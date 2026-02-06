Qué saben los investigadores —y qué no— sobre Nancy Guthrie seis días después de su desaparición

La búsqueda de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, entró en su sexto día este viernes,…

La búsqueda de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, entró en su sexto día este viernes, mientras los investigadores continúan reconstruyendo momentos clave de las circunstancias que rodearon su desaparición y su familia pide ayuda para encontrarla.

El FBI, en colaboración con las autoridades locales, anunció una recompensa de US$ 50.000 por información que conduzca a su rescate, mientras más agentes federales se unen para encontrar a la mujer de 84 años, quien se encuentra sin medicación crítica.

El hijo de Nancy Guthrie emitió un nuevo llamado a los posibles captores para que se comuniquen, en un video en el que les dice: “queremos saber de ustedes”.

De acuerdo con las autoridades, la sangre encontrada en el porche de la vivienda pertenece a Nancy Guthrie y falta una cámara de la puerta principal.

Una cámara también detectó movimiento alrededor de las 2:00 a.m. del domingo, aproximadamente la hora en que su marcapasos sonó por última vez en su teléfono.

Un hombre de California acusado de enviar una amenaza de rescate ilegítima a familiares de Nancy Guthrie tiene previsto hacer su primera aparición ante el tribunal este viernes en el centro de Los Ángeles, informó KCAL/KCBS, afiliada de CNN.

CNN se comunicó con la oficina del fiscal de Estados Unidos para solicitar confirmación.

Derrick Callella, de 42 años, fue arrestado el jueves en Hawthorne, California, y enfrenta cargos federales relacionados con la transmisión de una demanda de rescate y la realización de comunicaciones acosadoras, según muestran los registros judiciales.

Poco después de que la familia Guthrie publicara un video en Instagram el miércoles solicitando información sobre su madre desaparecida, la hija y el yerno de Guthrie recibieron mensajes de texto preguntándoles si habían enviado bitcoins e indicando que el remitente estaba esperando la transacción, según la denuncia penal.

Unos tres minutos después, se realizó una breve llamada de nueve segundos a un familiar, recoge el expediente.

Las autoridades rastrearon el número de teléfono y, después de ser informado de sus derechos Miranda, Callella admitió haber enviado los mensajes, e indicó a los investigadores que encontró la información de la familia en un “sitio web cibernético” y envió los mensajes de texto para ver si respondían, de acuerdo con la denuncia.

CNN está trabajando para determinar si Callella tiene un abogado.

El agente especial a cargo del FBI en Phoenix, Heith Janke, declaró este jueves que se había realizado un arresto en relación con la petición de rescate de un impostor, pero enfatizó que no había pruebas que vincularan esto con Guthrie.

“Era alguien que intentaba lucrarse, un completo impostor”, declaró.

Con la proliferación de herramientas de inteligencia artificial y videos deepfake, la familia de Nancy Guthrie, junto con los investigadores que intentan desesperadamente encontrarla, están en alerta máxima ante posibles mensajes falsificados en relación con el secuestro.

“Podrías imaginar un escenario realmente desagradable en el que alguien pudiera intentar crear una nota de rescate o un video de prueba de vida generado por inteligencia artificial”, señaló el jueves el analista jefe de medios de CNN, Brian Stelter.

Savannah Guthrie hizo alusión a esto en un mensaje de video publicado el miércoles dirigido a quienquiera que esté reteniendo a su madre.

“Estamos dispuestos a hablar. Sin embargo, vivimos en un mundo donde las voces y las imágenes se manipulan fácilmente”, indicó, y añadió que la familia necesita pruebas de que Nancy Guthrie está viva.

“Lo que Savannah dice es que quienquiera que esté en posesión de su madre, tiene que demostrar que está con ella, que está viva y que está bien”, comentó Stelter. “Proporciónenos contenido que no esté generado por IA, que no pueda ser falsificado ni manipulado”.

