¿Qué significa la muerte del ayatola Alí Jamenei, líder supremo de Irán?

El presidente Donald Trump hizo una gran apuesta al lanzar un ataque aéreo masivo contra Irán, a pesar de haber hecho poco para preparar a los estadounidenses para una nueva guerra en Medio Oriente con enormes riesgos y años de consecuencias futuras.

Pero la muerte del líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, abre un escenario en el que el brutal régimen islamista de Teherán sería derrocado, poniendo fin a décadas de represión que provocaron la muerte de miles de civiles en las calles en diciembre y enero.

“Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”, escribió Trump en Truth Social después de respaldar informes israelíes previos que afirmaban que Jamenei, a quien describió como “una de las personas más malvadas de la historia”, murió en un ataque aéreo.

La caída de Jamenei —sucesor del ayatola Ruhollah Jomeini, instigador de la revolución iraní de 1979— sería un evento político trascendental en la historia iraní.

Amenazaría el control del poder de los islamistas de línea dura que convirtieron a Irán en una despiadada dictadura teocrática.

También añade urgencia a una de las preguntas más críticas planteadas por el ataque de Trump: ¿la remoción de los principales líderes desencadenaría una ola de reformas institucionales, o provocaría fuerzas políticas incontrolables que profundizarían la represión y destrozarían el país?

Trump declaró a la NBC que los ataques habían “causado un daño tremendo”.

“En algún momento me llamarán para preguntarme a quién quiero (como líder)”, dijo Trump. Y añadió: “Solo estoy siendo un poco sarcástico al decir eso”.

Nadie necesita que le recuerden las peligrosas posibilidades de las guerras extranjeras que comienzan con violencia que genera conmoción y terror, pero pueden desmoronarse de forma desastroza. Muchos verán el ataque impulsivo de Trump como un error imperial imprudente. Sus críticos en el Congreso ya están criticando lo que consideran una guerra unilateral, ilegal e inconstitucional que se burla de la democracia.

Los contraataques iraníes contra aliados de Estados Unidos en Bahrein y Qatar —y la imagen de un dron iraní estrellándose contra un hotel de lujo en una zona turística de Dubai— subrayaron el potencial de que su apuesta se salga de control.

Pero, aunque Medio Oriente suele destruir las ideas preconcebidas de los extranjeros, es posible que la historia finalmente recuerde a Trump como el salvador de los iraníes.

El ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel, lanzado desde Israel y una vasta armada naval estadounidense la madrugada de este sábado, es el giro más significativo en un amargo enfrentamiento de 47 años con el régimen clerical islámico. Parece poner fin a la búsqueda diplomática de Trump de un acuerdo con Irán que ahora parece una artimaña mientras se reunía una temible fuerza estadounidense.

Los breves argumentos públicos de Trump antes de los ataques fueron incompletos y contradictorios. Insistió, por ejemplo, en que ya había “aniquilado” las instalaciones nucleares de Irán, las cuales formaban una justificación clave para el ataque de este sábado.

Sus afirmaciones de que el programa nuclear y los misiles de largo alcance representaban un riesgo inmediato para Estados Unidos son exageradas y contradicen las evaluaciones de inteligencia estadounidense reportadas por CNN. El presidente incluso pareció admitir públicamente que las amenazas no eran tan inminentes como para justificar una acción inmediata de Estados Unidos. “No lo hacemos por ahora. Lo hacemos por el futuro”, dijo Trump en un video difundido desde su resort Mar-a-Lago en Florida la madrugada de este sábado.

Pero ahora es otra operación estadounidense basada en afirmaciones cuestionables de un peligro inmediato para la seguridad nacional. En esto, recuerda a la guerra librada con pretextos falsos en Iraq que destruyó el segundo mandato del presidente George W. Bush. Y distanciará a Trump de sectores de su propio movimiento MAGA.

“Siempre es una mentira y siempre es Estados Unidos al final”, escribió en X Marjorie Taylor Greene, exaliada de Trump. “Pero esta vez se siente como la peor traición porque viene del mismo hombre y del Gobierno que todos creíamos que era diferente y que no dijo nada más”.

