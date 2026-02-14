“Querido valiente, no te hemos olvidado”: envían cientos de mensajes de cariño a niños detenidos en Dilley

“Aunque no te conozco, te envío un abrazo cariñoso porque me importas. Rezo para que salgas de ahí. Me entristece…

“Aunque no te conozco, te envío un abrazo cariñoso porque me importas. Rezo para que salgas de ahí. Me entristece mucho que estés ahí”. Desde su casa, una abuela escribió este mensaje pensando en niños que no son sus nietos, pero podrían serlo. Niños que llevan días detenidos junto a sus padres en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en el estado de Texas.

Los abogados de Children’s Rights, una organización sin fines de lucro que representa a menores que están bajo custodia del Gobierno de Estados Unidos, llevan tiempo visitando a los menores en ese centro de detención. Dicen que escuchan sus temores y preocupaciones. Dos sobresalen: la culpa por sentir que hicieron algo malo para estar allí, y el temor de que los olviden, de que la vida de algún modo siga ya sin que los recuerden.

Leecia Welch, abogada y directora de Litigios de la organización, sintió que tenía que hacer algo para hacerle saber a estos niños que no estaban solos. Y que en una fecha importante, como el día de San Valentín, el día del amor y de la amistad, ellos siguen privados de su libertad y no podrían enviar ni recibir cartas de sus amigos, tampoco demostraciones de cariño.

Entonces tuvo la idea de impulsar desde Children’s Rights una convocatoria para que cualquier persona le envíe esperanza, amor y apoyo a estos menores mediante cartas, dibujos o cualquier tipo de mensaje.

Hasta el sábado habían recibido al menos 500 mensajes para enviar a los niños de Dilley, según dijo la organización a CNN.

Ubicado a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de San Antonio, el centro familiar de Dilley se inauguró durante la presidencia de Barack Obama para alojar a familias que cruzaban la frontera, y su actividad fue suspendida en 2021 por el entonces presidente Joe Biden. El Gobierno de Donald Trump y su política inmigratoria, que puso el foco en las deportaciones masivas desde el inicio de su segundo mandato, reanudó su actividad.

“Mientras manejaba camino al centro de detención pensaba que hay cientos de niños que no van a poder intercambiar cartas con sus amigos en San Valentín”, dice Welch en conversación telefónica con CNN. Ha trabajado con los derechos de los niños por más de 20 años, y lleva más de 8 años vinculada a casos de inmigración.

Welch visita con frecuencia el centro de detención de inmigrantes, y parte de su trabajo consiste en hablar con las familias para garantizarles sus derechos y mejores condiciones en sus casos legales. A esos laros encuentros suele llevar papeles y lápices para que los niños dibujen.

Días atrás, mientras compraba marcadores para colorear, no pudo evitar pensar en todos los mensajes y cartas que esos niños quisieran mandar a sus amigos por San Valentín y que no podrían hacerlo. Entonces sintió que sería una buena idea hacerles llegar mensajes a ellos.

“Es un honor y un privilegio conocer a estos niños. Son adorables, graciosos e inteligentes. La gente no puede ver lo que yo veo y simplemente quiero que estos niños sepan que más allá de lo que está pasando políticamente hay gente afuera que se preocupa por ellos y eso es todo, el mensaje es simple”, dice la abogada.

Impulsar cambios en casos legales lleva tiempo y la sensación de desolación cuando deja el centro de detención, dice, le dio impulso para pensar en una campaña que de esperanza a estos niños de la forma lo más inmediata posible.

Pese a existir un acuerdo legal de larga data que generalmente limita el tiempo que los niños pueden permanecer detenidos a no más de 20 días, un análisis de datos realizado por ProPublica y publicado por CNN muestra que unos 300 menores enviados a Dilley por el Gobierno de Trump permanecieron allí más de un mes.

“Una de las cosas más difíciles de escuchar es que los niños piensan que es su culpa estar en Dilley, sienten que deben haber hecho algo mal para estar en un lugar así. Porque son niños, no entienden los problemas de inmigración. Y todo el tiempo le preguntan eso a su padres: ¿Por qué estamos aquí, qué hicimos mal para estar atrapados aquí?”, cuenta la abogada.

