos, formato, fecha, a qué hora y cómo ver

La Champions League conocerá el camino definitivo hacia la gran final en Budapest, Hungría, este viernes 27 de febrero, una…

La Champions League conocerá el camino definitivo hacia la gran final en Budapest, Hungría, este viernes 27 de febrero, una vez que se hayan definido los cruces de playoff para determinar a los últimos ocho clasificados a los octavos de final. El sorteo, que se realizará en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza, revelará no solo los cruces de esta fase, sino también los posibles enfrentamientos de cuartos de final y semifinal.

A esta instancia llegaron los mejores ocho equipos de la fase de liga y los ocho ganadores de los cruces de playoffs, que enfrentó a los clubes que finalizaron entre el 9° y el 24° puesto en la primera fase. Los ocho que clasificaron directamente serán cabezas de serie y enfrentarán a un rival salido de los playoffs en la ronda de octavos.

El formato será exactamente idéntico al que se usó para sortear los playoffs, es decir, que cada equipo solo tendrá dos posibles rivales ante los que salir sorteado. Para esta instancia, la ubicación en el cuadro de los ganadores de los playoffs ya fue determinada, como se muestra en la imagen de abajo.

Lo que se determinará el viernes es el sorteo de los mejores ocho clubes. Basándose en las posiciones finales de la fase de liga, estos formarán cuatro parejas (1° y 2°, 3° y 4°, 5° y 6°, 7° y 8°) y serán sorteados uno para cada lado del cuadro (plateado o azul). Esto significa que los equipos que forman una misma pareja solo podrán verse las caras en la final.

No existirá ningún tipo de restricción en cuanto a clubes del mismo país o rivales que ya se hayan enfrentado.

Los primeros en ser sorteados serán el Sporting Lisboa y el Manchester City (7° y 8°). La primera bolilla en salir irá al cuadro plateado, del lado izquierdo, mientras que el otro irá a la parte azul, del lado derecho. Luego se sorteará al Barcelona y al Chelsea (5° y 6°), después al Liverpool y al Tottenham (3° y 4°) y, por último, al Arsenal y al Bayern Munich (1° y 2°).

En octavos de final, el local en el segundo partido será el cabeza de serie, mientras que a partir de cuartos de final lo hará el equipo que esté ubicado en la parte inferior del cuadro. Es decir que, si el Barcelona pasa a cuartos de final, será visitante en la revancha, sin importar el rival que le toque, ya sea el Liverpool, el Tottenham o un equipo salido de los playoffs. Arsenal y Bayern Munich, los dos mejores de la fase de liga, son los únicos que tendrán asegurada la localía en el segundo partido en todas las series que jueguen.

Todas las instancias se jugarán martes o miércoles, a excepción de la final, que es a partido único y se disputará un sábado.

Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo.

Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril.

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo.

Final: 30 de mayo.

6 a.m. de Miami.

5 a.m. de Ciudad de México.

6 a.m. de Bogotá.

8 a.m. de Buenos Aires.

12 p.m. de Madrid.

El sorteo de este viernes 27 de febrero se retransmitirá en vivo en UEFA.com, UEFA.tv y la aplicación oficial de la UEFA Champions League.

