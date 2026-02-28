Preguntas claves rodean la muerte de un refugiado casi ciego en EE.UU. después de ser abandonado solo en una cafetería

La muerte de un refugiado rohinyá en Buffalo, Nueva York, ha planteado preguntas urgentes sobre cómo los agentes federales de…

La muerte de un refugiado rohinyá en Buffalo, Nueva York, ha planteado preguntas urgentes sobre cómo los agentes federales de inmigración manejaron su liberación y qué sucedió durante los cinco días que estuvo desaparecido antes de que se encontrara su cuerpo.

Nurul Amin Shah Alam, de 56 años, quien hablaba poco inglés y era casi ciego, fue liberado del Centro de Detención del Condado de Erie el 19 de febrero.

Agentes de la Patrulla Fronteriza lo retuvieron brevemente con una orden de detención inmigratoria antes de determinar que no debía ser deportado y, esa misma noche, lo dejaron solo en una cafetería cerrada, bajo temperaturas casi gélidas.

Su cuerpo fue encontrado el 24 de febrero, a unos seis kilómetros de distancia.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha defendido las acciones de sus funcionarios, pero los líderes locales y estatales están pidiendo investigaciones.

Mientras tanto, los amigos y familiares de Shah Alam se reunieron en una mezquita el jueves para su funeral, ofreciendo oraciones antes de acompañarlo a un cementerio para su entierro.

“No queremos que su muerte sea un desperdicio”, declaró Khaleda Shah, portavoz de la familia, a Associated Press. “Queremos que su muerte concientice a su comunidad, a su familia y a toda la comunidad. Queremos que su nombre, su historia, sea una voz para quienes aún sufren”.

El caso surge en medio de crecientes preocupaciones sobre las protecciones constitucionales y el tratamiento de las personas que entran en contacto con las autoridades federales de inmigración, independientemente de su estatus legal, bajo los esfuerzos de deportación masiva de la administración Trump.

Esto es lo que sabemos —y lo que no sabemos— sobre su muerte:

Shah Alam ingresó a Estados Unidos como refugiado el 24 de diciembre de 2024, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Él y su familia pertenecen a la etnia rohinyá de Arakan, una minoría musulmana perseguida de Myanmar que, según el Gobierno estadounidense, fue sometida a genocidio.

Shah Alam trabajó anteriormente en construcción en Malasia y llegó a Estados Unidos con su esposa y sus dos hijos en busca de oportunidades, contó a Spectrum News Buffalo, afiliada de CNN, Imran Fazal, quien conoce a la familia.

El hijo de Shah Alam, Mohamad Faisal, afirmó a CNN que vio a su padre por última vez el 19 de febrero, antes de ser liberado de la cárcel.

Faisal narró a Reuters que Shah Alam no leía, escribía ni usaba dispositivos electrónicos.

Lo que no sabemos:

¿Cuál era el alcance de la discapacidad visual de Shah Alam?

¿Cuál era su estado de salud antes de ser liberado?

¿Tenía diagnosticadas condiciones médicas que requerían tratamiento?

Shah Alam fue arrestado en febrero de 2025 cuando un propietario llamó a la policía al verlo en su patio trasero. El hijo de Shah Alam declaró a Reuters que el arresto se debió a un malentendido con la policía.

Había salido a pasear usando una barra de cortina como bastón, se perdió y entró en una propiedad privada, según declaró Faisal a Reuters. Mientras estaba en la propiedad, según el informe policial, dañó la puerta de un cobertizo y “dejó que el perro del dueño escapara por una puerta abierta”.

Cuando los oficiales llegaron y le ordenaron a Shah Alam que soltara la vara, él no obedeció porque no los entendió, asegura su hijo.

Un video de la cámara corporal obtenido por CNN muestra a Shah Alam sosteniendo lo que parecen ser dos palos negros largos en el patio trasero de una casa cuando dos mujeres policías se le acercan y una grita: “Oye, ¿qué estás haciendo?”.

Shah Alam no dice nada de inmediato y una agente se acerca a él, gritando “¡Suéltalo!” tres veces.

Shah Alam camina lentamente hacia los policías y dice “Vale, lo siento” varias veces mientras los agentes le siguen ordenando que baje las porras y le advierten que usarán sus pistolas eléctricas si no obedece.

Pasa aproximadamente un minuto antes de que los agentes disparen sus pistolas eléctricas, se ve a Shah Alam agitando las barras en el aire mientras habla otro idioma, y ​​los uniformados lo abordan.

Dos agentes sufrieron heridas leves, según el informe policial, que también indica que Shah Alam mordió a uno en el brazo y a otro en la mano mientras lo detenían.

