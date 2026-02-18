Rápido y furioso: un perro lobo hace un inesperado debut olímpico en la meta de esquí de fondo

El miércoles, la carrera libre por equipos de esquí de fondo femenino olímpico tuvo un grato añadido al final: un…

El miércoles, la carrera libre por equipos de esquí de fondo femenino olímpico tuvo un grato añadido al final: un perro se unió a algunas de las atletas en el sprint final hacia la meta.

Las imágenes de la transmisión mostraron al cachorro con aspecto feliz corriendo detrás de dos esquiadoras, mientras el público lo vitoreó cuando cruzó la meta.

Luego se mostró al perro olfateando a la competencia, mientras las esquiadoras parecían algo confundidas por su nuevo rival.

“Estaba superfeliz cruzando la meta. Estaba tan concentrada en terminar la carrera que no miré al perro”, dijo la esquiadora argentina Nahiara Díaz González después de la carrera.

“Fue una experiencia divertida. Esto no es normal. No sé qué hacía aquí. Pero llegar a la meta no fue un problema. Por suerte, salió bien”.

No se preocupen, sabemos la historia del perro escapado.

Según NPR, el amigo de cuatro patas es de la zona y se llama Nazgul.

Tras ser controlado por los organizadores, el perro lobo checoslovaco —oficialmente llamado Vlciak Checoslovaco por el American Kennel Club (AKC)— fue devuelto posteriormente a sus dueños, quienes, según informa NPR, son familiares de uno de los responsables del evento.

Aunque Nazgul, de dos años, no estuvo disponible para hacer declaraciones tras su debut olímpico, los dueños hablaron en su nombre para explicar lo sucedido.

“Esta mañana lloraba más de lo normal porque nos vio salir y creo que solo quería seguirnos”, declaró el dueño a NPR, añadiendo que el perro se había escapado de la casa. “Siempre busca a la gente”.

Según el AKC, Nazgul es, en cierto modo, una excepción en su naturaleza. La raza se caracteriza por ser “amorosa” con los miembros de la familia, pero “reservada” cuando se encuentra con desconocidos.

Sin embargo, sin duda cumple con otros aspectos de la raza, y el AKC afirma que son una “excelente opción para el rastreo o el deporte/trabajo de rastreo, o como compañero para dueños activos que disfrutan de actividades al aire libre como ciclismo, correr o senderismo” (o, al parecer, esquí de fondo olímpico).

Afortunadamente, Nazgul no pareció tener mucho impacto en la carrera, que era de calificación para la final.

“Me sorprendió como a todos”, dijo la sueca Maja Dahlqvist, quien ganó el oro en la prueba junto a su compañera de equipo Jonna Sundling.

“Fue algo que nunca había visto antes. Una locura”.

Esperemos ver a Nazgul competir de verdad cuando se celebren los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en Francia.

