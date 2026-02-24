Rubén Blades se despide de Willie Colón con una extensa carta

Rubén Blades compartió una extensa carta dirigida a su colega Willie Colón. A través de su sitio oficial de internet,…

Rubén Blades compartió una extensa carta dirigida a su colega Willie Colón. A través de su sitio oficial de internet, Blades compartió un escrito para despedirse de Colón luego de la muerte del artista, ocurrida el pasado 21 de febrero.

En la carta Rubén Blades se refiere al cantante como “un titán” de la música y contó que la última vez que se vieron ocurrió el 3 de abril de 2023 durante el velorio del músico Jorge “Georgie” González. Blades también dijo que en ese momento tuvieron una plática cordial, y aprovechó su escrito para hacer una remembranza de la relación que tuvo con Willie Colón, la cual comenzó aproximadamente en 1967, cuando amenizaron carnavales en Panamá; repasó su primera conversación y cómo surgió una conexión entre ellos a nivel personal y laboral diciendo: “Fue mi fortuna el encontrar a un músico con la inteligencia necesaria para comprender el sentido panamericano de mis composiciones y brindarles la oportunidad de ser escuchadas internacionalmente a través de su orquesta”.

Rubén Blades también se refirió a los problemas personales que tuvo con el fallecido artista: “Sobre nuestras diferencias personales, diré que estas existen y existirán en todo tipo de relación. Todo ser está compuesto por una compleja mezcla de emociones. Nuestra personalidad presenta numerosas facetas, que en ocasiones se complementan y en otras se contradicen”. También dijo que, a pesar de no coincidir con algunas formas de pensar, confirmó que su cariño, admiración y respeto por Colón no desaparecen y que por nada permitiría que el odio forme parte de su relación.

Rubén Blades también aprovechó su carta para resaltar la importancia de la música latina en las últimas décadas y reconoció el legado musical que dejó el fallecido artista a pesar de haber desaparecido físicamente. Blades cierra su carta diciendo: “Descansa en paz, Willie Colón y, te repito lo que siempre digo: ¡Gracias Willie! Usted no está muerto, compadre. Al contrario; ahora es que usted comienza a vivir”.

Rubén Blades y Willie Colón tuvieron varios roces durante su carrera, uno de los más recientes ocurrió en 2024 cuando Willie Colón tomó sus redes sociales para compartir un descontento con los premios Grammy al asegurar que fue excluido del reconocimiento de “Siembra: 45 Aniversario”, un álbum que celebrara al álbum original “Siembra” del cual había sido parte como productor. Rubén Blades contestó con un comunicado en el que habló de los derechos y participaciones del álbum reconociendo el trabajo de Colón en “Siembra” pero explicando que la finalidad de “Siembre: 45 aniversario” tenía como finalidad obtener la propiedad de su trabajo ya que las grabaciones originales le pertenecen a Fania Records.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.