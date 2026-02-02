Rusia reanuda ataques nocturnos en las principales ciudades de Ucrania tras el fin de la pausa acordada entre Putin y Trump

Rusia atacó la capital de Ucrania, Kyiv, con misiles balísticos en la madrugada del martes, informaron las autoridades locales, tras…

Rusia atacó la capital de Ucrania, Kyiv, con misiles balísticos en la madrugada del martes, informaron las autoridades locales, tras una breve pausa en los ataques a las principales ciudades e infraestructuras acordada por Rusia y Estados Unidos. La nueva incursión de Rusia se produce en un momento en el que Ucrania enfrenta temperaturas invernales en picada.

El personal de CNN en Kyiv informó haber escuchado varias explosiones fuertes en la ciudad.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acordó la semana pasada pausar los ataques a las principales ciudades e infraestructuras ucranianas hasta el domingo, tras una “petición personal” del presidente de EE.UU., Donald Trump, según el Kremlin.

La pausa también se produjo después de las conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Abu Dhabi, las primeras de este tipo desde la invasión de Moscú en febrero de 2022.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, dijo en una publicación en X que Rusia atacó Kyiv, Dnipro, Járkiv, Sumy, Odesa y otras regiones, apuntando principalmente a fuentes de energía y viviendas.

Numerosos edificios residenciales de varios pisos resultaron dañados, según informes, escribió Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kyiv, en Telegram.

Varios edificios residenciales de varias plantas y una guardería resultaron dañados, según informó Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kyiv, en Telegram. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania informó que tres personas resultaron heridas en el ataque a la capital.

Un video publicado por el Servicio de Emergencias del Estado muestra llamas saliendo de un bloque residencial de gran altura y equipos de respuesta trabajando durante la noche en condiciones gélidas.

Dnipro, en el este de Ucrania, también fue atacada con misiles balísticos, según la Fuerza Aérea Ucraniana. Y Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, fue atacada por misiles y drones rusos que atacaron la infraestructura energética de la ciudad, causando daños que dejarán al menos 820 edificios de gran altura sin calefacción, según informó el alcalde de Járkov, Ihor Terekhov, en Telegram.

“El objetivo es obvio: causar el máximo daño y dejar la ciudad sin calefacción durante las heladas severas”, dijo Terekhov.

Los residentes de Kyiv estuvieron siete horas bajo alerta antiaérea, y el ataque se produjo mientras los ucranianos se enfrentan a unas de las temperaturas más frías de este invierno. A primera hora de la mañana del martes, hora local, la temperatura en Kyiv era de -20 °C (-4 °F) y en Járkov de -25 °C (-13 °F).

Se pudo ver a los residentes refugiándose en el metro de Kyiv, abrigados con gruesos abrigos y gorros, y acurrucados bajo sacos de dormir y mantas.

Según las autoridades ucranianas, es la primera vez que se reportan ataques a instalaciones energéticas y ciudades importantes desde el jueves pasado, aunque Rusia continuó atacando rutas logísticas e infraestructura de transporte durante ese tiempo, con resultados mortales .

“En medio del frío glacial, los rusos decidieron lanzar otro ataque masivo sobre Kyiv”, dijo Tkachenko después de los ataques de la mañana del martes.

Antes de las conversaciones de Abu Dhabi, Rusia había intensificado los ataques a la infraestructura energética de Ucrania, dejando a zonas del país afectadas por cortes de energía y escasez de electricidad en pleno invierno.

El Kremlin ha confirmado que la próxima ronda de conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos destinadas a poner fin a la guerra tendrá lugar el miércoles y jueves en Abu Dhabi.

La mayor empresa energética privada de Ucrania, DTEK, dijo que el ataque nocturno del martes afectó a plantas de energía térmica, dañando infraestructura y equipos energéticos críticos “en un momento en que el calor y la electricidad son esenciales”.

La compañía está en “modo de supervivencia”, dijo anteriormente su director ejecutivo a CNN, y las próximas semanas serán críticas mientras el país lidia con la caída de las temperaturas y la “peor condición de nuestro sistema energético en la historia moderna”.

DTEK opera actualmente cinco plantas de energía térmica en Ucrania, de las cuales dos están actualmente fuera de línea y las otras tres están funcionando a baja capacidad, dijo Maxim Timchenko a CNN el lunes en una entrevista desde Dnipro.

Dijo que la compañía estaba trabajando para reparar los daños causados ​​por los repetidos ataques rusos, pero que a menudo no es posible en condiciones climáticas gélidas.

Su mayor esperanza en este momento es que el cese del fuego energético anunciado la semana pasada, que según él supuso un respiro de cinco días en los ataques a las plantas de energía térmica de DTEK, se extienda en las conversaciones en Abu Dhabi esta semana.

DTEK dijo el domingo que Moscú había lanzado un “ataque a gran escala” contra sus minas de carbón en la región, atacando un autobús que transportaba mineros que acababan de terminar su turno y matando al menos a 12.

Helen Regan colaboró ​​con el reportaje

