Refugiado casi ciego fue hallado muerto en Nueva York después de que agentes de inmigración lo dejaran solo en una cafetería

La muerte de un refugiado casi ciego en Buffalo, Nueva York, días después de que agentes de la Patrulla Fronteriza…

La muerte de un refugiado casi ciego en Buffalo, Nueva York, días después de que agentes de la Patrulla Fronteriza lo dejaran solo en una cafetería, ha provocado una investigación sobre las circunstancias de sus últimos días y ha suscitado duras críticas del alcalde, que calificó el incidente de “profundamente perturbador”.

Nurul Amin Shah Alam, de 56 años y quien hablaba poco inglés, había estado desaparecido desde el 19 de febrero, cuando los agentes lo abandonaron en la cafetería poco después de ser liberado de la cárcel del condado de Erie, informaron las autoridades.

Su cuerpo fue encontrado cinco días después, alrededor de las 8:30 p.m. del martes, hora local, a unos 6,4 kilómetros de la cafetería, informó el Departamento de Policía de Buffalo.

“Los detectives de homicidios están investigando las circunstancias y el cronograma de los eventos que condujeron a su muerte, luego de su liberación”, indicó el departamento de policía en un comunicado.

El médico forense del condado de Erie realizó una autopsia y determinó que la causa de la muerte de Shah Alam estuvo relacionada con la salud. Se descartaron la exposición a sustancias y el homicidio, declaró Nick Beiling, portavoz de la ciudad de Buffalo.

“Un hombre vulnerable, casi ciego y sin saber inglés, fue abandonado en una fría noche de invierno sin que se supiera que se le permitiera llegar a un lugar seguro. Esa decisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos fue poco profesional e inhumana”, declaró el miércoles el alcalde de Buffalo, Sean Ryan, quien calificó la muerte de Shah Alam como “prevenible” e insistió en que la CBP “responda sobre cómo y por qué sucedió esto”.

Shah Alam, un refugiado de Myanmar, había pasado gran parte del año anterior bajo custodia en espera de juicio por cargos criminales que finalmente se resolvieron con un acuerdo de culpabilidad por un delito menor, según Reuters.

Mientras se procesaba la liberación de Shah Alam de la cárcel, los agentes notificaron a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, que anteriormente lo había colocado bajo una orden de detención de inmigración, explicó la Oficina del Sheriff del Condado de Erie en un comunicado.

“La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos llegó al centro de detención antes de que se finalizara la liberación del Sr. Shah Alam de la custodia de la Oficina del Sheriff del Condado de Erie”, señala el comunicado.

Un portavoz de CBP declaró que los agentes determinaron posteriormente que Shah Alam había ingresado a Estados Unidos como refugiado el 24 de diciembre de 2024 y “no era susceptible de deportación”.

“Los agentes de la Patrulla Fronteriza le ofrecieron un transporte de cortesía, que aceptó hasta una cafetería, considerada un lugar cálido y seguro cerca de su última dirección conocida, en lugar de ser liberado directamente de la estación de la Patrulla Fronteriza”, afirmaba el comunicado. “No presentaba signos de angustia, problemas de movilidad ni discapacidades que requirieran asistencia especial”.

El arresto de Shah Alam en febrero de 2025 se debió a lo que uno de sus hijos describió a Reuters como un malentendido con la policía.

Shah Alam había salido a caminar y usaba una barra de cortina como bastón cuando se perdió y se adentró en una propiedad privada, según relató su hijo Mohamad Faisal. Al no entender la orden de los oficiales de soltar la barra, Shah Alam fue arrestado.

Un informe policial obtenido por WGRZ, afiliada de CNN, mostró que Shah Alam estaba detenido por dos cargos de agresión con intención de causar lesiones a un oficial, un cargo de posesión de un arma y allanamiento de morada, entre otros cargos, antes de que se llegara a un acuerdo de culpabilidad.

CNN se comunicó con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Erie para obtener información adicional.

“Nadie me dijo a mí, ni a mi familia, ni a mi abogado dónde dejaron a mi padre”, declaró Faisal a Reuters sobre la liberación de su padre, añadiendo que el fallecido no leía, escribía ni usaba dispositivos electrónicos.

La familia está compuesta por refugiados rohinyá de Arakan procedentes de Myanmar, contó, refiriéndose a la minoría musulmana apátrida del estado de Rakáin, Myanmar.

Cientos de miles de rohinyás han huido del país devastado por la guerra desde finales de 2016 tras la brutal represión de la junta militar, que Estados Unidos ha declarado genocidio.

Shah Alam sólo quería “comer comida casera” y “estar unido al resto de (su) familia”, expresó Faisal a Reuters.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.