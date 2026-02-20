¿Quién es Alysa Liu, la patinadora olímpica que volvió del retiro para dominar el hielo?

Alysa Liu es una de las figuras más influyentes del patinaje artístico femenino de su generación. Su trayectoria está marcada…

Alysa Liu es una de las figuras más influyentes del patinaje artístico femenino de su generación. Su trayectoria está marcada por tres ejes: precocidad, pausa y reconstrucción.

Nacida el 8 de agosto de 2005 en Clovis, California, e hija de un inmigrante chino, saltó a la élite como un prodigio: en 2019 se convirtió, con 13 años, en la campeona nacional femenina más joven en la historia de Estados Unidos tras ejecutar dos triples axels en su programa libre.

Repitió el título en 2020 y comenzó a incorporar saltos cuádruples, consolidando su reputación como una atleta de alto riesgo técnico y estilo expresivo.

El rápido ascenso vino acompañado de presión. Tras el impacto físico de su crecimiento, la pandemia y el escrutinio público, anunció su retiro en 2022, con 16 años, después de quedarse fuera del equipo olímpico de Beijing.

Durante ese periodo se alejó de la alta competencia, tomó clases universitarias, exploró el diseño de moda y volvió a patinar por placer, un proceso que marcó su redescubrimiento personal.

Su regreso redefinió su carrera. En 2025 ganó el Campeonato Mundial, el primer oro femenino para Estados Unidos en 19 años.

En los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 obtuvo la medalla de oro con un programa libre que incluyó dos triples axels y un cuádruple Lutz, una combinación inédita en una final olímpica femenina. Fue además la primera campeona olímpica estadounidense desde 2002.

Fuera del resultado deportivo, Liu se ha convertido en un referente cultural. Su imagen —del “cabello con halo” al piercing “smiley”—, su colaboración en el diseño de vestuario y su presencia en redes sociales refuerzan una identidad asociada a la autoexpresión.

Tras su título olímpico habló abiertamente sobre la salud mental y el papel de la terapia en su regreso al deporte.