El video no muestra claramente ese momento, pero se ve a los policías forcejeando con Shah Alam durante un rato y golpeándolo en la cabeza varias veces mientras intentaban sujetarlo.

Posteriormente fue acusado de agresión grave, robo y daños criminales, informó la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Erie.

A principios de este mes, se declaró culpable de dos delitos menores: posesión ilegal de armas en cuarto grado y allanamiento de morada en tercer grado. La sentencia estaba programada para el 24 de marzo.

El fiscal de distrito del condado de Erie, Michael Keane, señaló que su oficina redujo los cargos después de considerar la condición médica de Shah Alam, el tiempo cumplido y las “consecuencias colaterales significativas que resultarían de una condena por delito grave, incluida la deportación obligatoria”.

Lo que no sabemos:

¿Shah Alam tuvo acceso constante a un traductor durante el año que estuvo detenido?

¿Su discapacidad visual u otros problemas de salud estaban documentados en los registros internos de la cárcel?

La fianza de Shah Alam se había fijado en US$ 5.000. Su familia inicialmente se negó a pagar la fianza, por temor a que una orden federal de detención resultara en su traslado a custodia inmigratoria, según la Oficina de Asistencia Legal de Buffalo, que representó a Shah Alam.

Tras el acuerdo de culpabilidad, se consultó a un abogado de inmigración y la familia pagó la fianza después de ser informada de que no pondría a Shah Alam en riesgo de deportación, según el comunicado de asistencia jurídica.

Mientras se procesaba la liberación de Shah Alam el 19 de febrero, los agentes del condado de Erie notificaron a la Patrulla Fronteriza debido a la detención, comunicó la Oficina del Sheriff del condado de Erie.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza llegaron cuando se estaba procesando la liberación de Shah Alam y lo pusieron bajo su custodia.

Lo que no sabemos:

¿Quién depositó la fianza?

¿Le ofrecieron a Shah Alam un traductor durante su liberación o cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza lo detuvieron?

¿Cuánta comunicación hubo entre las autoridades locales y federales antes del traslado?

Más tarde ese día, las autoridades de inmigración determinaron que Shah Alam, como refugiado legal, “no era susceptible de ser deportado”, manifestó Aduanas y Protección Fronteriza en un comunicado.

Utilizando un programa de traducción, los agentes intentaron comunicarse con Shah Alam, según un funcionario federal de las fuerzas del orden. Se le ofreció la oportunidad de hacer una llamada telefónica, pero la rechazó y pidió que lo llevaran al lugar donde finalmente lo dejaron, según el funcionario.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza le ofrecieron un transporte de cortesía, que aceptó hasta una cafetería, considerada un lugar cálido y seguro cerca de su última dirección conocida, en lugar de ser liberado directamente de la estación de la Patrulla Fronteriza.

El fallecido no presentaba signos de angustia, problemas de movilidad ni discapacidades que requirieran asistencia especial, según el comunicado de la CBP.

De acuerdo con asistencia legal, Shah Alam fue dejado en un Tim Hortons cerca de su última dirección conocida en algún momento después de las 8: p.m., hora local, aunque ese lugar ya había cerrado a las 7:00 p.m.

Su familia ya no vivía en la dirección anterior, y ni a los familiares ni a su abogado se les dijo que CBP lo había liberado o a dónde lo llevaron, indicó la organización.

El Sr. Alam era extremadamente vulnerable. Casi no hablaba inglés y no podía comunicarse sin la ayuda de un intérprete. Sufría de problemas de visión graves y otros problemas de salud, apunta el comunicado de asistencia jurídica.

“Solo llevaba unos meses en Estados Unidos antes de su arresto. No sabía dónde estaba ni tenía los medios para contactar a su familia ni para recurrir a otros recursos o servicios que pudieran haberlo ayudado”, continúa el comunicado.

El alcalde de Buffalo, Sean Ryan, criticó la liberación de Shah Alam por parte de la Patrulla Fronteriza, afirmando que los agentes podrían haber contactado a sus familiares o haberlo devuelto al centro de detención del condado.

Allí, podrían haber obtenido los números de teléfono de su hijo o abogado, quienes lo habían visitado activamente mientras estuvo detenido, según Ryan.

El Departamento de Seguridad Nacional respondió el viernes en una publicación en X diciendo: “Es ridículo culpar a la Patrulla Fronteriza por la muerte de un individuo una semana después de su última interacción con él”.

La agencia enfatizó que Shah Alam aceptó un viaje de cortesía por parte de agentes federales, el cual “no tenía por qué ser proporcionado”.

