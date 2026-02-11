Planes militares sorpresa de EE.UU. para usar láser antidrones causaron el cierre del espacio aéreo de El Paso, dicen fuentes

Un plan del Pentágono para usar un láser antidrones de alta energía sin coordinación con la Administración Federal de Aviación…

Un plan del Pentágono para usar un láser antidrones de alta energía sin coordinación con la Administración Federal de Aviación (FFA, por sus siglas en inglés) sobre los posibles riesgos para vuelos civiles provocó el inédito cierre del espacio aéreo sobre El Paso, Texas, este miércoles, dijeron múltiples fuentes a CNN.

Dos personas familiarizadas con el asunto dijeron más tarde este miércoles que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), y no las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, tenía el control de la tecnología láser cuando fue utilizada esta semana alrededor de El Paso para derribar globos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aprobó prestar la tecnología a CBP en las últimas semanas, dijo una de las fuentes.

Las fuentes dijeron que el Departamento de Defensa lideró el desarrollo de la tecnología, pero CBP la estaba operando físicamente esta semana. Otra fuente familiarizada con el asunto dijo que personal de Defensa estuvo presente cuando se utilizó el dispositivo.

CNN ha pedido comentarios al Departamento de Defensa y al Departamento de Seguridad Nacional.

Una fuente dijo a CNN más temprano este miércoles que las Fuerzas Armadas de EE.UU. usaron la tecnología láser para derribar cuatro globos de mylar esta semana, lo que contribuyó a la decisión de la FAA de cerrar el espacio aéreo local.

Estos relatos surgen mientras el Gobierno de Trump ha afirmado que un dron de un cartel mexicano cruzando al espacio aéreo de EE.UU. fue lo que desencadenó la restricción de 16 kilómetros centrada en el Aeropuerto Internacional de El Paso.

El martes por la noche, la FAA emitió abruptamente una restricción temporal de vuelos que dejó en tierra de inmediato todos los vuelos hasta una altitud de 18.000 pies alrededor de la ciudad durante 10 días, cerrando en la práctica el Aeropuerto Internacional de El Paso.

Aproximadamente ocho horas después, se levantó la restricción. Para cuando la FAA había levantado las restricciones de vuelo, las aerolíneas ya habían emitido exenciones de viaje y notificado a los clientes sobre posibles cambios.

Múltiples fuentes del Gobierno federal y de aerolíneas de EE.UU. dijeron a CNN que la actividad militar cerca de El Paso, incluidos drones estadounidenses monitoreando operaciones de carteles y el uso planeado por el Pentágono de un láser de alta energía diseñado para contrarrestar drones, generó preocupaciones inmediatas para el tráfico civil que llegaba y salía del Aeropuerto Internacional de El Paso. Fort Bliss y su aeródromo, Biggs Army Airfield, se encuentran justo al norte del aeropuerto comercial, que atiende alrededor de 100 vuelos diarios.

Funcionarios de la FAA y el Pentágono tenían previsto reunirse el 20 de febrero para revisar los posibles impactos y medidas de mitigación para una prueba del sistema láser, una tecnología que el Pentágono ha estado probando en áreas más remotas del país, dijeron varias fuentes. Pero el Departamento de Defensa buscó usar el sistema antes en la zona de El Paso, lo que llevó a la FAA a imponer la restricción temporal de vuelo hasta que pudiera ocurrir esa coordinación. La restricción de 10 días habría expirado el 21 de febrero, un día después de la reunión prevista entre el Departamento de Defensa y la FAA.

La decisión de la FAA de cerrar el espacio aéreo se tomó sin informar primero a la Casa Blanca, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto. El tema se convirtió en un foco de intensa atención dentro del Ala Oeste en las primeras horas de este miércoles, mientras legisladores de Texas exigían respuestas sobre por qué el espacio aéreo se cerró repentinamente sin alertarlos primero.

Un funcionario del Gobierno dijo este miércoles por la mañana que el cierre fue provocado por una “acción para deshabilitar” drones de carteles por parte del Departamento de Defensa. No está claro si la presencia de drones pudo haber llevado a acelerar el despliegue del sistema láser.

CNN contactó a la FAA y la Casa Blanca para comentarios sobre las diferentes explicaciones. Este miércoles, el Pentágono continuó remitiéndose a la declaración del funcionario del Gobierno sobre una violación de drones que habría causado el cierre del espacio aéreo.

El secretario de Transporte Sean Duffy publicó en redes sociales dando crédito a la FAA y al Departamento de Defensa por actuar “rápidamente para abordar una incursión de dron de cartel”.