Si la decisión de Trump como caso o motivo fue impulsiva, su justificación más amplia era familiar. Estados Unidos y sus aliados han intentado durante mucho tiempo frustrar el avance de Irán hacia las armas nucleares. También se han obsesionado con sus misiles de largo alcance y una red de terrorismo por medio de grupos respaldados por Irán que lo convirtieron en una perniciosa potencia regional.

Pero si no se había llegado a un punto crítico, ¿por qué Trump actuó ahora?

La nueva dimensión en el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán es la debilidad del régimen de Teherán. Esto creó una oportunidad que Estados Unidos e Israel podrían lamentar haber perdido si no actuaban.

Irán ha estado envuelto en una creciente agitación política. El proceso de sucesión de Jamenei ha sido opaco. Los iraníes tienen hambre y están desesperados tras décadas de represión con mano de hierro. La economía está fracturada por las sanciones internacionales y la interrupción de los servicios más básicos, como la distribución de alimentos y agua. Los ataques israelíes han golpeado a aliados regionales como Hamas y Hezbollah, que alguna vez fueron una póliza de seguro contra acciones de Estados Unidos e Israel.

Aunque Irán lanzó aterradores contraataques al disparar misiles contra Israel y aliados de Estados Unidos en el Golfo, los potenciales costos de un esfuerzo estadounidense para destruir el régimen son quizás menores ahora que nunca

Cuando Trump llamó a los iraníes a rebelarse contra su Gobierno en su mensaje, intentaba aprovechar estos factores políticos para impulsar un cambio.

“El factor que claramente parece haber cambiado es el nivel de odio que el pueblo iraní siente por el régimen, dada la masacre ocurrida en enero”, declaró Alex Vatanka, investigador principal del Middle East Institute. “Así que, tanto en la Casa Blanca como en Jerusalén, ven esto como una oportunidad. El régimen es débil. No son solo de las sanciones… sino del hecho de que hicieron lo que hicieron y siguieron masacrando a su propio pueblo, lo que crea una oportunidad”.

El presidente también necesitaba salvarse a sí mismo. Sus repetidas advertencias de que Estados Unidos protegería a los manifestantes en Irán durante el reciente levantamiento significaban que no actuar ponía en riesgo profundizar la represión de Teherán y quebrantar su propia credibilidad. Y no esconde que lo motiva la venganza. Advirtió frecuentemente que Irán estaba empapado en la sangre de estadounidenses tras años de ataques terroristas y los asesinatos de soldados estadounidenses por parte de milicias respaldadas por Teherán durante la ocupación de Iraq.

Y Trump, más que la mayoría de sus predecesores modernos, está fascinado por la aplicación despiadada del poder militar estadounidense.

Un comandante en jefe que se acerca a los 80 años también es un hombre con prisa. La oportunidad de ser el presidente que resolviera el enigma iraní que atormentó a todos sus predecesores desde Jimmy Carter debe haber sido tentadora. Pero su arrogancia dejará su legado condenado por la historia si ha hecho una mala apuesta.

Trump no solo ha comprometido a Estados Unidos a derrocar a un gobierno extranjero.

Intenta poner fin a una revolución, un proceso en el que le costará influir, especialmente ante la ausencia de militares terrestres estadounidenses.

El senador Jack Reed, principal demócrata en la Comisión de Servicios Armados, advirtió sobre “consecuencias que perdurarán más allá de esta presidencia”.

“En contra de los claros deseos del pueblo estadounidense, el presidente Trump ha empujado a nuestra nación a una gran guerra con Irán, una que nunca defendió, que nunca buscó la autorización del Congreso y para la cual no tiene un final definido”, declaró Reed en un comunicado.

Varios factores clave definirán el conflicto a corto plazo.

► ¿Tendrán éxito los ataques estadounidenses e israelíes en eliminar la cúpula de los líderes iraníes?

► Ahora que Jamenei murió, ¿escucharán los iraníes el llamado de Trump a salir a las calles, tomar el control de su país y poner fin al dominio de la Revolución Islámica?

► La posibilidad de una conflagración regional aún es grave. Pero ¿las represalias iniciales de Irán —que fueron alarmantes pero limitadas— revelan una capacidad disminuida o un deseo de mantener opciones en reserva?

