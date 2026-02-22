¿Quién era El Mencho, el expolicía que avanzó en el crimen hasta liderar uno de los carteles más violentos de México?

Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, que murió este domingo en un operativo militar en Jalisco, era el temido líder narco…

Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, que murió este domingo en un operativo militar en Jalisco, era el temido líder narco y estaba considerado por las autoridades como el fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más violentos de México. Durante años, fue uno de los fugitivos más buscados del país.

El capo, que siempre mantuvo un bajo perfil al punto de que hay apenas un puñado de fotos suyas, resultó gravemente herido durante el operativo en Tapalpa, un pequeño pueblo al sur de Jalisco ubicado en la Sierra Madre Occidental. Murió mientras era trasladado vía aérea a la Ciudad de México junto a otros tres integrantes del CJNG, según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Nemesio Oseguera Cervantes nació en julio de 1966 en Michoacán. Se instaló en Estados Unidos y, en 1994, fue condenado por conspiración para distribuir heroína en California.

Luego de tres años en prisión y tras salir en libertad condicional, volvió a México. Allí trabajó como policía en Jalisco, pero pronto regresó a las actividades criminales. Para aquel momento, según el Departamento del Tesoro de EE.UU., El Mencho ya se encontraba profundamente inmerso en el tráfico de drogas, un mundo que había empezado a recorrer desde los años noventa.

Junto con su cuñado Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis —un clan familiar que operaba en Michoacán y que, según la DEA, funcionaba como brazo financiero y logístico del CJNG — comenzó entonces a construir lo que sería uno de los imperios criminales más poderosos y despiadados del país, que aprovechó la erosión de otros grupos históricos a través de la violencia y la corrupción.

Antes de formar el CJNG, Nemesio Oseguera había sido jefe de sicarios del Cártel del Milenio, entonces afiliado al Cártel de Sinaloa, donde supervisaba la seguridad y la violencia operativa de la organización.

El CJNG surgió en la década del 2010 de los restos del Cartel Milenio, afiliado al Cartel de Sinaloa, según la agencia antidrogas estadounidense (DEA). Bajo el liderazgo de Oseguera pronto se diferenció de otros grupos por su estructura, violencia y alcance territorial.

Tras casarse con Rosalinda González Valencia, hermana de Abigael, Oseguera accedió a la élite de la organización y ascendió hasta convertirse en su máximo jefe, consolidando un grupo criminal que impuso control sobre cultivos, rutas de tráfico de drogas sintéticas como metanfetamina y fentanilo, y ejerció poder sobre varias regiones del país.

“En realidad el Mencho alcanza el liderato del cartel mediante una estrategia de diplomacia vía matrimonio”, dijo a CNN David Saucedo, analista en seguridad pública.

“Él, en efecto, era el líder de sicarios de ‘Nacho’ Coronel (uno de los capos del Cartel de Sinaloa), pero carecía de este linaje con el que sí contaba Rosalinda, su esposa”, agregó Saucedo.

González Valencia fue acusada por las autoridades mexicanas de ser la operadora financiera de un grupo delictivo en Jalisco, aunque no especificaron de cuál, cuando fue arrestada en 2021. El 27 de febrero de 2025, México extraditó a Estados Unidos a 29 capos que tenía encarcelados, entre ellos Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, presunto principal operador financiero y logístico del CJNG y hermano del Mencho. Ese mismo día, Rosalinda González recuperó la libertad tras salir de prisión.

Durante años, Oseguera figuró como uno de los fugitivos más buscados tanto en México como en Estados Unidos, con recompensas millonarias ofrecidas por su captura y múltiples cargos por narcotráfico.

En 2018, la Fiscalía General de la República ofreció 30 millones de pesos por información que condujera a su arresto, mientras que el gobierno de EE.UU. elevó la recompensa hasta US$ 15 millones en 2024.

El CJNG está ampliamente involucrado en la producción y el tráfico de metanfetamina y fentanilo, con conexiones con proveedores de precursores químicos en China, y ejerce control sobre varios puertos marítimos para la importación de productos químicos, según las autoridades estadounidenses.

El cartel mostró su poder de fuego en mayo de 2015, cuando respondió a un operativo con bloqueos simultáneos en varios municipios del estado y dispararon contra un helicóptero oficial. Tres militares murieron en los enfrentamientos.

Al año siguiente, la DEA incluyó a El Mencho en la lista de fugitivos más buscados, junto a otros capos de alto perfil como Ismael “el Mayo” Zambada y Rafael Caro Quintero.

Oseguera Cervantes fue acusado varias veces desde 2017 en Estados Unidos por narcotráfico. En 2022, fue acusado de participar en una empresa delictiva continua; conspiración para fabricar y distribuir metanfetamina, cocaína y fentanilo para su importación a Estados Unidos, y uso de un arma de fuego durante y en relación con delitos de tráfico de drogas.

El poder del CJNG excede las fronteras de México y la región. “El grupo tiene contactos en todas las Américas, así como en Australia, China y el sudeste asiático”, aseguró el Departamento de Estado. Según documentos judiciales, el grupo es activo en los estados de Jalisco, Colima y Veracruz, pero tiene presencia en varios otros.

“Ha llevado a cabos actos de violencia intimidatoria, incluidos ataques contra militares y policías mexicanos con armamento de grado militar, uso de drones para lanzar explosivos contra las fuerzas del orden mexicanas y asesinatos o intentos de asesinato de funcionarios mexicanos”, denunció el Departamento de Estado cuando lo designó como organización terrorista en febrero de 2025.

