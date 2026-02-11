Snowboarder australiano se fracturó el cuello entrenando para los Juegos Olímpicos de Invierno

El equipo olímpico australiano confirmó que el snowboarder Cam Bolton se encuentra estable tras sufrir una fractura de cuello al…

El equipo olímpico australiano confirmó que el snowboarder Cam Bolton se encuentra estable tras sufrir una fractura de cuello al caerse en la pista de snowboard cross durante el entrenamiento del lunes.

Tras la caída, el equipo atendió los síntomas de cabeza, cuello y hombros de Bolton, y el martes se confirmó que el atleta de 35 años sufrió dos fracturas cervicales estables tras una tomografía computarizada realizada en la Policlínica Olímpica.

Tras ser trasladado en helicóptero a un hospital de Milán para realizarle pruebas de imagen y evaluación, el equipo confirmó hoy que Bolton se encuentra en reposo y estable.

La jefa de misión del equipo, Alis Camplin, declaró: “Cam quería que sus compañeros entendieran lo que estaba sucediendo y que estaba bien, que se encontraba bien y que lo estaban cuidando bien”.

“Él sabe lo en serio que nos tomamos el proceso de apoyo a su alrededor y la comunicación ha sido muy buena. Estoy orgullosa del nivel de atención”, dijo Camplin.

También confirmó que Bolton ha sido acompañado por su esposa y que se encuentra de buen ánimo, a pesar de la lesión.

CNN Sports se ha puesto en contacto con el Comité Olímpico Australiano para obtener comentarios.

Bolton, quien debía competir en snowboard cross masculino el jueves, ha sido reemplazado por James Johnstone en el equipo australiano.