► Pronto las miradas se centrarán en la capacidad de resistencia de Trump. El presidente valora las victorias rápidas; es hábil para destruir cosas, pero ha demostrado menos capacidad para construir algo en su lugar. Sin embargo, le dijo a Axios el sábado que estaba listo para mantenerse firme si era necesario. “Puedo ir a largo plazo y tomar el control de todo, o terminarlo en dos o tres días y decirles a los iraníes: ‘Nos vemos de nuevo en unos años si empiezan a reconstruir (instalaciones nucleares)’”.

► La respuesta interna al movimiento de Trump también será importante.

Está lastrado por sus peores índices de aprobación hasta la fecha antes de las elecciones legislativas de noviembre. Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses cree que no comparte sus prioridades.

El mejor día para Estados Unidos en guerras recientes —en Afganistán e Iraq, por ejemplo— ha llegado temprano en un conflicto donde la enorme y abrumadora ventaja de la fuerza militar estadounidense parece decisiva.

Incluso si su régimen es derrocado y sus principales líderes mueren, la transición a un Irán democrático y libre de amenazas podría seguir siendo una ilusión

Si la autoridad del Gobierno central se desmorona, podría estallar la anarquía. Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, parecen haber calculado que este es un riesgo que vale la pena para derrocar a Jamenei. Pero esto podría sembrar décadas de inestabilidad regional.

“Creo que el cálculo indica que, en cierto sentido, las estrellas se han alineado con respecto a la debilidad interna del régimen: el tipo de batalla que enfrenta a nivel nacional, además de sus derrotas regionales y su reducida capacidad de represalia”, dijo Ian Lesser, miembro distinguido del German Marshall Fund de Estados Unidos. “Ahora bien, todo esto puede no resultar en un cambio de régimen. Este es un país fuerte y, en cierto modo, resiliente, pero ¿cuál es el riesgo?”

Aunque Lesser afirmó que hay pocas posibilidades de que surja un régimen peor que el actual, persiste el peligro de que la operación de Trump “no sea concluyente y que el régimen ataque de maneras que solo se manifiesten en los próximos meses y años, en términos de apoyo a representantes y en términos de apoyo al terrorismo de Estado en Occidente en general”.

Otro peligro —considerado como el escenario más probable por evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos citadas por CNN— es que el régimen clerical simplemente sea reemplazado por remanentes igualmente radicales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Un Gobierno clásico de líder oficialista en Medio Oriente podría significar amenazas inminentes para Estados Unidos o Israel. Pero quedaría muy lejos del despertar popular que Trump espera.

El peor escenario sería una desintegración del control central en Teherán sobre las principales ciudades que conduzca a que facciones armadas creen feudos rivales que representen un grave riesgo de guerra civil y fractura nacional. Podrían seguir crisis de refugiados y desestabilizar la región durante años.

Hay poco en la mentalidad o comportamiento de Trump que sugiera que tiene la profundidad o la capacidad de resistencia para tal desenlace.

Aun así, algunos republicanos son tajantes en que Estados Unidos no se dejará arrastrar a otro conflicto a largo plazo que agotaría los recursos estadounidenses y la voluntad popular.

“No sé por qué alguien diría que esta será una guerra eterna. Creo que será bastante corta”, declaró a CNN el senador de Texas John Cornyn. Pero Irán tiene un objetivo mucho más simple que Trump: un resultado que termine con el régimen actual en el poder equivale a la victoria.

“Irán se ha preparado para una guerra larga”, dijo una fuente iraní con conocimiento de la estrategia militar del país a Frederik Pleitgen de CNN.

Es demasiado pronto para predecir un atolladero.

Pero esta nueva guerra ya tiene su ironía definitoria. Trump —quien ascendió al poder en medio de la angustia por las guerras extranjeras— ahora es el último presidente que voluntariamente se sumerge en un nuevo conflicto en Medio Oriente.

“Él tiene mucho respeto por la fuerza estadounidense, pero eso es solo parte de la ecuación”, dijo Vatanka. “La fuerza estadounidense sin ningún objetivo estratégico en mente es esencialmente inútil. Puedes destruir lo que quieras, pero eso no significa mucho. Eso no significa que obtendrás un mejor resultado”.

