Seguimiento y mapa de alertas de los estados amenazados por las tormentas invernales en EE.UU.

Una bomba ciclónica está causando estragos en el noreste, causando fuertes nevadas, vientos casi huracanados y otras condiciones peligrosas para millones de personas.

CNN está siguiendo el impacto de la tormenta en mapas y gráficos que se actualizarán a medida que se desarrolle el sistema.

Se ha reportado más de 30 centímetros de nieve en al menos siete estados, y en algunas áreas cayó más de 60 centímetros.

Vientos extremos y nieve intensa y húmeda causaron cortes de energía a cientos de miles de clientes en todo el noreste.

Varias regiones suspendieron el servicio de transporte o emitieron prohibiciones de viajes por carretera en medio de condiciones peligrosas.

Las aerolíneas cancelaron miles de vuelos durante varios días, incluso en algunos de los aeropuertos más concurridos de Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia y Boston.

