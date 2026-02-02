¿Qué vio la marmota? Esta fue la predicción invernal de Phil de Punxsutawney

Phil de Punxsutawney, la marmota icono de la predicción del clima, vio su sombra cuando la sacaron de su cálida…

Phil de Punxsutawney, la marmota icono de la predicción del clima, vio su sombra cuando la sacaron de su cálida madriguera y la lanzaron al aire gélido este lunes por la mañana. Según Phil, eso significa que nos esperan seis semanas más de invierno.

Cada año, el 2 de febrero, el Día de la Marmota, roedores de todo Estados Unidos intentan realizar pronósticos meteorológicos a largo plazo.

Phil es el pronosticador más famoso del grupo y vive en Punxsutawney, Pensilvania. Cuenta la leyenda que, si ve su sombra, se avecinan seis semanas más de invierno. Si no, llega la primavera temprana.

En realidad, el invierno astronómico terminará en el equinoccio de primavera, el 20 de marzo a las 10:46 a.m., hora de Miami, independientemente del pronóstico del lunes. Pero las condiciones meteorológicas no siempre siguen el calendario, y Phil tampoco lo sigue.

Phil ha pronosticado el tiempo desde finales del siglo XIX; se dice que siempre ha habido un Phil. Dejaremos que tú hagas los cálculos.

A pesar de ser supuestamente el pronosticador más experimentado del mundo, las predicciones recientes de Phil tendrían un menor margen de error si simplemente lanzara una moneda: solo ha acertado alrededor del 3 5% de las veces en las últimas dos décadas, según datos analizados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA, por sus siglas en inglés).

El año pasado, la petición de Phil de seis semanas más de invierno fracasó. Las temperaturas en febrero de 2025 se mantuvieron cerca de lo normal, a pesar de algunos episodios de frío intenso, pero marzo fue el sexto mes más cálido registrado en el país, según datos de la NOAA.

Sin embargo, hay expertos más consistentes a los que recurrir cuando Phil flaquea.

Los meteorólogos del Centro de Predicciones Climáticas del Servicio Meteorológico Nacional producen pronósticos de temperaturas y precipitaciones en todo Estados Unidos en escalas de tiempo que van desde una semana a más de un año.

Las perspectivas para febrero son un tanto contradictorias: se esperan condiciones más frías de lo normal en gran parte del este. Se esperan condiciones más cálidas de lo normal, una “primavera temprana”, en el oeste y las Llanuras del sur.

Pero los pronósticos a largo plazo son notoriamente complejos, incluso con herramientas de predicción, y el resto del país es una moneda al aire, con probabilidades aproximadamente iguales de temperaturas superiores, inferiores y cercanas a lo normal.

El invierno en Estados Unidos hasta ahora este año ha tenido dos escenarios muy distintos.

Al este de las Montañas Rocosas, la sensación térmica es prácticamente invernal, con oleadas de frío extremo que azotan la mitad oriental de Estados Unidos. Varias localidades de los Grandes Lagos, el noreste y el Atlántico medio están experimentando uno de sus 10 inviernos más fríos hasta la fecha, según datos de la NOAA.

En ocasiones, el frío ha sido mortal. También alimentó una histórica tormenta invernal que trajo hielo catastrófico a partes del sur y sepultó muchos estados del norte.

Pero el invierno no se encuentra en ningún lugar desde las Montañas Rocosas hasta la costa oeste: casi 150 lugares, incluidos Phoenix y Las Vegas, están teniendo su invierno más cálido hasta la fecha.

Los inviernos más cálidos no son una casualidad, incluso cuando se ven interrumpidos por un frío apropiado para la época. El invierno se ha convertido en la estación de mayor calentamiento en casi el 75 % de EE.UU., a medida que las temperaturas suben globalmente en un contexto de calentamiento global debido a la contaminación por combustibles fósiles.

En un mundo en calentamiento aún pueden producirse episodios de frío brutal y tormentas invernales extremas, pero son la excepción, no la norma.

Teniendo en cuenta eso, la predicción de Phil de seis semanas más de invierno no es una buena apuesta.