Eso, asegura, tiene sentido: muchos de esos niños fueron detenidos junto a sus padres en medio de operativos de las autoridades de inmigración que irrumpieron en su vida cotidiana. Es el caso de Liam Conejo, el menor de 4 años hijo de inmigrantes ecuatorianos que fue detenido junto a su padre; y también el de Elizabeth Zuna Caisaguano, de 10 años, detenida junto a su madre. Los dos niños fueron trasladados a Dilley con sus padres, a cientos de kilómetros de su hogar, y liberados en las últimas semanas.

“Hubo mucha atención sobre Dilley cuando Liam estuvo allí. Las familias hablaron y hubo protestas en los alrededores, congresistas vinieron de visita. Y cuando vas ahora, todo está muy silencioso”, afirma Welch. Esto dispara las preguntas en muchos de estos menores, asegura. “¿A la gente le importa que todavía haya niños aquí? ¿Nos recuerdan?”.

Ahora, desde el equipo de Children’s Rights intentan ver la forma en cómo hacer llegar a los niños todos los mensajes que sigan recibiendo de la comunidad, que pueden enviar sus cartas hasta el lunes 16 de febrero.

“En este momento, los niños se encuentran en el centro de detención de Dilley, separados de todo lo que les era familiar. Extrañan a sus amigos, sus escuelas, sus familias; todo lo que los hacía sentir seguros. La vida que conocieron. La infancia que deberían estar viviendo”, dice la campaña que impulsa Children’s Rights desde su sitio web.

Mientras niños de todo el país intercambian tarjetas de San Valentín esta semana, “los niños de Dilley necesitan saber que alguien también piensa en ellos (…) y sus mensajes de esperanza les traerán esperanza”.

Welch es madre de dos varones y dice que luego de cada visita a Dilley regresa a su casa con un sentimiento de urgencia por el tiempo que pasan los niños en ese lugar. “Te pones en el lugar de padre y realmente es atroz lo que se siente. Ver que tu hijo tuvo que estar encerrado durante las fiestas de fin de año, no poder darle un regalo… muchos ven que sus hijos pasan sus cumpleaños sin poder darles una torta de cumpleaños”.

Children’s Rights compartió con CNN algunos de los mensajes que recibieron y que luego serán publicados. Los nombres de las personas se han reservado por respeto a su privacidad.

“A los niños y familias de Dilley: pienso en todos ustedes y les pido a mis congresistas que cierren Dilley y todos los demás centros de detención familiar. Las familias deberían estar en nuestras comunidades, los niños deberían estar en la escuela. Estados Unidos es un país mejor gracias a los inmigrantes, tanto del pasado como del presente. Espero que estén bien y que sean liberados y regresen a casa lo antes posible”, escribió una mujer desde California.

“Querido valiente, quiero que sepas que no te hemos olvidado. Aunque no esté contigo, pienso en ti y te envío mucho amor y fuerza. Eres importante, tú importas, y tu vida tiene un propósito hermoso. El mundo es más grande que donde estás ahora mismo, y un día podrás correr, reír, aprender y soñar libremente. Recuerda que nada de lo que pasa es culpa tuya. Eres fuerte, eres digno y eres profundamente querido, incluso por personas que no conoces. Creo en ti y te animo cada día. Mantén la esperanza. Mucha gente te desea seguridad, felicidad y un futuro lleno de luz. Con cariño y un fuerte abrazo, alguien que se preocupa por ti”, dice el mensaje de otra mujer.

Mientras que algunos enviaron extensas y cariñosas cartas, otras personas compartieron ilustraciones y dibujos hechos por sus hijos o sus familiares en los que abundan los colores, con corazones y flores pintadas con acuarelas. Los mensajes llevan la firma de niños y también de adultos, entre ellos matrimonios, abuelas, y también maestras.

“Solo quiero que sepas que no estás solo. Mi esposa y yo estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que se haga justicia para ti y tu familia. Pensamos en ti y nunca te daremos la espalda… jamás”, escribieron otras personas en su mensaje.

“Mis estudiantes y yo pensamos en ustedes. Trabajamos, escribimos, protestamos, debatimos y soñamos con maneras de ayudar. Están en nuestras mentes y corazones todos los días”, dijo otra mujer.