“La amenaza ha sido neutralizada, y no hay peligro para los viajes comerciales en la región”, escribió en X.

Las incursiones a lo largo de la frontera sur son extremadamente comunes e históricamente no provocan cierres de espacio aéreo de este tipo. En 2024, por ejemplo, el general de la Fuerza Aérea Greg Guillot, comandante del Comando Norte de Estados Unidos (NORTHCOM), dijo a la Comisión de Servicios Armados del Senado que el número de incursiones a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México era “más de 1.000” cada mes.

La Administración para el Control de Drogas y otras agencias de seguridad de EE.UU. han utilizado las instalaciones del Biggs Army Airfield durante años como parte de las gestiones para monitorear las operaciones de carteles de drogas con base en México, dijeron funcionarios actuales y anteriores de EE.UU. El Paso, con una población de casi 700.000 habitantes, es la sexta ciudad más grande de Texas y una de las 25 más grandes de Estados Unidos. Es un centro de comercio transfronterizo junto a la vecina Ciudad Juárez en México.

Casi 3.5 millones de pasajeros pasaron por el Aeropuerto Internacional de El Paso en los primeros 11 meses de 2025, según su sitio web. El aeropuerto se describe a sí mismo como la puerta de entrada al oeste de Texas, el sur de Nuevo México y el norte de México.

El Ejército de EE.UU. ha estado probando defensas aéreas basadas en láser contra drones en los últimos meses. El verano pasado, el Ejército realizó un ejercicio de fuego real utilizando armas de energía dirigida junto con sistemas de defensa aérea más tradicionales en Fort Sill, Oklahoma. Y el otoño pasado, el Ejército solicitó a la industria ideas para un sistema de armas láser de alta energía duradera contra drones (E-HEL, por sus siglas en inglés).

En las restricciones de vuelo iniciales, la FAA clasificó el área alrededor de El Paso como “Espacio Aéreo de Defensa Nacional” y declaró que los pilotos que violaran la restricción podrían ser interceptados, detenidos e interrogados por las fuerzas del orden.

Advirtió que se podrían tomar medidas adicionales para los pilotos que no cumplan con las restricciones, incluyendo la suspensión de las certificaciones de vuelo, cargos penales y que el Gobierno de EE.UU. “podría usar fuerza letal” si una aeronave representa una “amenaza inminente para la seguridad”.

Un audio de LiveATC.net incluye el momento en que los pilotos fueron informados de la suspensión de vuelos.

“Solo comuníquenlo a todos los demás: a las 6:30 durante los próximos 10 días, todos estaremos en tierra”, dijo un controlador.

Un piloto responde: “Bien, ¿parada en tierra a las 6:30 por cuánto tiempo?”.

“Diez días”, responde el controlador.

“¿Entonces el aeropuerto está totalmente cerrado?”, pregunta el piloto entre risas.

El controlador responde: “Al parecer, nos informaron hace entre 30 minutos y una hora”.

“Así que no estarán abiertos durante 10 días”, dice el piloto con incredulidad.

“Bueno, aquí estaremos, pero no habrá tráfico aéreo”, dijo el controlador.

“De acuerdo”, ríe el piloto.

Samuel, un viajero en El Paso, declaró a KFOX, afiliada de CNN, que estaba en la gira de presentación de un libro con un cliente y no recibió ninguna notificación de su aerolínea.

“Simplemente vi a todos los policías y las cámaras de noticias”, dijo. “Tengo que averiguar qué está pasando, si hay otro aeropuerto que no esté en El Paso, e intentar encontrar la manera de rentar un coche”.

La representante demócrata Veronica Escobar de Texas dijo a los periodistas este miércoles que el cierre del Aeropuerto Internacional de El Paso fue únicamente una decisión de la FAA y que los funcionarios locales —incluidos los miembros del Congreso— quedaron completamente en la oscuridad antes de que ocurriera.

Enfatizó que no fue notificada con anticipación a pesar de representar el distrito congresional donde se encuentra el aeropuerto, Fort Bliss y la comunidad más amplia de El Paso.

“No alertaron al administrador de la ciudad de El Paso ni al alcalde de El Paso”, dijo Escobar en una llamada de prensa este miércoles por la mañana. “Todos los que estaban localmente en tierra estaban en la oscuridad, y el impacto, obviamente, es altamente consecuente”.

Este titular e historia fueron actualizados con desarrollos adicionales.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.