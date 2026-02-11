Rusia anunció una suspensión temporal de vuelos a Cuba y la evacuación de turistas por la crisis de combustible

Las aerolíneas rusas realizarán solo viajes de retorno desde Cuba y luego suspenderán sus vuelos a la isla por la…

Las aerolíneas rusas realizarán solo viajes de retorno desde Cuba y luego suspenderán sus vuelos a la isla por la crisis de combustible en el país caribeño, según informó este miércoles la agencia aeronáutica civil Rosaviatsiya.

“Debido a las dificultades para repostar combustible en Cuba, Rossiya Airlines (parte del Grupo Aeroflot) y Nordwind Airlines (Nordwind) se han visto obligadas a realizar ajustes en sus horarios de vuelo a los aeropuertos del país”, indicó la agencia en un comunicado.

Las autoridades explicaron que en los próximos días Rossiya Airlines operará vuelos “solo con pasajeros de regreso” desde La Habana y Varadero hacia Moscú, “para garantizar la evacuación de los turistas rusos”.

“Luego de eso, el programa de vuelos de la aerolínea se suspenderá temporalmente hasta que cambie la situación”, agregaron.

Aerolíneas de varios países han tomado medidas ante la dificultad de recargar combustible en la isla, que atraviesa un severo déficit energético. La empresa Air Canada anunció suspensión de vuelos, mientras que aerolíneas de España dijeron que continuarán viajando hacia Cuba con una escala en República Dominicana para cargar combustible.

Rusia es la segunda mayor fuente de turistas a Cuba, después de Canadá, con 131.000 viajeros en 2025.

Rosaviatsiya agregó que junto al Ministerio de Transportes de Rusia está siguiendo de cerca la situación y que ambas instituciones están en contacto con las autoridades aeronáuticas cubanas. “Las partes están buscando opciones alternativas para reanudar el programa de vuelos en ambas direcciones en interés de los ciudadanos de ambos países”, agregó.

Por su parte, el operador turístico ruso Pegas Touristik anunció el cese de las ventas de nuevos paquetes turísticos. “La situación es estable y está bajo control. Todos los turistas que se encuentran en Cuba regresarán a Rusia de modo organizado y en los plazos previstos”, indicó la empresa, según reportó EFE.

En tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que la situación en Cuba “es realmente crítica”. Afirmó que Rusia estudia vías para ayudar a La Habana y culpó a Washington por las disposiciones que dificultan el abastecimiento energético: “Estas medidas sofocantes por parte de Estados Unidos realmente generan grandes dificultades para el país”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.