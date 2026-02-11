¿Qué pasó en el tiroteo de Tumbler Ridge que dejó 8 muertos en un pequeño pueblo de Canadá?

El pequeño pueblo de montaña de Tumbler Ridge, Columbia Británica, se ha convertido en el escenario de uno de los…

El pequeño pueblo de montaña de Tumbler Ridge, Columbia Británica, se ha convertido en el escenario de uno de los tiroteos escolares más graves en la historia reciente de Canadá.

Las autoridades dicen que una mujer de 18 años mató al menos a ocho personas, incluidos dos miembros de su familia, e hirió al menos a 25 más en dos incidentes separados en una residencia y una escuela secundaria.

La policía informó que aún no conoce el motivo de la presunta atacante, que mató a su madre y a su hermanastro en una casa antes de ir a la escuela, pero que había previamente diferencias con ellos por problemas de salud mental.

Las banderas en todo Canadá ondearon a media asta este miércoles, y el primer ministro Mark Carney y otras figuras políticas nacionales rindieron homenaje a las víctimas en el Parlamento con discursos y un minuto de silencio. La Legislatura de Columbia Británica pospuso un discurso clave a los legisladores y declaró el jueves como día de luto.

Esto es lo que sabemos sobre el tiroteo, las víctimas, la presunta atacante y la investigación en curso.

La policía identificó a la presunta atacante como Jesse Van Rootselaar, una mujer de 18 años de Tumbler Ridge que, según dijeron, había abandonado la escuela hacía aproximadamente cuatro años.

La policía había visitado la residencia de Van Rootselaar “en múltiples ocasiones durante los últimos años, tratando preocupaciones de salud mental con respecto a nuestra sospechosa”, declaró McDonald, el comisionado adjunto de policía.

La visita policial más reciente se realizó la primavera pasada y fue por “preocupaciones relacionadas con la salud mental y la autolesión”.

“Puedo decir que en diferentes ocasiones, la sospechosa fue detenida para evaluación y seguimiento”, indicó McDonald. Se incautaron armas de fuego en la vivienda y posteriormente fueron devueltas tras la solicitud del propietario.

Cuando se le preguntó si Van Rootselaar era transgénero, McDonald señaló que la policía la estaba identificando “como decidían que sería identificada en público y en las redes sociales”.

“Puedo decir que Jesse nació como un hombre biológico que hace aproximadamente seis años comenzó a hacer la transición a mujer y se identificó como mujer, tanto social como públicamente”, explicó McDonald.

No hay información que sugiera que Van Rootselaar sufrió “bullying” en la escuela relacionado con su transición, comentó McDonald.

Confirmó que la policía no encontró ninguna nota ni ningún tipo de comunicación que pudiera indicar un motivo.

La policía cree que la atacante mató inicialmente a su madre y a su hermanastro en una residencia en Tumbler Ridge antes de ir a la escuela y continuar la masacre.

La policía recibió un reporte a la 2:20 p.m., hora local (4:20 p.m., ET), del martes de un atacante armado en la Escuela Secundaria de Tumbler Ridge. En pocos minutos, los agentes llegaron al lugar.

Alrededor de las 2:30 p.m., comenzaron a sonar las alarmas en la escuela, anunciando un confinamiento y ordenando que se cerraran las puertas de las aulas.

Un estudiante contó que él y sus compañeros usaron mesas para atrincherarse dentro.

Mientras tanto, una pariente joven en la casa de la sospechosa en Tumbler Ridge alertó a los vecinos sobre el ataque, quienes entonces dieron la alarma a la policía a las 2:47 p.m.

Según las autoridades, la presunta atacante fue encontrada muerta en la escuela con lo que parecía ser una lesión autoinfligida.

Cuando la policía entró a la escuela, encontró una víctima muerta en una escalera y otras en la biblioteca, narró el comisario.

Dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas graves y otras 25 necesitaron atención médica.

Las víctimas mortales del tiroteo en Tumbler Ridge incluyen a una maestra, varios estudiantes y dos familiares de la presunta atacante, dijo la policía este miércoles.

Las tres estudiantes tenían 12 años y los estudiantes tenían 12 y 13 años, informó la sargento Vanessa Munn.

Los dos familiares encontrados muertos en la casa eran la madre y el hermanastro de la presunta atacante, agregó la policía.

El número de muertos en la masacre se redujo a ocho el miércoles, sin incluir a la sospechosa.

Las autoridades inicialmente dijeron que nueve personas murieron, pero luego informaron que una persona gravemente herida que creían muerta, de hecho, había sobrevivido.

Una de las personas gravemente heridas fue una niña de 12 años llamada Maya Edmonds, que se encuentra en estado crítico en el Hospital de Niños de Vancouver después de recibir disparos en la cabeza y el cuello, según una nota de su madre en una página de GoFundMe verificada por CNN.

“Mi hija de 12 años está luchando por su vida mientras intentan reparar el daño”, escribió la madre de Maya, Cia Edmonds, en una actualización, y agregó que se aferraba a una “pizca de esperanza”.

Las autoridades aún no han confirmado la identidad de los muertos o heridos.

Cientos de personas se reunieron en una plaza pública en Tumbler Ridge el miércoles por la noche, mientras sostenían velas y depositaban flores en una vigilia comunitaria.

El alcalde Darryl Krakowka manifestó que la ciudad es “una gran familia”, mientras contenía las lágrimas durante una conferencia de prensa después de la vigilia.

“Todo el mundo estará de luto en Tumbler Ridge”, afirmó Krakowka.

“Presta tu oído cuando alguien te necesite, presta tu hombro cuando alguien te necesite. Dale un abrazo”, expresó.

Tumbler Ridge es un pequeño pueblo de tan solo 2.400 habitantes, ubicado en las faldas de las Montañas Rocosas, al noreste de la Columbia Británica.

Fue fundado en la década de 1980 como una comunidad minera de carbón, pero las dos minas principales cerraron posteriormente.

Destacando la resiliencia de la ciudad frente a la adversidad, el primer ministro Mark Carney señaló que Tumbler Ridge es el tipo de lugar que se asegura de que nadie se quede atrás.

Esta cronología de esta historia se ha actualizado tras la aclaración de la policía canadiense.

