¿Quién es Eileen Gu, la medallista olímpica china nacida en EE.UU. que lanzó críticas contra la federación de esquí?

La cuatro veces medallista olímpica Eileen Gu criticó a la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS, por sus siglas en inglés) por su programación en los Juegos Olímpicos de Invierno.

La esquiadora de 22 años, quien nació en Estados Unidos pero representa a la República Popular de China, busca su segunda medalla dorada consecutiva en big air y otra presea más en estos Juegos.

Criada entre dos culturas y formada desde la infancia en un entorno exigente, Eileen Gu representa una nueva generación de atletas globales. Nació en San Francisco en 2003, hija de padre estadounidense y madre china, y desde muy pequeña combinó el deporte con una intensa vida académica. Empezó a esquiar a los tres años y, mientras crecía, sumó también el atletismo de larga distancia a su rutina.

Su progresión en las competencias no tardó en llegar. Con solo nueve años ya dominaba el circuito juvenil estadounidense, donde se coronó campeona en la Asociación de Snowboard y Freeski de Estados Unidos, y antes de cumplir 13 ya competía en categorías superiores. Durante la adolescencia decidió enfocarse por completo en el alto rendimiento y, en 2019, tomó una decisión que marcó su proyección internacional: competir representando a la República Popular de China.

El gran salto a la fama mundial llegó poco después. En los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 protagonizó una actuación histórica al subir tres veces al podio en una misma edición, algo nunca antes logrado por una esquiadora de freestyle. Allí conquistó dos medallas de oro y una de plata, y además se convirtió en la campeona olímpica más joven de su disciplina. Su impecable ejecución de un forward double cork 1440, truco nunca antes hecho hasta entonces en una competencia femenina, terminó de consolidar la reputación de su técnica excepcional.

Pero su dominio no se limita al escenario olímpico. También ha acumulado títulos mundiales, triunfos en los Winter X Games y medallas doradas en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno.

Con presencia tanto en el deporte como en la cultura popular, Gu se ha convertido en una figura emblemática del esquí moderno.

El camino de Gu en estos Olímpicos no ha sido sencillo. La final coincide con el inicio de las prácticas oficiales de halfpipe, disciplina en la que también es campeona defensora, lo que la obliga a renunciar a una sesión clave de entrenamiento.

“Desafortunadamente, [la FIS] ha programado las finales de big air y el entrenamiento de pipe [pista en la que los atletas practican la disciplina] con una superposición del 100%, lo que significa que ahora me perderé un día entero de entrenamiento de pipe”, dijo la atleta china nacida en Estados Unidos en redes sociales.

La joven de 22 años se clasificó en segundo lugar para la final de big air de freeski femenino, pero Gu también competirá en halfpipe de freeski femenino más adelante en los Juegos Olímpicos.

“He pedido alternativas justas, como unirme a un entrenamiento con los snowboarders, o incluso tener una hora sola para entrenar, pero fue en vano”, agregó Gu.

“Ninguna otra mujer en el campo del halfpipe compite en otro evento, y por una buena razón: el halfpipe es diferente del slope y del big air, y requiere su propio tiempo de entrenamiento”.

Gu añadió que esto contradice el espíritu de los Juegos Olímpicos.

“Atreverse a ser la única mujer en competir en tres pruebas no debería ser penalizado; llegar a la final en una prueba no debería perjudicarme en otra. ¿Qué mensaje transmite esto a los futuros atletas que aman el esquí por su esencia y quieren competir en todas las pruebas?”

El desafío resulta aún mayor si se considera que Gu no disputaba una competencia de big air desde su triunfo en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing en 2022. Aun así, logró adaptarse rápidamente gracias a la similitud técnica entre esta disciplina y el slopestyle, modalidad en la que ha competido recientemente.

La final promete además un alto nivel competitivo. Entre sus principales rivales están la suiza Mathilde Gremaud, quien recientemente la superó en slopestyle, y la canadiense Megan Oldham, medallista de bronce en esa misma prueba.

Por su parte, la FIS ha dicho que los conflictos de programación a veces son “inevitables”.

“La construcción del programa de competición olímpica es un proceso complejo que requiere una amplia cooperación entre el Comité Olímpico Internacional y las Federaciones Internacionales que representan a los miles de atletas en estos Juegos”, le dijo la FIS a CNN.

“Se ha hecho todo lo posible para facilitar el mejor programa de entrenamiento y competición posible para los atletas en los innumerables eventos regulados por la FIS, pero como ya hemos visto en estos Juegos, para los atletas que eligen competir en múltiples disciplinas o eventos, los conflictos a veces pueden ser inevitables”.

De todos modos, el calendario de esquí estilo libre se organizó hace al menos medio año y no se recibieron comentarios del Comité Olímpico Nacional de China durante ese tiempo.

