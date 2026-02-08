Proyectan que el partido de la primera ministra de Japón obtenga una amplia mayoría en las elecciones anticipadas

El partido de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, podría obtener una amplia mayoría de más de 300 escaños…

El partido de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, podría obtener una amplia mayoría de más de 300 escaños en la cámara baja de Japón en las elecciones anticipadas de este domingo, según proyecciones de la emisora pública NHK basadas en encuestas a pie de urna.

Esto le daría al Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi más de los 233 escaños necesarios para asegurar la mayoría, según NHK.

En total, la coalición gobernante del PLD y su socio, el Partido de la Innovación de Japón, está en camino de asegurar dos tercios de los 465 escaños, proyectó NHK.

La política conservadora Takaichi convocó las inusuales elecciones anticipadas apenas tres meses después de asumir el cargo.

