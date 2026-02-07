Protestas contra los Juegos Olímpicos de Invierno y presunto sabotaje ferroviario marcan el inicio de la justa en Italia

Manifestantes antiolímpicos marcharon pacíficamente por Milán este sábado por la tarde, llevando pancartas, caminando tomados del brazo, cantando y bailando.…

Manifestantes antiolímpicos marcharon pacíficamente por Milán este sábado por la tarde, llevando pancartas, caminando tomados del brazo, cantando y bailando. Pero al caer la noche, la protesta se tornó violenta cuando algunos manifestantes atacaron a la Policía y a sus vehículos, y las autoridades respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua.

Esto ocurre mientras las autoridades investigan por separado una serie de incidentes en líneas ferroviarias en el norte de Italia que temen pueda tratarse de sabotajes coordinados.

La marcha de protesta contra los organizadores de los Juegos Olímpicos reunió a grupos de la ciudad, Lombardía y el resto del norte de Italia. Los manifestantes expresaron su oposición a los impactos ambientales de la construcción de sedes olímpicas, así como a lo que describen como el “daño económico y social” causado por los Juegos Olímpicos.

La marcha fue organizada por una organización activista llamada el Comité Olímpico Insostenible, que movilizó una amplia coalición de grupos deportivos de base, movimientos cívicos y medioambientales, estudiantes, activistas por la vivienda, sindicatos combativos, redes propalestina y colectivos transfeministas.

También se han pronunciado de manera general contra la “deriva autoritaria de seguridad” del Gobierno de Italia y el trato hacia las minorías raciales.

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se inauguraron oficialmente el viernes, con una ceremonia de apertura llena de estrellas en el famoso estadio San Siro de Milán que celebró el rico arte y cultura de Italia, contando con la participación del tenor italiano Andrea Bocelli y la cantante estadounidense Mariah Carey.

Después de marchar desde la Piazza Medaglie d’Oro, los manifestantes pasaron cerca de la Villa Olímpica, que estaba custodiada por un gran cordón policial. Algunos manifestantes lanzaron petardos y bombas de humo hacia las viviendas de los atletas. Los edificios estaban lo suficientemente lejos como para que ninguno de los objetos pudiera alcanzarlos realmente.

La marcha luego giró a la izquierda en la Vía Benaco, alejándose de la Villa, y los enfrentamientos comenzaron cuando la protesta llegó a Piazzale Corvetto. Un grupo más pequeño de manifestantes arrojó fuegos artificiales a la policía, que respondió con una carga. Posteriormente, los manifestantes atacaron vehículos policiales con más fuegos artificiales. Los agentes utilizaron cañones de agua y gases lacrimógenos en respuesta.

No todos los manifestantes participaron en los enfrentamientos con las autoridades; muchos de ellos permanecieron en el área principal de la plaza.

En la ciudad de Bolonia, en el norte de Italia, las redes ferroviarias sufrieron graves interrupciones este sábado, con temores de un “ataque premeditado” a las vías de tren de Bolonia, de acuerdo con el ministro de Transporte del país.

Se descubrieron tres incidentes separados de daños, incluido el hallazgo de un artefacto explosivo rudimentario en un cambio de la línea Bolonia-Padua, según la red ferroviaria italiana Ferrovie dello Stato y la agencia de noticias Ansa.

También se cortaron cables eléctricos en una línea de alta velocidad, y se provocó un incendio en una cabina eléctrica en la ciudad adriática de Pesaro, informó la red ferroviaria.

Los investigadores no descartan un sabotaje llevado a cabo por anarquistas, citando similitudes con los sabotajes que afectaron a la red francesa durante los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando las líneas de tren de alta velocidad de Francia fueron objetivo de múltiples actos maliciosos, incluidos incendios provocados.

Desde Bormio, donde asistía a la carrera de esquí de descenso masculina, el ministro de Infraestructura y Transporte, Matteo Salvini, condenó enérgicamente los hechos como un “acto de delincuencia”.

“Si se confirma que la interrupción en la línea de alta velocidad es resultado de un ataque premeditado, el primer día de los Juegos Olímpicos, digamos que alguien le desea el mal a Italia”, dijo Salvini.