Un abogado de inmigración comentó a WGRZ, afiliada de CNN, que los viajes de cortesía son comunes.

Los agentes deben asegurarse de que el lugar de entrega sea seguro y determinar si la persona necesita alguna adaptación, según Rosanna Berardi, socia gerente de Berardi Immigration Law.

Lo que no sabemos:

¿Existe un protocolo para las liberaciones que involucran a personas con discapacidades o con dominio limitado del inglés?

¿Los agentes hablaron con alguien en la cafetería después de que esta cerrara y antes de dejarlo allí?

El abogado de Shah Alam denunció su desaparición a la policía tres días después de su liberación, el 22 de febrero, y alertó a los agentes que no podía “confirmar la ubicación de su cliente a pesar de haberse puesto en contacto con las autoridades federales”, indicaron las autoridades.

La policía cerró brevemente el caso después de determinar que Shah Alam había sido transferido a custodia federal y luego lo reabrió cuando se enteraron de que fue liberado.

Después de que su caso de persona desaparecida fuera reabierto y la policía emitiera un aviso público, alguien llamó al 911 alrededor de las 8:30 p.m. del 24 de febrero para informar sobre un hombre en una calle del centro que parecía no estar respirando.

El hombre, posteriormente identificado como Shah Alam, vestía una parka oscura y pantalones caqui, según un comunicado policial. Una mujer declaró a los agentes que habían visto al hombre unas tres horas antes en el mismo lugar y que se encontraba en movimiento en ese momento.

Los primeros en responder intentaron tomar medidas para salvarle la vida, pero fue declarado muerto en el lugar.

Se desconoce la causa de su muerte.

Un portavoz de la ciudad declaró el miércoles que la muerte parecía estar relacionada con la salud y que se habían descartado la exposición al frío y el homicidio. Sin embargo, el jueves, el alcalde Ryan indicó que el médico forense aún no había publicado sus conclusiones completas.

El Departamento de Salud del Condado de Erie declaró a CNN que los registros médicos forenses se tratan como registros médicos confidenciales y solo se compartirán con las fuerzas del orden y otras personas legalmente autorizadas.

Shah Alam no tenía zapatos puestos, sólo botines naranjas del centro de detención, cuando lo dejaron los agentes, dijo Ryan, citando información preliminar.

El día que dejaron a Shah Alam en la cafetería, la zona registró una ligera lluvia helada con temperaturas que rondaron los -1 °C. Hubo nieve y niebla durante los dos días siguientes, con temperaturas que rondaron los cero grados durante al menos 24 horas consecutivas.

Las cámaras policiales de la zona habían estado fuera de línea desde ese día “debido a daños criminales previos a la infraestructura” que soportaba la red de cámaras, señaló la policía en un comunicado el jueves.

Lo que no sabemos:

¿Cuál es la causa de la muerte de Shah Alam?

¿Hubo alguna condición de salud subyacente que contribuyó a su muerte?

¿Qué pasó en los días que transcurrieron entre su liberación y el momento en que fue encontrado muerto?

Ryan ha criticado duramente las acciones de la Patrulla Fronteriza en el caso, calificándolas de “algo inhumano” e insistió en que la CBP debe “responder sobre cómo y por qué sucedió esto”.

Mark Riccobono, presidente de la Federación Nacional de Ciegos, calificó la muerte de Shah Alam como “un sombrío recordatorio de por qué las prácticas accesibles y que tengan en cuenta las discapacidades son esenciales en todas las etapas de la custodia y la liberación” e instó a las autoridades a investigar qué adaptaciones se le proporcionaron a Shah Alam.

La organización señaló que el incidente resalta la necesidad urgente de revisar los procedimientos establecidos para las personas ciegas cuando interactúan con las autoridades policiales, las autoridades de inmigración o los centros de detención.

El Departamento de Policía de Buffalo indicó que sus detectives de homicidios están investigando la cronología y las circunstancias que llevaron a la muerte de Shah Alam.

“La muerte de Nurul Amin Shah Alam es una tragedia horrible y desgarradora”, declaró el jueves el representante estadounidense Tim Kennedy, cuyo distrito incluye Buffalo y pidió una “investigación completa y transparente a nivel local, estatal y federal”.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, manifestó que su oficina “está revisando nuestras opciones legales”, según un comunicado.

CNN se ha comunicado con CBP para obtener más información.

Lo que no sabemos:

¿Alguna agencia aparte del Departamento de Policía de Buffalo ha iniciado una investigación?

Omar Jiménez, Priscilla Álvarez y Nicole Chávez de CNN contribuyeron a este informe.

