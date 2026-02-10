¿Quién es Jutta Leerdam, la superestrella neerlandesa del patinaje que ahora puede llamarse campeona olímpica?

Con lágrimas corriendo por su rostro, la patinadora de velocidad neerlandesa Jutta Leerdam vio hacerse realidad todos sus sueños deportivos.…

Con lágrimas corriendo por su rostro, la patinadora de velocidad neerlandesa Jutta Leerdam vio hacerse realidad todos sus sueños deportivos.

La superestrella del patinaje de velocidad no solo ganó la medalla de oro en los 1.000 m femeninos, sino que además estableció un récord olímpico en el proceso.

Fue un momento definitivo en la increíble carrera de la deportista de 27 años, que la ha llevado a trascender el deporte del patinaje de velocidad.

“Lo único que podía hacer hoy era patinar rápido. Eso fue exactamente lo que hice y dio como resultado algo muy bonito”, dijo Leerdam a los periodistas tras ganar el oro el lunes.

Por encima de todo, Leerdam es una patinadora de velocidad de élite que forma parte de un equipo neerlandés que ha dominado este deporte en los últimos años.

Ya había ganado una medalla de plata en los 1.000 m femeninos de patinaje de velocidad en los Juegos de Beijing de 2022, además de 12 medallas en campeonatos mundiales, incluidas seis de oro.

Pero también se ha convertido en una figura muy conocida fuera del hielo. Esto se debe principalmente a su enorme presencia en redes sociales y, más recientemente, a su compromiso con el youtuber convertido en boxeador Jake Paul.

Leerdam tiene 5,5 millones de seguidores en Instagram y más de dos millones en TikTok, donde comparte con frecuencia actualizaciones sobre su vida y su carrera.

Todo esto la ha llevado a convertirse en un rostro muy popular en el circuito del patinaje de velocidad, con miles de aficionados en Milán gritando cada vez que la veían alrededor de la pista en la Milano Speed Skating Arena el lunes.

El ruido aumentó aún más cuando salió a competir en la final de los 1.000 m, sabiendo que tenía que romper el récord olímpico establecido por su compañera de equipo Femke Kok en la carrera inmediatamente anterior.

“No creo haber sentido tanta presión como hoy. Pero, por otro lado, la presión me impulsa. Siempre rindo mejor bajo presión”, afirmó.

“El tiempo de Femke fue superrápido. Generó algo de presión. Pero también sentí respeto por ella y por su tiempo. Si ese iba a ser el tiempo más rápido y yo no podía patinar más rápido, habría sido lo que era.

“Hice todo lo que estaba en mi poder para patinar más rápido y funcionó. Estoy superorgullosa”.

Leerdam, de hecho, patinó más rápido, estableciendo un nuevo récord olímpico de 1:12.31.

Tras cruzar la línea de meta, tenía lágrimas corriendo por su rostro, con la mano sobre la boca. Luego fue abrazada por su entrenador, Kosta Poltavets, quien más tarde calificó la carrera de Leerdam como una obra de arte.

“Si usó esas palabras, entonces debe ser verdad”, dijo Leerdam a los periodistas.

Su prometido, Jake Paul, también la alentaba desde las gradas y, a pesar de que estaba siendo filmado por todos a su alrededor, vivió cada momento de la carrera de Leerdam.

Fue mostrado en las pantallas gigantes, recostado en su asiento, con lágrimas en los ojos y una enorme sonrisa en el rostro. Si no hubiera habido una caída tan grande desde su asiento hasta el hielo, casi con certeza habría saltado para celebrar con Leerdam.

La patinadora neerlandesa, y ahora campeona olímpica, tiene la oportunidad de ganar otra medalla mientras esté en Milán, en los 500 m femeninos el domingo.

Y aunque buscará otro oro en la prueba de velocidad, ya está satisfecha con su primer éxito olímpico.

“El hecho de que ahora soy campeona olímpica aún tiene que asimilarse”, dijo. “Estoy muy feliz con esto. Significa mucho”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.