Esto es lo que sabemos –y lo que no sabemos– sobre el caso:

Supuestas notas de rescate

Lo que sabemos: Al menos tres medios de comunicación —TMZ y las afiliadas de CNN, KOLD y KGUN— recibieron mensajes esta semana exigiendo millones de dólares en bitcoins para el regreso de Guthrie. Las notas incluían dos plazos: uno a las 5:00 p.m. del jueves, que ya venció, y otro fijado para el lunes. El fundador de TMZ, Harvey Levin, declaró a Erin Burnett de CNN que un mensaje afirmaba que Guthrie estaba “bien, pero asustada”, hacía referencia a un detalle no divulgado previamente sobre su Apple Watch y parecía diseñado para mantener el anonimato del remitente.

Al menos tres medios de comunicación —TMZ y las afiliadas de CNN, KOLD y KGUN— recibieron mensajes esta semana exigiendo millones de dólares en bitcoins para el regreso de Guthrie. Las notas incluían dos plazos: uno a las 5:00 p.m. del jueves, que ya venció, y otro fijado para el lunes. El fundador de TMZ, Harvey Levin, declaró a Erin Burnett de CNN que un mensaje afirmaba que Guthrie estaba “bien, pero asustada”, hacía referencia a un detalle no divulgado previamente sobre su Apple Watch y parecía diseñado para mantener el anonimato del remitente. Lo que desconocemos: Las autoridades, en colaboración con el FBI, no han verificado la legitimidad de las notas de rescate ni confirmado si están relacionadas con la desaparición de Guthrie. No han revelado quién envió los mensajes, qué significa el incumplimiento del plazo del jueves ni qué ocurrirá, si es que pasa algo, cuando se cumpla el plazo del lunes.

Cámaras de seguridad en el hogar

Lo que sabemos: Una cámara de seguridad de la entrada principal de la casa de Guthrie ha desaparecido, según informaron las autoridades. El software de la cámara detectó una persona a las 2:12 a.m. del domingo, pero no se grabó ningún video porque el sistema no tenía una suscripción activa. Los investigadores indicaron que la alerta también pudo haber sido activada por un animal. Las autoridades indicaron que Guthrie tenía más de una cámara en la propiedad y están intentando recuperar datos adicionales.

Una cámara de seguridad de la entrada principal de la casa de Guthrie ha desaparecido, según informaron las autoridades. El software de la cámara detectó una persona a las 2:12 a.m. del domingo, pero no se grabó ningún video porque el sistema no tenía una suscripción activa. Los investigadores indicaron que la alerta también pudo haber sido activada por un animal. Las autoridades indicaron que Guthrie tenía más de una cámara en la propiedad y están intentando recuperar datos adicionales. Lo que desconocemos: Los investigadores no han confirmado qué cámara activó la alerta ni cuándo desapareció la cámara de la puerta principal. Las autoridades no han indicado cuántas cámaras había en la propiedad, qué empresa las fabricó ni si la alerta de movimiento refleja actividad humana o si existe algún video utilizable de otras cámaras.

Pruebas de ADN en el hogar

Lo que sabemos: La sangre encontrada en el porche de la casa pertenece a Nancy Guthrie, confirmó el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos. El ADN de lo que los investigadores creían que era el “mejor objetivo” para el material sospechoso arrojó resultados mínimos, informó.

La sangre encontrada en el porche de la casa pertenece a Nancy Guthrie, confirmó el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos. El ADN de lo que los investigadores creían que era el “mejor objetivo” para el material sospechoso arrojó resultados mínimos, informó. Lo que desconocemos: Los investigadores aún esperan los resultados de otras pruebas físicas y biológicas recogidas en el lugar de los hechos. Si bien se han acelerado algunos análisis, el sheriff indicó que podrían pasar varios días antes de recibir otros resultados de laboratorio que podrían ayudar a esclarecer lo sucedido.

